Celebra el Año Nuevo con los sabores frescos de I Love Fruit & Veg from Europe

MADRID, 29 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Con la llegada del nuevo año, familias y chefs en toda España se están apoyando en frutas y verduras frescas para añadir color, sabor, propiedades nutritivas y un toque de deleite a sus mesas festivas, haciendo las celebraciones de Año Nuevo aún más memorables.

Durante diciembre y enero, los mercados españoles se llenan de color gracias a la presencia de frutas de temporada como granadas, cítricos, kiwis, caquis, manzanas, peras y castañas; y verduras como coles, hortalizas de raíz, coliflor y alcachofas, por mencionar algunos ingredientes clave para recetas tradicionales y modernas para dar la bienvenida al año nuevo.

Para comenzar el año con un toque de sabor, I Love Fruit & Veg from Europe, la campaña que promueve el consumo de frutas y verduras frescas y de temporada en diferentes países, incluido España, ha seleccionado una receta sencilla y deliciosa que muestra algunos de estos ingredientes excepcionales. Esta campaña es cofinanciada por la Unión Europea y gestionada por un grupo de productores agrícolas italianos: Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia y Terra Orti.

Tarta de caqui y granada

Presenta esta espectacular tarta como centro de mesa en tu celebración de Año Nuevo. La dulzura de los caquis de temporada combinada con las semillas de granada crea un perfil de sabor fresco y festivo, representando la esencia de los frutos de invierno en España.

Ingredientes:

2 caquis maduros (variedad Fuyu), en rodajas

1 granada, semillas extraídas

1 masa de hojaldre (comprada o casera)

100 g de crema de almendra (o frangipane)

2 cucharadas de miel líquida

Algunas hojas de menta fresca para decorar

Opcional: azúcar glas para espolvorear

Preparación:

Precalentar el horno a 190°C. Extender la masa de hojaldre sobre una superficie enharinada y transferirla a un molde para tartas. Pinchar la base con un tenedor para evitar que suba. Cubrir con la crema de almendra y distribuir decorativamente las rodajas de caqui. Esparcir las semillas de granada por encima. Hornear durante 25-30 minutos hasta que la masa esté dorada y los caquis tiernos. Finalmente, rociar con miel, decorar con menta y, si se desea, espolvorear con azúcar glas.

