Centrarse en ADN totalmente óptica y liderar las operaciones orientadas a la experiencia de HBB

- Centrarse en ADN totalmente óptica y liderar continuamente las operaciones orientadas a la experiencia de HBB

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress (MWC) 2023 celebrado en España, el equipo de NCE Optical Network Domain de Huawei compartió su visión y puntos de vista sobre la tendencia de desarrollo de la red de conducción autónoma (ADN) totalmente óptica y la evolución de las operaciones de banda ancha doméstica (HBB).

Con las Redes Autónomas como consenso, Huawei lidera activamente el desarrollo de la industria

Wang Jinping, director de marketing de NCE Optical Network Domain de Huawei, mencionó que gracias a los esfuerzos conjuntos de TMF, las organizaciones de normalización, los operadores, los proveedores de equipos, los proveedores de OSS/BSS y otros socios de la industria, las redes autónomas (AN) son ahora un consenso en la industria. Hasta la fecha, Huawei ha participado en más de 36 proyectos de estándares sobre AN y ha presentado más de 300 propuestas para ayudar a los operadores a alcanzar los objetivos estratégicos de L3 en 2023 y L4 en 2025. En el ámbito de las redes totalmente ópticas (AON), Huawei lanzó la solución ADN totalmente óptica. Con iMaster NCE como núcleo inteligente, la solución está impulsando la evolución AN de AON y mejorando la automatización y la inteligencia de la red para respaldar un desarrollo de alta calidad.

Resolución de los retos de servicio y obtención de dividendos de las operaciones de HBB

Según las encuestas del sector, la mayoría de los abonados están dispuestos a adquirir servicios que ofrezcan una mejor experiencia, aunque el coste sea un 16% superior o más. Sin embargo, existen importantes dificultades en cuanto al desarrollo de los servicios HBB de los operadores, como:

Marketing impreciso: La falta de datos sobre la experiencia del usuario dificulta la obtención de información sobre las necesidades diferenciadas de los usuarios y la formulación de estrategias de marketing específicas.

Fuga de abonados : Según las estadísticas, más del 90 % de los problemas de experiencia se notificaron a través de quejas de los usuarios, y el 90 % de los abonados con una calidad de servicio deficiente dieron de baja cuentas sin notificar quejas.

Dificultades en la percepción de las pruebas de velocidad Wi-Fi: Según las nuevas normas de clasificación P3, la velocidad Wi-Fi representa el 70 % de la clasificación. Actualmente, la mayoría de los operadores carecen de métodos para medir proactivamente la velocidad Wi-Fi de los abonados.

Construir una base digital e implementar operaciones orientadas a la experiencia del usuario

Liu Yan, vicepresidente de NCE Optical Network Domain de Huawei, afirmó que la solución de Banda Ancha Prémium de nueva generación de Huawei puede ayudar a los operadores en diferentes aspectos.

Identificación precisa de los abonados potenciales: La Banda Ancha Premium proporciona más de 110 etiquetas de usuario en múltiples dimensiones, como el comportamiento, la experiencia, el cuello de botella y la red, lo que ayuda a las operadoras a identificar los requisitos de red de los distintos abonados para promover el éxito del marketing.

Retención de abonados mediante gestión de bucle cerrado de calidad de servicio deficiente: La Banda Ancha Prémium permite a las operadoras identificar y rectificar los fallos de la red con antelación basándose en la demarcación de la QoE deficiente. De este modo, las operadoras pueden reducir la tasa de bajas al ofrecer una garantía de servicio proactiva.

Mejora de la clasificación P3 promovida por la gestión de pruebas de velocidad Wi-Fi: La Banda Ancha Prémium analiza más de 30 causas fundamentales de velocidades de red deficientes y proporciona una rectificación de bucle cerrado de las pruebas de velocidad, lo que ayuda a las operadoras a mejorar significativamente su clasificación P3.

El equipo de NCE Optical Network Domain de Huawei ha declarado que la Banda Ancha Premium es el núcleo técnico de la aplicación de la estrategia de ADN en el ámbito del acceso. Promueve la evolución de los servicios HBB de los operadores hacia operaciones orientadas a la experiencia y ofrece una experiencia garantizada a los usuarios de HBB.

