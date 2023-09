La CE aprueba ORSERDU® (elacestrant) de Menarini Group para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Comisión Europea aprueba ORSERDU® (elacestrant) de Menarini Group para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama ER+, HER2- localmente avanzado o metastásico con una mutación activadora ESR1

· Cada año en Europa, más de 550.000 pacientes son diagnosticadas con cáncer de mama, de las cuales el 70% tiene la enfermedad con receptores de estrógenos (RE) positivos¹; Más de 147.000 pacientes con cáncer de mama en Europa mueren anualmente a causa de esta enfermedad²

· ORSERDU es el primer tratamiento específico para pacientes con tumores de cáncer de mama avanzados o metastásicos ER+, HER2- que albergan mutaciones en ESR1, lo que representa la primera innovación en terapia endocrina en casi 20 años.

· Las mutaciones en ESR1 están presentes en hasta el 40% de los cánceres de mama avanzados o metastásicos ER+, HER2-, y son un factor conocido de resistencia a la terapia endocrina estándar, lo que hace que estos tumores sean más difíciles de tratar.

FLORENCIA, Italia y NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El Grupo Menarini ("Menarini"), una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, y Stemline Therapeutics Inc. ("Stemline"), una filial de propiedad absoluta del Grupo Menarini, anunciaron hoy que la Comisión Europea ha aprobado ORSERDU® (elacestrant) como monoterapia para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas y hombres con cáncer de mama (CMM) localmente avanzado o metastásico con receptor de estrógeno (RE) positivo, HER2 negativo, con una mutación activadora de ESR1 que tienen progresión de la enfermedad siguiendo al menos una línea de terapia endocrina que incluye un inhibidor de CDK 4/6.

La aprobación de la Comisión Europea sigue la opinión positiva del Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que se emitió en julio de 2023. Con esta aprobación, ORSERDU es la primera y única terapia específicamente indicada para el tratamiento de tumores ER+, HER2- que albergan mutaciones en ESR1. Las mutaciones ESR1 son mutaciones adquiridas que se desarrollan como resultado de la exposición a la terapia endocrina y se encuentran en hasta el 40% de los pacientes con mBC ER+, HER2-. Las mutaciones de ESR1 son un factor conocido de resistencia a la terapia endocrina estándar y, hasta ahora, los tumores que albergan estas mutaciones han sido más difíciles de tratar.

"Sabemos desde hace mucho tiempo que los pacientes que viven con cáncer de mama metastásico necesitan opciones eficaces y tolerables que traten su enfermedad y al mismo tiempo les permitan centrarse en las cosas que les importan", afirmó Elcin Barker Ergun, consejero delegado de Menarini Group. "Estamos orgullosos de ofrecer un nuevo tratamiento contra el cáncer de mama que ofrece eficacia en una pastilla que se toma una vez al día y representa la primera innovación en terapia endocrina en casi dos décadas; también estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de los investigadores de oncología y de todos los pacientes que participaron en los estudios clínicos que hicieron posible el logro de hoy".

"Dado que un número significativo de pacientes ER+ HER2- finalmente desarrollan mutaciones ESR1 en algún momento de su viaje metastásico, es importante realizar pruebas de ESR1 cada vez que una paciente con mBC experimenta progresión de la enfermedad, para comprender qué está alimentando su cáncer de mama. La aprobación de hoy otorga "nos ofrece la primera opción de tratamiento que actúa directamente contra las mismas mutaciones que hacen que esta forma de cáncer de mama sea más difícil de tratar y proporciona esperanza a nuestros pacientes y sus familias", comentó Giuseppe Curigliano, MD, PhD, profesor de Oncología Médica en la Universidad de Milán y el jefe de la División de Desarrollo Temprano de Fármacos del Instituto Europeo de Oncología, IRCCS, Italia.

La aprobación de ORSERDU está respaldada por datos del ensayo de fase 3 EMERALD, que demostró una supervivencia libre de progresión (SSP) estadísticamente significativa con elacestrant versus el tratamiento estándar (SOC), definido como la elección del investigador de una monoterapia endocrina aprobada. Los criterios de valoración principales del estudio fueron la SLP en la población general de pacientes y en pacientes con mutaciones en ESR1. En el grupo de pacientes cuyos tumores tenían mutaciones en ESR1, elacestrant logró una mediana de SSP de 3,8 meses frente a 1,9 meses en el SOC, y redujo el riesgo de progresión o muerte en un 45% (SSP HR=0,55, IC del 95%: 0,39, 0,77) frente a SOC.

Un análisis de subgrupo post hoc de los resultados de EMERALD PFS, que se presentó en el Simposio sobre cáncer de mama de San Antonio (SABCS) 2022, demostró que la duración del tratamiento previo con CDK4/6i se asoció positivamente con una SSP más prolongada con elacestrant, pero no con el SOC. Para los pacientes con mutaciones en ESR1 que fueron tratados con CDK4/6i durante ≥12 meses antes de la aleatorización en EMERALD, elacestrant logró una mediana de SSP de 8,6 meses versus 1,9 meses en SOC, con una reducción del 59% en el riesgo de progresión o muerte (HR =0,41 IC 95%: 0,26-0,63).³

Los datos de seguridad fueron consistentes con los resultados informados anteriormente. Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) con ORSERDU fueron náuseas, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, vómitos, fatiga, dispepsia, diarrea, disminución del calcio, dolor de espalda, aumento de la creatinina, artralgia, disminución del sodio, estreñimiento, dolor de cabeza, sofocos, dolor abdominal, anemia, disminución del potasio y aumento de la alanina aminotransferasa. A continuación se proporciona información de seguridad importante para ORSERDU.

Stemline y sus afiliados comercializarán el producto en Europa.

Acerca del estudio de fase 3 EMERALD (NCT03778931)

El ensayo EMERALD de fase 3 es un estudio aleatorizado, abierto y controlado con activo que evalúa elacestrant como monoterapia de segunda o tercera línea en pacientes con cáncer de mama ER+, HER2- avanzado/metastásico. En el estudio participaron 478 pacientes que habían recibido tratamiento previo con una o dos líneas de terapia endocrina, incluido un inhibidor de CDK4/6. Los pacientes del estudio fueron asignados al azar para recibir elacestrant o un agente hormonal aprobado, elegido por el investigador. Los criterios de valoración principales del estudio fueron la supervivencia libre de progresión (SSP) en la población general de pacientes y en pacientes con mutaciones en el gen del receptor de estrógeno 1 (ESR1). En el grupo de pacientes cuyos tumores tenían mutaciones en ESR1, elacestrant logró una mediana de SSP de 3,8 meses frente a 1,9 meses en el SOC, y redujo el riesgo de progresión o muerte en un 45% (SSP HR=0,55, IC del 95%: 0,39, 0,77) frente a SOC.

Acerca de ORSERDU® (elacestrant)

Indicación: La monoterapia con ORSERDU (elacestrant) está indicada para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas y hombres con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, con receptor de estrógeno (RE) positivo, HER2 negativo, con una mutación activadora de ESR1 que tienen progresión de la enfermedad después de al menos una línea de terapia endocrina que incluye un inhibidor de CDK 4/6.

Información importante de seguridad del SmPC de ORSERDU

Insuficiencia hepática: la administración de ORSERDU debe realizarse con precaución en una dosis de 258 mg una vez al día en pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh B). En ausencia de datos clínicos, no se recomienda ORSERDU en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C).

Uso concomitante con inductores y/o inhibidores de CYP3A4: se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes o moderados de CYP3A4 con ORSERDU. Se debe evitar el uso concomitante de inductores potentes o moderados de CYP3A4 con ORSERDU.

Eventos tromboembólicos: los eventos tromboembólicos se observan comúnmente en pacientes con cáncer de mama avanzado y se han observado en estudios clínicos con ORSERDU. Esto debe tenerse en cuenta al prescribir ORSERDU a pacientes en riesgo.

Reacciones adversas:

Las reacciones adversas graves notificadas en ≥ 1% de los pacientes incluyeron náuseas, disnea y tromboembolismo (venoso).

Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) con ORSERDU fueron náuseas, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, vómitos, fatiga, dispepsia, diarrea, disminución del calcio, dolor de espalda, aumento de la creatinina, artralgia, disminución del sodio, estreñimiento, dolor de cabeza, sofocos, dolor abdominal, anemia, disminución del potasio y aumento de la alanina aminotransferasa.

Las reacciones adversas de Grado ≥3 (≥2%) más comunes de elacestrant fueron náuseas (2,7%), aumento de AST (2,7%), aumento de ALT (2,3%), anemia (2%), dolor de espalda (2%) y dolor de huesos (2%).

Náuseas: se notificaron náuseas en el 35% de los pacientes. Se notificaron episodios de náuseas de grado 3-4 en el 2,5% de los pacientes. Las náuseas ocurrieron con mayor frecuencia en el primer ciclo y desde el ciclo 2 en adelante, la incidencia de náuseas fue generalmente menor en los ciclos posteriores (es decir, con el tiempo).

Ancianos: los trastornos gastrointestinales se notificaron con mayor frecuencia en pacientes de ≥ 75 años.

Fertilidad, embarazo y lactancia:

ORSERDU no debe utilizarse durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos. Según el mecanismo de acción de elacestrant y los hallazgos de estudios de toxicidad reproductiva en animales, ORSERDU puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas. Se debe recomendar a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con ORSERDU y durante una semana después de la última dosis.

Se recomienda que las mujeres lactantes no amamanten durante el tratamiento con ORSERDU y una semana después de la última dosis de ORSERDU.

Según los hallazgos de estudios en animales y su mecanismo de acción, ORSERDU puede afectar la fertilidad en mujeres y hombres con potencial reproductivo.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: se han informado fatiga, astenia e insomnio en algunos pacientes que toman ORSERDU. Los pacientes que experimenten dichas reacciones adversas al conducir o utilizar maquinaria deben tener precaución.

No se ha establecido la seguridad y eficacia de ORSERDU en niños desde el nacimiento hasta los 18 años.

Para notificar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: EUPV@menarinistemline.com

Para presentar una queja sobre un producto: EUcustomerservice@menarinistemline.com

Para solicitar información médica: EUmedinfo@menarinistemline.com

Elacestrant también se está investigando en varios ensayos clínicos en cáncer de mama metastásico, solo o en combinación con otras terapias: ELEVATE ( NCT05563220); ELECTRA ( NCT05386108); y ELCIN ( NCT05596409). También está previsto evaluar elacestrant en la enfermedad temprana del cáncer de mama.

Menarini Group obtuvo derechos de licencia global para elacestrant en julio de 2020 de Radius Health, Inc. Menarini Group ahora es totalmente responsable del registro global, la comercialización y las actividades de desarrollo adicional de elacestrant.

Acerca del Grupo Menarini

El Grupo Menarini es una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de más de 4.400 millones de dólares y más de 17.000 empleados. Menarini está enfocado en áreas terapéuticas con altas necesidades insatisfechas con productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 18 sitios de producción y 9 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.menarini.com.

Acerca de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una subsidiaria de propiedad absoluta de Menarini Group, es una compañía biofarmacéutica en etapa comercial centrada en el desarrollo y comercialización de novedosas terapias oncológicas. Stemline comercializa ORSERDU® (elacestrant) en Estados Unidos, una terapia endocrina oral indicada para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas u hombres adultos con receptor de estrógeno (ER) positivo, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo, mutado en ESR1. Cáncer de mama avanzado o metastásico con progresión de la enfermedad después de al menos una línea de terapia endocrina. Stemline también comercializa ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un novedoso tratamiento dirigido a CD123 para pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), un cáncer hematológico agresivo, en Estados Unidos y Europa, que es el único tratamiento aprobado para BPDCN en Estados Unidos y la UE hasta la fecha. Stemline también comercializa en Europa NEXPOVIO®, un inhibidor de XPO1 para el mieloma múltiple. Stemline también tiene una extensa cartera clínica de moléculas pequeñas y productos biológicos en diversas etapas de desarrollo para una variedad de cánceres sólidos y hematológicos.

¹ Decision Resource Group / Clarivate Breast Cancer Landscape / Epidemiology – June 14, 2023

² International Agency for Research on Cancer, World Health Organization – Globocan – 2020

³ Bardia et al. EMERALD phase 3 trial of elacestrant versus standard of care endocrine therapy in patients with ER+/HER2- metastatic breast cancer: Updated results by duration of prior CDK4/6i in metastatic setting. SABCS 2022. GS3-01

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1958938...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-ce-aprueba-orserdu-elacestrant-de-menarini-group-para-el-tratamiento-de-pacientes-con-cancer-de-mama-301934691.html