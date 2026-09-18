CDTL destaca las tecnologías E-Drive y EMB para vehículos comerciales en IAA Transportation 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HANNOVER, Alemania, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CDTL presenta sus últimas tecnologías para vehículos comerciales en la feria IAA Transportation 2026 (Pabellón 21, Stand D37), incluyendo ejes de accionamiento eléctrico distribuido para vehículos pesados, sistemas de frenado electromecánico (EMB) y soluciones para camiones pesados, autobuses urbanos y sistemas de transporte de nueva generación.

La exposición destaca las soluciones de propulsión eléctrica distribuida de CDTL, ya probadas en operaciones comerciales a gran escala, su sistema de frenado EMB (que ahora entra en fase de aplicación a nivel de vehículo) y el despliegue continuo de tecnologías de accionamiento 'drive-by-wire', 'brake-by-wire' y 'steer-by-wire' en una amplia gama de aplicaciones para vehículos comerciales.

El eje motriz eléctrico distribuido EA5000NP cuenta con dos motores refrigerados por aceite, una transmisión de dos velocidades y accionamiento independiente para las ruedas izquierda y derecha. Al prescindir de diferencial mecánico, permite el control electrónico del diferencial, el control de tracción y la gestión independiente del par en cada rueda. Su configuración de 800 V ofrece una potencia nominal de hasta 660 kW y una potencia máxima de 900 kW, mientras que la plataforma base ya se ha implementado en más de 3.000 vehículos. Para aplicaciones exigentes de servicio pesado, el eje motriz eléctrico de cuatro velocidades EA4800N proporciona un par máximo en el extremo de la rueda de aproximadamente 48.000 N•m por eje, alcanzando casi 100.000 N•m en una configuración de doble eje motriz 64.

El eje pórtico eléctrico de piso bajo EA2100N se ha implementado ampliamente en operaciones comerciales, contando con una experiencia de servicio demostrada en mercados europeos como Francia, Austria y Bélgica.

Para autobuses inteligentes y transporte público de nueva generación, el sistema de propulsión distribuida con suspensión independiente EA1100K integra la propulsión, la dirección y la suspensión independiente, lo que permite la dirección en todas las ruedas, la operación bidireccional y una arquitectura de piso totalmente bajo. Ya se encuentra en funcionamiento en China, Malasia y Turquía. El sistema de frenado EMB de CDTL ha comenzado a aplicarse en vehículos mediante series de producción reducida. En su aplicación en vehículos, permite reducir el peso en más de 100 kg, acortar la distancia de frenado en aproximadamente un 10 % y disminuir el consumo energético del sistema de frenado hasta en un 85,4 %, demostrando claros beneficios en cuanto a reducción de peso, rendimiento de frenado y eficiencia energética.

Durante la jornada dedicada a la prensa en la feria, el stand de CDTL despertó un gran interés entre empresas de toda la cadena de valor mundial de vehículos comerciales, incluidos los fabricantes de vehículos. Diversos actores destacados del sector visitaron el stand y mantuvieron conversaciones técnicas con el equipo de CDTL.

El interés sostenido por parte de los actores globales de la industria también refleja una tendencia más amplia del mercado: a medida que los vehículos comerciales avanzan rápidamente hacia la electrificación, la inteligencia y la conducción autónoma, el sector pone un énfasis creciente en los sistemas de propulsión eléctrica de alta eficiencia, las tecnologías de freno electrónico y las capacidades fundamentales de actuación del vehículo.

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