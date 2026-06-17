Celebrus lanza Celebrus AI (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Celebrus lanza Celebrus AI: Llevando el análisis conversacional a datos reales, con identidad resuelta y conformes con la normativa

Ahora, cualquier equipo empresarial puede formular preguntas y obtener respuestas fiables a partir de datos de comportamiento completos y en tiempo real, sin necesidad de mover los datos fuera de su entorno, en el cliente de IA que ya utilizan

LONDRES, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Celebrus, líder mundial en datos de comportamiento de primera mano y resolución de identidad digital, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de Celebrus AI, una nueva capacidad de análisis conversacional que permite a los usuarios empresariales formular preguntas directamente sobre los datos de clientes de Celebrus, con identidades resueltas y en tiempo real, y recibir respuestas fiables basadas en datos de comportamiento de primera mano en directo.

Celebrus AI funciona a través de los clientes de IA que las organizaciones ya utilizan —Anthropic Claude, Microsoft Copilot y OpenAI ChatGPT— conectados mediante Celebrus Operations Server y MCP, que se ejecuta completamente dentro del entorno de nube privada virtual (VPC) del propio cliente, utilizando el modelo de datos de Celebrus que se ha perfeccionado a lo largo de los años.

La nueva solución permite a los equipos empresariales entender el comportamiento del cliente, obtener información valiosa y actuar sobre el recorrido completo del cliente de forma más rápida e intuitiva, eliminando la dependencia de paneles de control, SQL y largas colas de espera para los equipos de datos. Basada en el mismo modelo de datos verificado de Celebrus, utilizado durante años en todo el mundo, ofrece a las organizaciones respuestas consistentes en todas las interfaces de análisis. No es necesario aprender una nueva interfaz. Los datos no salen del entorno del cliente. No hay que esperar en la cola de los analistas. Mejores datos, respuestas instantáneas.

"Existen infinidad de artículos que señalan los datos erróneos como un obstáculo para aprovechar el potencial de la IA", afirmó Bill Bruno, consejero delegado de Celebrus. "Durante años, las marcas han lidiado con identidades digitales incompletas, perfiles de comportamiento fragmentados y datos que llegan demasiado tarde para actuar y en los que nunca confían plenamente. Celebrus se creó para este momento. Cada decisión que hemos tomado en 26 años se ha centrado en capturar datos de comportamiento completos y fiables, y en convertirlos en información útil y precisa de forma inmediata. Celebrus AI es la materialización de esa visión. Ahora, las marcas pueden obtener respuestas fiables a partir de sus propios datos, con las herramientas que ya utilizan, sin esperas, sin compromisos y cumpliendo plenamente con la normativa".

Celebrus AI se lanza con las siguientes capacidades:

Análisis conversacional que permite a cualquier usuario empresarial formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas basadas en datos de comportamiento propios y en tiempo real.

Resolución completa de la identidad de visitantes anónimos, preinscritos y autenticados; incluyendo las señales de comportamiento que la mayoría de las plataformas no pueden ver en todos los dominios y dispositivos digitales.

Compatibilidad con Anthropic Claude, Microsoft Copilot y OpenAI ChatGPT desde el primer día en el lanzamiento inicial.

Un único modelo de datos fiable compartido entre Celebrus AI, Celebrus Digital Analytics y Celebrus Metabase con cifras consistentes en todas las interfaces.

Implementación dentro del entorno de nube privada virtual (VPC) del propio cliente, manteniendo los datos y las consultas de IA dentro de los límites del cliente, bajo su gobernanza y control.

Construido sobre datos a los que la mayoría de las herramientas de IA no pueden acceder

Aunque las funciones de IA se han extendido por todo el panorama del marketing tecnológico, la mayoría se ven limitadas por el mismo problema subyacente: identidad incompleta, visitantes anónimos invisibles y señales de comportamiento que llegan en lotes con horas de retraso. La IA basada en datos incompletos produce respuestas incompletas.

Celebrus AI es diferente porque los datos que utiliza son diferentes. Celebrus captura el 100% de los datos de comportamiento propios en web, dispositivos móviles, dispositivos y sesiones, incluyendo el comportamiento de visitantes que nunca han iniciado sesión, y transforma esa actividad en perfiles de identidad enriquecidos y persistentes en cuestión de milisegundos. El resultado es una imagen de comportamiento que refleja a toda la audiencia de una marca, no solo al segmento autenticado que otras herramientas pueden ver.

Esta no es una nueva dirección para Celebrus. Se trata del resultado de 26 años de decisiones deliberadas, centradas en los datos. Cada decisión arquitectónica —captura sin etiquetas, entrega de datos con latencia de milisegundos, resolución de identidad en los tres estados del ciclo de vida del visitante en milisegundos, implementación en nube privada de un solo inquilino, consentimiento integrado desde el principio— se tomó antes de que la IA lo hiciera relevante.

"El futuro de la analítica no son más paneles de control", explicó Ant Phillips, director de tecnología de Celebrus. "Es poder hacer una pregunta de negocios y recibir inmediatamente una respuesta fiable. Celebrus AI le da vida combinando análisis conversacional con datos de comportamiento completos, resolución de identidad en tiempo real y capacidades de gobernanza que los equipos empresariales requieren. Construimos los datos correctamente. Ahora cualquiera puede preguntar cualquier cosa".

Abierto por diseño, controlado por la empresa

Celebrus AI es independiente de LLM. Las marcas se conectan a través del cliente de IA previamente aprobado por sus equipos de seguridad y gobernanza (Claude, Microsoft Copilot y ChatGPT) mediante el servidor de operaciones de Celebrus, que se ejecuta en la nube privada del cliente. A medida que los proveedores de IA evolucionan, las marcas se benefician automáticamente de las mejoras del modelo, sin dependencia de un proveedor específico ni necesidad de adoptar una interfaz propietaria. Cada respuesta muestra la herramienta que la generó. Cada consulta está parametrizada, validada mediante esquema y auditable. Los datos permanecen inmóviles.

Celebrus Cloud se ofrece como una VPC de inquilino único totalmente administrada. Los datos de comportamiento permanecen dentro del entorno del cliente, bajo su control, y nunca se transfieren a una infraestructura compartida. Las consultas de IA se ejecutan dentro del mismo perímetro.

Para las empresas de banca, seguros, sanidad y servicios financieros, donde la relación entre la IA y los datos de comportamiento sensibles está bajo constante escrutinio, este modelo de implementación ofrece una ventaja operativa significativa. Las marcas pueden integrar el análisis conversacional en sus datos de comportamiento más completos, manteniendo un control total sobre su ubicación, acceso y proveedor de IA.

Celebrus AI está diseñado para ayudar a los equipos a superar la brecha entre tener datos de comportamiento completos y poder utilizarlos. Profesionales del marketing, analistas, equipos digitales, equipos de prevención de fraude y líderes empresariales pueden formular preguntas como por qué disminuyeron las conversiones, qué recorridos del cliente tienen un rendimiento inferior, dónde abandonan el proceso los clientes o qué comportamientos pueden indicar riesgo. Esto ayuda a las organizaciones a obtener más valor de los datos de clientes que ya poseen.

Acerca de Celebrus

Celebrus Technologies es líder mundial en datos de comportamiento de primera mano, resolución de identidad digital y análisis de clientes. Cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres (CLBS) y opera en más de 35 países. Durante 26 años, Celebrus ha creado la imagen más completa y precisa del cliente digital disponible, capturando el 100% de la actividad conductual desde la primera interacción, resolviendo la identidad en estados anónimos, previos al inicio de sesión y autenticados, y transmitiendo perfiles enriquecidos en milisegundos a las herramientas que las organizaciones ya utilizan. Entre sus clientes se encuentran 3 de los 5 principales bancos globales, 10 aseguradoras líderes, importantes proveedores de atención médica y aerolíneas líderes: empresas para las que la precisión, la privacidad y la confianza de los datos son imprescindibles.

Celebrus se implementa como una nube privada de inquilino único totalmente administrada y cumple con el RGPD, HIPAA, CCPA y las regulaciones de privacidad globales. Para obtener más información, visite www.celebrus.com.

Contacto de prensa:Jennifer UsherRR PP para Celebrusjennifer@usherconsultancy.com

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