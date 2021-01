Cecabank elige a Broadridge como proveedor de servicios automatizados de delegación de voto

La delegación de voto de Broadridge ha permitido a Cecabank ampliar sus servicios y cumplir con la Directiva de los Derechos de los Accionistas II (SRD II) en el plazo impuesto por el Gobierno de España.

NUEVA YORK y LONDRES y MADRID, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de ampliar sus servicios relacionados con las nuevas obligaciones y derechos que se van a derivar de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de los Derechos de los Accionistas (conocida como la SRD II- Shareholder Rights Directive II-, por sus siglas en inglés), Cecabank S.A., [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3046642-1&h=3665426422&u...] uno de los mayores bancos custodios de España, ha seleccionado a Broadridge Financial Solutions, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3046642-1&h=3596148203&u...], líder mundial en tecnología financiera, como proveedor mundial de vanguardia en servicios de delegación de voto.

La Directiva tiene como objetivo mejorar las relaciones entre accionistas y sociedades cotizadas a nivel europeo, haciéndolas más fluidas, transparentes y eficientes. En general, SRD II permite una mayor transparencia de los accionistas, regula la transmisión de información entre la empresa y los accionistas y fomenta la participación de estos en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, facilitando el ejercicio de sus derechos de voto. Asimismo, obliga a los inversores institucionales y gestoras de activos a desarrollar y hacer pública una política de participación con la que deben ser coherentes en el ejercicio de dichos derechos de voto.

Esta Directiva marca el mayor cambio en los estándares y procesos europeos de gobierno corporativo de los últimos años. Tiene un alcance global y se aplica a todo tipo de intermediarios financieros, incluidos bancos y corredores de bolsa, administradores de patrimonio y depositarios centrales de valores (DCV) que cotizan con acciones europeas.

La solución de Broadridge, que ya está en funcionamiento, proporciona a los clientes institucionales nacionales e internacionales de Cecabank un servicio de delegación de voto completo y totalmente automatizado. La decisión de Cecabank de adoptar los servicios de Broadridge se produce al mismo tiempo que la Directiva SRD II se convierte en un requisito legal obligatorio en España.

"Estamos muy contentos de haber escogido a Broadridge como nuestro proveedor estratégico ante la SRD II", declara Luis Francisco Jiménez Aragón, Director de liquidación y custodia de valores de Cecabank. "Como líder establecido en el mercado mundial en materia de comunicaciones con inversores, sabemos que cuentan con la masa crítica, con una gran experiencia y con una reputación de excelencia en el servicio que garantiza la adecuada implementación de una solución altamente eficiente. Estamos muy bien preparados y nuestras operaciones ya están en funcionamiento, antes de la fecha límite de transposición de las autoridades españolas, ayudando a impulsar mejores estándares de gobernanza y transparencia para nuestros clientes y otros electores durante todo el ciclo de vida de la delegación de voto".

"Al seleccionar la solución global de delegación de voto de Broadridge, Cecabank está mejor preparada para cumplir con la inminente transposición de la SRD II en España y fortalecer aún más su posición como banco español líder en servicios de valores", afirma Demi Derem, Director de soluciones de comunicación para corredores de bolsa y bancos internacionales de Broadridge. "Esto demuestra de manera muy clara su enfoque responsable y proactivo con respecto al cambio regulatorio, su compromiso continuo en materia de gobierno corporativo y la aportación de valor diferencial para sus clientes".

La demanda recibida por las galardonadas soluciones de SRD II de Broadridge no tiene precedentes, llevando a cabo más de 220 incorporaciones de nuevos clientes. Estos clientes, con sede dentro y fuera de Europa, comprenden tanto empresas minoristas como clientes institucionales, incluidos varios bancos, intermediarios financieros y gestoras de primer nivel.

