(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- El legado cultural de Huaxia se ha transmitido como un hilo ininterrumpido desde hace miles de años. Enclavadas entre montañas y ríos, y resistiendo el paso del tiempo, las antiguas academias sirven como vivas portadoras de la búsqueda china del conocimiento, el autoperfeccionamiento moral y la devoción a la patria y a su gente.

Se estrenará próximamente "Academias chinas que perduran", una serie de exploración cultural producida por el Centro de Programación Global China de China Media Group (CMG).

La serie consta de diez episodios. Guiada por su tema central —"Una academia, un espíritu"—, reúne a un grupo diverso de figuras culturales para formar un Equipo de Exploración de Academias. El equipo va a realizar una visita a diez academias históricas en secuencia: Academia Bailudong, Academia Yuelu, Academia Songyang, Academia Yingtian, Academia Wenjin (Academia de la Búsqueda del Vado), Academia Donglin, Academia Guanzhong, Academia Kaoting, Academia Longgang y Academia Dongpo.

Abarcando desde la investigación para adquirir conocimiento hasta la unidad entre conocimiento y acción, desde la aplicación de la erudición al gobierno del mundo real hasta la visión del mundo como una misión personal, el programa rastrea las raíces de este patrimonio cultural y busca la sabiduría en los clásicos. Presenta el encanto de las antiguas academias, la integridad de los nobles eruditos y el perdurable legado cultural de China.

El programa incluye un segmento especial de cine que cuenta con inteligencia artificial, "Un momento a través de un milenio". A través de imágenes digitales, narra las historias y filosofías de célebres eruditos de la antigüedad, como Zhu Xi, Zhang Shi, Fan Zhongyan, Wang Yangming y Su Shi, interpretando la profunda y atemporal sabiduría de las academias chinas para el público global.

A partir del 22 de noviembre, "Academias chinas que perduran" se emite a través de CCTV-4 (Canal Internacional Chino de China Media Group) todos los domingos a las 21:30. Invitamos cordialmente al público de todo el mundo a unirse a este viaje a través de 1.000 años de patrimonio cultural.

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