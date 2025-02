CGTN: La taquilla del Festival de la Primavera en China marca un récord histórico

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 5 de febrero de 2025/PRNewswire/ -- En un logro sin precedentes para la industria cinematográfica de China, a las 13:29 horas del 5 de febrero de 2025, los ingresos totales en taquilla de las nuevas películas estrenadas durante la temporada de vacaciones del Festival de Primavera de 2025 superaron los 10.000 millones de yuanes (unos 1.370 millones de dólares), según la plataforma de datos cinematográficos Beacon Pro.

La temporada de vacaciones del Festival de Primavera, del 28 de enero al 4 de febrero, también batió récords de espectadores: 187 millones de espectadores.

Los buenos resultados obtenidos durante la temporada navideña impulsaron la taquilla cinematográfica total de China en 2025 hasta el primer puesto de la lista mundial, superando a la de Norteamérica.

Durante las vacaciones, la película de animación Ne Zha 2 destacó con una asombrosa recaudación en taquilla de 4.839 millones de yuanes, y sigue pulverizando récords en la historia del cine chino, como el de espectadores de películas de animación. La plataforma de datos cinematográficos Beacon Pro también predice que la recaudación final de la película podría superar los 8.500 millones de yuanes, lo que probablemente encabezará la lista de todos los tiempos de la taquilla cinematográfica china y reescribirá récords.

Aprovechando el boom nacional, se acaba de presentar el tráiler internacional de Ne Zha 2, cuyo estreno está previsto para mediados de febrero en Australia y Norteamérica.

Este Festival de la Primavera también ha sido testigo del éxito de muchas películas chinas en el extranjero. Detective Chinatown 1900, "Creation of the Gods II: Demon Force" y "The Legend of the Condor Heroes: The Gallants" acapararon la atención y los elogios del público internacional.

"Creation of the Gods II: Demon Force" se estrenó simultáneamente en 16 países y regiones fuera de China, incluidos Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Bulgaria. En Australia y Nueva Zelanda, fue la película más taquillera durante cuatro días consecutivos. En Norteamérica, lideró la taquilla en lengua no inglesa del 31 de enero al 2 de febrero.

Detective Chinatown 1900 se estrenó en múltiples ciudades españolas durante el Festival de la Primavera. Se proyectó en 213 cines de Norteamérica y en 93 de Australia y Nueva Zelanda, batiendo el récord de proyecciones en el extranjero de películas en chino.

Muchos espectadores extranjeros señalaron que las películas chinas son líderes en innovación de efectos visuales, narración y representación cultural. Algunos elogiaron especialmente la calidad de los subtítulos en inglés, que les ayudaron a comprender mejor las películas y la cultura chinas.

