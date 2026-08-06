Cattron anuncia soluciones de control remoto inalámbrico compatibles con CRA

(Información remitida por la empresa firmante)

-Cattron anuncia soluciones de control remoto inalámbrico compatibles con la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Ante la proximidad del primer plazo de presentación de informes de la CRA en septiembre de 2026, Cattron se sitúa entre los primeros fabricantes de sistemas de control remoto industriales y para locomotoras en confirmar la disponibilidad de productos compatibles con la CRA

WARREN, Ohio, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cattron, líder mundial en control remoto por radio, paneles de control para motores y generadores, y soluciones de monitorización y control basadas en la nube, ha indicado que una amplia gama de sus productos de seguridad y control remoto inalámbrico para la industria y las locomotoras cumple con los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) de la Unión Europea. Este anuncio sirve para posicionar a Cattron entre los primeros fabricantes del sector del control remoto industrial en confirmar su conformidad con las expectativas de ciberseguridad de la CRA, proporcionando a los fabricantes de equipos originales (OEM), integradores y usuarios finales una vía clara para lograr el cumplimiento normativo antes de los próximos plazos.

La CRA es una normativa europea que introduce requisitos obligatorios de ciberseguridad destinados a los productos con componentes digitales comercializados en el mercado de la UE. Exige a los fabricantes que integren la ciberseguridad en el diseño del producto, mantengan la gestión de vulnerabilidades durante todo su ciclo de vida y proporcionen actualizaciones y soporte de seguridad continuos. La normativa entró en vigor el 10 de diciembre de 2024, y cuenta con las obligaciones de notificación de los fabricantes vigentes desde el 11 de septiembre de 2026 y el cumplimiento total exigido para el 11 de diciembre de 2027.

Para los sistemas de control remoto inalámbrico industriales y ferroviarios, las implicaciones son significativas. "La CRA representa un cambio fundamental en la forma en que nuestra industria debe hacer frente a la ciberseguridad", afirmó Stefan Schwiers, vicepresidente de ventas para el mercado europeo de Cattron. "Ya no basta solo con añadir funciones de seguridad a posteriori. Los fabricantes deben demostrar un ciclo de vida seguro, desde el diseño inicial hasta el soporte posventa a largo plazo. Hemos diseñado nuestros productos basándonos en estos principios y estamos preparados para proporcionar soporte a los clientes que necesitan soluciones ahora".

La cartera de productos de Cattron compatibles con la CRA abarca sus principales marcas de sistemas de seguridad y control remoto industriales y ferroviarios:

Sistemas de control de locomotoras EC/LO Pro (modelo E)

Sistemas inalámbricos de parada de emergencia Safe-E-Stop y Safe-D-Stop

Sistemas de control CattronControl adquiridos después del 1 de junio de 2026, con la opción compatible con CRA: LRC-M1, LRC-L1, CT24 y MMCU4 (modelo E)

Control remoto industrial Excalibur-E

Receptores XBMCU y CBMCU

Remtron: Transmisores portátiles 411, 611 y PatriotPro; receptores 10R, 11R y 17R

Sistemas de control remoto Tyro (según la aplicación)

Estos productos incorporan una arquitectura segura por diseño, alineada con los requisitos del Anexo I de la CRA, que incluye comunicación inalámbrica cifrada y otras características para prevenir el acceso no autorizado. La última generación de sistemas de control remoto industrial de Cattron incluye gestión segura de la configuración. Los sistemas han sido diseñados con el objetivo de protegerse contra los escenarios de amenazas específicos identificados por la CRA y, por lo tanto, contra el acceso no autorizado en la interfaz de la máquina.

El enfoque de cumplimiento de Cattron queda regido por medio de las normas internacionales pertinentes para la seguridad de los sistemas de automatización y control industrial, que la Unión Europea ha alineado ampliamente con los requisitos de la CRA, estando en consonancia con sus obligaciones. Además de la preparación a nivel de producto, Cattron se ha comprometido a proporcionar soporte de ciberseguridad durante todo el ciclo de vida de sus sistemas en funcionamiento. Los controles remotos industriales suelen implementarse durante 10 a 20 años en entornos hostiles o remotos donde la actualización convencional basada en la red resulta impracticable. Cattron aborda esta realidad a través de actualizaciones controladas de módulos de hardware y firmware, trazabilidad a nivel de número de serie en toda su base instalada y procesos de remediación estructurados que garantizan el mantenimiento de la seguridad durante toda la vida útil del producto.

Para los clientes actuales, Cattron comunicará de forma proactiva el estado de ciberseguridad y cumplimiento normativo de los sistemas implementados, junto con las acciones recomendadas cuando corresponda. Para los nuevos clientes, la gama completa de productos compatibles con la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) y los recursos técnicos de apoyo, incluidas las Declaraciones de Conformidad de Producto, están disponibles en la página de recursos de la CRA de Cattron.

Si desea obtener más información sobre las soluciones de Cattron compatibles con la CRA, visite https://www.cattron.com/security/cyber-resilience-act o póngase en contacto con un representante de Cattron en https://www.cattron.com/contact/.

Cattron es líder mundial en control remoto por radio, paneles de control para motores y generadores, y soluciones de seguimiento basadas en la nube. Nuestras marcas de confianza, como Remtron, DynaGen, CANplus y Tyro, además de nuestra experiencia global, nos permiten ofrecer una gama diversa e integral de soluciones de control en todo el mundo. Al elegir Cattron, experimentará beneficios sin precedentes en eficiencia, productividad y seguridad. Independientemente de si se dedica a la agricultura, la manipulación de materiales, la minería, la maquinaria móvil o la automatización industrial, contamos con soluciones de control avanzadas que satisfacen las necesidades de las empresas modernas. Cattron dispone de plantas de fabricación situadas en Warren, Ohio, y Liberec, República Checa, un equipo de más de 300 empleados, 11 oficinas en todo el mundo y décadas de experiencia, lo que la convierte en una opción fiable para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. Para obtener más información, visite https://www.cattron.com/.

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