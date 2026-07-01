CGTN: ¿Qué factores impulsan la confianza de la gente en el partido gobernante de China?

(Información remitida por la empresa firmante)

En el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, CGTN ha publicado un artículo que analiza por qué el partido gobernante de China goza de amplia confianza y apoyo público. El artículo destaca la filosofía centrada en las personas del Partido y su papel en la promoción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

PEKÍN, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Para los residentes de un barrio de Changchun, en el noreste de China, Wu Yaqin, de 66 años, es una "guardiana del callejón" de confianza. Durante casi 30 años, se ha ocupado de pequeños detalles que significan mucho: las rutinas diarias que mantienen viva y unida a la comunidad.

A lo largo de las décadas, Wu lo ha hecho todo. Ha organizado cortes de pelo a domicilio, entregas de medicamentos y comidas calientes para ancianos, impulsó una iniciativa que permitió a más de 100 estudiantes desfavorecidos acceder a la universidad y ha resuelto más de 1.000 disputas vecinales.

El miércoles, Wu fue una de las integrantes ejemplares del Partido Comunista de China (PCC) a quienes Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCC, otorgó la Medalla del 1 de Julio, la máxima distinción del Partido, en una ceremonia conmemorativa del 105º aniversario de la fundación del PCC.

Buscar la felicidad del pueblo chino y la revitalización de la nación china siempre ha sido la aspiración y la misión del PCC durante los últimos 105 años, afirmó Xi, también presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central, en su discurso durante el evento.

Al servicio del pueblo

Xi afirmó que el PCC cuenta con cualidades excepcionales sin igual entre otros partidos y fuerzas políticas.

"Debemos tener muy presente que este país es su gente, y la gente es el país", dijo, instando a todos los miembros del Partido a seguir sirviendo al pueblo de todo corazón.

Todos los galardonados con la Medalla del 1 de Julio son miembros ordinarios del PCC, profundamente arraigados en sus comunidades, que se han dedicado a un servicio extraordinariamente desinteresado.

Por ejemplo, Ma Shanxiang lleva más de tres décadas trabajando a nivel local en Chongqing, mediando con éxito en más de 2.500 conflictos. Mientras tanto, en la zona rural de Henan, el jefe del Partido, Li Liancheng, ha sacado a Xixinzhuang de la pobreza extrema, transformándola de una aldea con dificultades en un modelo de revitalización rural reconocido a nivel nacional. A la vanguardia de la innovación industrial, la académica Zhong Jue, de 89 años, ha dedicado su carrera a superar los principales obstáculos tecnológicos en el procesamiento del aluminio, elevando las capacidades de fabricación de China a una posición de liderazgo mundial.

La inquebrantable dedicación de sus miembros es precisamente la razón por la que el Partido Comunista de China (PCC) goza de una amplia confianza y apoyo público, un hecho que se ve reforzado por una reciente encuesta global de CGTN, que reveló que el 63,9% de los encuestados internacionales coinciden en que los logros de la modernización china son inseparables de la acertada formulación de políticas del PCC. Además, un estudio histórico de 13 años realizado por la Escuela Kennedy de Harvard revela que más del 90% del pueblo chino está satisfecho con el gobierno central.

Los expertos atribuyen esta alta aprobación pública a una filosofía de gobierno distintiva. "El Partido Comunista de China no sirve a unos pocos privilegiados; sirve a 1.400 millones de personas", explicó Zheng Changzhong, director del Centro para la Construcción del Partido y los Estudios de Desarrollo Nacional de la Universidad de Fudan.

Zheng señala que las políticas del Partido, como la lucha contra la pobreza, la revitalización rural y la atención médica básica universal, garantizan que todos los ciudadanos se beneficien tangiblemente del progreso del país.

"En términos de valores, el liderazgo del Partido asegura que China priorice a las personas, no al capital", añadió. "En la práctica, la modernización china abarca los sectores económico, político, cultural, social y ecológico. Solo el PCC es capaz de coordinar estas diversas fuerzas y aunarlas en un esfuerzo único y unificado".

Enriquecimiento de la gobernanza global

Xi Jinping afirmó que la China socialista liderada por el Partido Comunista de China es ampliamente reconocida como constructora de la paz mundial, defensora del desarrollo global y guardiana del orden internacional.

Hace más de una década, China presentó la visión de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Partiendo de este marco, ha puesto en marcha iniciativas trascendentales en materia de desarrollo global, seguridad, civilización y gobernanza.

Adaptadas a las prioridades fundamentales de los países emergentes y en desarrollo, estas cuatro iniciativas principales han tenido gran acogida en todo el Sur Global. Casi 160 países y organizaciones internacionales han respaldado la Iniciativa de Gobernanza Global, y más de 130 se han adherido a la Iniciativa de Desarrollo Global, con más de 80 naciones que se han unido a su Grupo de Amigos.

Observadores internacionales han expresado un respaldo similar. El académico egipcio Diaa Helmy señala que China se ha convertido en un actor indispensable para promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, mientras que Adhere Cavince, experto en relaciones internacionales radicado en Kenia, elogia el papel constructivo y visionario que desempeña el Partido Comunista de China en el enriquecimiento de las prácticas de gobernanza global.

De tan solo 58 miembros en su fundación a casi 101,29 millones a finales de 2025, el PCC se ha convertido en el partido gobernante más grande del mundo en un entorno internacional en rápida transformación.

Xi se ha comprometido a que, en esta nueva etapa, el Partido promueva continuamente la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, con el fin de impulsar una mayor energía positiva hacia la paz y el desarrollo globales.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-que-factores-impulsan-la-confianza-de-la-gente-en-el-partido-gobernante-de-china-302816329.html