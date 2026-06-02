Celebradas con éxito la 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Ciudades Amigas de Shandong

(Información remitida por la empresa firmante)

- La 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Cooperación e Intercambio de Ciudades de Amistad Internacional de Shandong 2026 se celebraron con éxito

JINAN, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 25 al 29 de mayo de 2026, se celebró con éxito la 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Cooperación e Intercambio de Ciudades Amigas Internacional de Shandong 2026, organizadas por el Gobierno Popular Provincial de Shandong, la Secretaría de Cooperación entre China y los Países de Europa Central y Oriental y la Asociación de Gobernadores Provinciales China-CEEC. Más de 600 invitados chinos e internacionales de 44 países y 15 provincias, regiones autónomas y municipios de toda China se reunieron en Shandong para impulsar la cooperación, compartir oportunidades y construir juntos el futuro.

Bajo el lema "Construyendo el futuro juntos", el evento incluyó 23 actividades, entre ellas la ceremonia de apertura, el Diálogo de Líderes Locales China-CEEC, el Diálogo de Gobernadores, una sesión de promoción del desarrollo de alta calidad y encuentros empresariales. El evento amplió aún más los intercambios y la cooperación, tanto generales como específicos, entre Shandong y los países de CEEC, así como con ciudades amigas internacionales, promoviendo un mayor nivel de cooperación mutuamente beneficiosa y un desarrollo coordinado.

Varios invitados distinguidos asistieron a la ceremonia de apertura y pronunciaron discursos, entre ellos Ivan Stoilkovikj, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Intercomunitarias de Macedonia del Norte; Adrijana Mesarović, Viceprimera Ministra y Ministra de Economía de Serbia; Marinko Čavara, Vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina; y Mirsad Nurković, Vicepresidente del Parlamento de Montenegro. También se llevaron a cabo actividades como charlas entre amigos y la presentación de resultados, que mostraron los logros y las oportunidades de la cooperación local entre China y los países de Europa Central y Oriental, así como las colaboraciones entre Shandong y sus ciudades amigas internacionales, enriqueciendo aún más los resultados concretos y mejorando el nivel de apertura de Shandong.

Klodiana Spahiu, vicepresidenta del Parlamento de Albania, también asistió a eventos relacionados.

El evento puso de manifiesto características distintivas de alto nivel de compromiso, diversidad, practicidad y desarrollo coordinado, desempeñando un papel fundamental en la profundización de los intercambios, la ampliación de los canales de cooperación, el fomento de la colaboración y la consecución de beneficios mutuos. A través de este evento, Shandong estableció relaciones de cooperación amistosas con la región de Minsk de Bielorrusia, la región de las Islas Jónicas de Grecia, la región marítima de Togo y la región de Jizzakh de Uzbekistán. La red internacional de amistad de Shandong se ha expandido hasta alcanzar 93 pares de provincias y estados amigos, y 681 pares de ciudades amigas en 109 países. Asimismo, se celebraron diversos actos para conmemorar las relaciones de amistad de Shandong con Australia Meridional y Connecticut, y se pusieron en marcha proyectos como el Laboratorio Conjunto China-Grecia sobre Agricultura Verde Inteligente.

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