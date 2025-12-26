CGTN:La fiesta de invierno más caliente de China

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El programa "La ciudad más fría de China, la fiesta más caliente" de CGTN analiza el auge de la popularidad de Dongbei, o el noreste de China, como uno de los mejores destinos invernales. También cuenta la historia de una región donde la nieve y el hielo antaño parecían barreras para el progreso, pero que, una vez recogidos, se convirtieron rápidamente en catalizadores de un progreso y una prosperidad increíbles.

(Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73s... )

Anteriormente fue una importante potencia industrial dentro de China, pero la región se estaba quedando atrás ante el asombroso auge de las regiones y ciudades más cálidas del sur. Durante más de dos décadas, la revitalización de Dongbei ha sido una estrategia nacional clave en China. Hermano de Izquierda y Derecha, como lo llaman cariñosamente sus seguidores, ha sido testigo de la revitalización de Dongbei gracias a las políticas gubernamentales visionarias y al espíritu de su gente.

Al verlo saltar sobre el escenario, animando al público en el gigantesco Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, queda claro por qué es el influencer invernal más popular de China. Disfrutar de lo que podría ser la fiesta invernal más grande del mundo, rodeado de enormes esculturas de hielo, sin duda te deja sin aliento. No es de extrañar que Dongbei sea tan popular en China hoy en día y que sus habitantes sean tan optimistas sobre el futuro.

La revitalización de Dongbei es una historia de éxito, la de una tierra transformada por políticas y una actitud proactiva. Además de esculturas de hielo y fiestas invernales, nuevas industrias y fábricas, así como estaciones de esquí, también están transformando Dongbei. Este auge de popularidad y oportunidades es una prueba fehaciente de que la economía china del hielo y la nieve es tan valiosa como una montaña de oro y plata. Y no hay mejor momento que ahora para descubrirlo usted mismo.

