La celebración mundial del Día Internacional del Jazz 2025 culmina con un concierto estelar desde Abu Dabi

(Información remitida por la empresa firmante)

- La celebración mundial del Día Internacional del Jazz 2025 culmina con un emocionante concierto estelar mundial desde Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Miles de actuaciones y eventos presentados en más de 190 países

Chicago acogerá el 15º aniversario del Día Internacional del Jazz en 2026

ABU DABI, EAU, 2 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- El 14º Día Internacional del Jazz culminó con un emocionante Concierto Global de Estrellas desde el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, ciudad anfitriona. El concierto, presentado por el actor ganador del Óscar Jeremy Irons y dirigido por Herbie Hancock, contó con la participación de artistas de reconocimiento mundial de 14 países, entre ellos Dee Dee Bridgewater, Etienne Charles, Kurt Elling, Ruthie Foster, José James, John McLaughlin, Hélène Mercier, Danilo Pérez, John Pizzarelli, Dianne Reeves, David Sánchez, Arturo Sandoval, Janis Siegel, Varijashree Venugopal y otros. Véalo gratis en jazzday.com.

En el Concierto Mundial de Estrellas, representantes de la UNESCO anunciaron que la ciudad natal de Herbie Hancock, Chicago, Estados Unidos, será la sede de la celebración del 15° aniversario del Día Internacional del Jazz en 2026.

En la mañana del 30 de abril, se celebró una destacada Ceremonia de Apertura en Qasr Al Watan, el Palacio de la Nación. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo, dio la bienvenida oficial al Día Internacional del Jazz en Abu Dabi. El evento contó con las palabras del subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone, y Jeremy Irons, aclamado actor de teatro, cine y televisión. Entre los momentos culminantes se incluyen una conmovedora interpretación en solitario de "Maiden Voyage" de Herbie Hancock y una emocionante presentación de música tradicional árabe a cargo de artistas locales.

Entre los momentos más destacados del Concierto Global All-Star se encontraba la interpretación de Dee Dee Bridgewater de una versión con ritmo de "The Thrill Is Gone" junto a John McLaughlin y John Pizzarelli. La pianista de concierto de renombre mundial Hélène Mercier, de París, y el talento emergente A Bu, de Pekín, unieron dos continentes en una deslumbrante interpretación a dúo de piano de "Rhapsody in Blue" de George Gershwin, un tributo clásico al espíritu y el ritmo del jazz. Arturo Sandoval, David Sánchez y Danilo Pérez homenajearon a Dizzy Gillespie con su electrizante interpretación de "Tin Tin Deo".

John McLaughlin aportó su alucinante fusión de jazz a su composición original "As The Spirit Sings". Dianne Reeves, conocida por su emotiva destreza vocal y sus interpretaciones de jazz, ofreció una conmovedora interpretación de "Someone to Watch Over Me". José James infundió en el clásico de los Rolling Stones "Miss You" su singular mezcla de soul y estilo. El Día del Jazz 2025 concluyó con su tradicional final de "Imagine" de John Lennon, el himno universal por la paz, que puso al público de pie en una celebración de la unidad a través de la música.

Las celebraciones del Día del Jazz 2025 en Abu Dabi incluyeron decenas de programas de divulgación comunitaria, llevando la magia del jazz a niños pequeños y aspirantes a profesionales en recintos como Berklee Abu Dabi, Bait Al Oud y la Fundación Cultural. En colaboración con la Cumbre Cultural de Abu Dabi, el programa incluyó un concierto especial en el Louvre Abu Dabi y una mesa redonda que invita a la reflexión entre Herbie Hancock y el consejero delegado del Financial Times, John Ridding. En todo el mundo, se llevaron a cabo miles de actuaciones, clases magistrales, sesiones de improvisación, programas educativos y comunitarios en más de 190 países.

Cada año, el 30 de abril, el Día Internacional del Jazz reúne a países y comunidades de todo el mundo para promover la paz y la unidad, el diálogo intercultural y el respeto a la dignidad humana. El Día Internacional del Jazz fue adoptado por los Estados Miembros de la UNESCO por iniciativa del Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, Herbie Hancock, quien copreside la celebración anual junto con la directora gGeneral de la UNESCO, Audrey Azoulay.

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi actuó como Ciudad Anfitriona del Día Internacional del Jazz 2025, con el importante apoyo global de la Fundación Doris Duke. United, la aerolínea global asociada al Día Internacional del Jazz, proporcionó transporte aéreo y apoyo adicional para artistas y educadores.

Enlace a recursos de fotografía y vídeo

www.jazzday.comwww.unesco.org/en/international-jazz-day

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2678363... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2678362...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-celebracion-mundial-del-dia-internacional-del-jazz-2025-culmina-con-un-concierto-estelar-desde-abu-dabi-302444967.html