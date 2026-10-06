Cellex Cell Professionals supera los 10.000 lotes de fabricación de ATMP autóloga

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cellex Cell Professionals ha superado los 10.000 lotes de fabricación autóloga de productos medicinales de terapia avanzada (ATMP), producidos para 12 programas de socios clínicos y comerciales. Este hito es un reflejo de la experiencia de Cellex como organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en terapias celulares personalizadas.

Dentro de la terapia celular autóloga, cada lote se elabora para un paciente individual. La recolección de la materia prima, la fabricación, el control de calidad, la logística y los procesos de cadena de identidad deben coordinarse dentro de flujos de trabajo específicos para cada paciente y recibir un control estricto. Debido a ello, la importancia de este hito va más allá del volumen: cada lote representa una operación completa y específica para cada paciente, ejecutada bajo un control riguroso.

Cellex también conoce estos retos desde la perspectiva del desarrollador. Sus propios programas CAR-T han contribuido a la creación de AvenCell en el año 2021 para desarrollar terapias CAR-T autólogas y alogénicas editadas con CRISPR/Cas. Esta experiencia proporciona a Cellex una visión directa de los obstáculos científicos, normativos y operativos que enfrentan sus socios, y moldea la forma en que la compañía perfecciona sus procesos, sistemas de calidad y modelos de funcionamiento.

"Cada uno de estos 10.000 lotes se fabricó para un paciente específico", afirmó la doctora Suvi Annala, vicepresidenta de fabricación. "Detrás de cada uno existe una cadena coordinada de recolección, fabricación, análisis y logística que debe cumplir con un cronograma crucial para quienes esperan tratamiento. Todo aquello que aprendemos de cada programa con nuestros socios se aplica directamente a la gestión del siguiente".

Cellex sigue llevando a cabo inversiones en las capacidades necesarias para programas de terapia celular cada vez más complejos, incluyendo salas blancas de grado B adicionales en su planta de Colonia Ossendorf. Partiendo de esta base, Cellex va a continuar colaborando con sus socios con el fin de proporcionar terapias celulares complejas de forma fiable a los pacientes a gran escala.

Acerca de Cellex Cell Professionals

Cellex Cell Professionals es una CDMO de terapia celular que cuenta con más de 10 años de experiencia dedicados a la fabricación de productos autólogos y alogénicos. La empresa proporciona apoyo para socios farmacéuticos, biotecnológicos y académicos desde el desarrollo preclínico y clínico hasta la fabricación comercial, todo ello combinando con la experiencia en fabricación GMP y la colección de materias primas celulares y capacidades de cadena de suministro.

Más información en: www.cellex.me/en

Contacto para prensaElena GörrisResponsable de marketing estratégicoCellex Cell Professionals GmbHE-mail: e.goerris@cellex.me

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