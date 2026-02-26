Changingtek Robotics lanza la primera mano adaptativa "X2" del mundo diestra izquierda-derecha

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China, 26 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Como líder mundial en soluciones robóticas de efectores finales, Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd. presenta con orgullo la primera mano diestra izquierda-derecha (LRD Hand) adaptativa "X2" del mundo. Impulsada por un innovador sistema de transmisión tendinoso, la X2 permite la reconstrucción autónoma entre configuraciones de mano izquierda y derecha. Este avance supone avances significativos en diseño ligero, flexibilidad operativa y libertad funcional, redefiniendo los estándares de rendimiento para las manos diestras robóticas.

X2 ofrece múltiples ventajas de rendimiento. Cada uno de sus cinco dedos se controla de forma independiente, lo que permite la ejecución coordinada de tareas de manipulación complejas. A pesar de su estructura ligera, alcanza una fuerza de agarre máxima de 50 N por mano y hasta 10 N de fuerza en la punta de cada dedo, con una precisión de control de fuerza de 0,1 N, lo que equilibra la manipulación de cargas pesadas con operaciones de precisión. Sus amplios grados de libertad permiten realizar tareas de alta dificultad, como inserción, extracción y ensamblaje en entornos estrechos o complejos.

Integrado con un sistema patentado de coordinación de visión de alta precisión, X2 admite reconocimiento de objetos, posicionamiento y agarre adaptativo, lo que garantiza una implementación eficiente y un funcionamiento flexible en aplicaciones dinámicas.

X2 tiene amplias aplicaciones en la industria aeroespacial, la fabricación inteligente, la automatización de laboratorios y la robótica de servicios. Al optimizar la utilización de los equipos y la adaptabilidad ambiental, dota a las industrias de soluciones de automatización más flexibles e inteligentes.

Changingtek Robotics se centra en la I+D, la fabricación y la integración de soluciones de manos diestras, efectores finales robóticos y robots inteligentes incorporados. La compañía ha establecido tres plataformas tecnológicas principales: inteligencia mecánica, inteligencia de percepción e inteligencia de control de accionamiento. Su completa cartera de productos, "Manos Changetek", abarca manos paralelas industriales, manos colaborativas, manos diestras y manos de alta resistencia, con capacidades de carga desde unos pocos gramos hasta varios cientos de kilogramos, satisfaciendo así las necesidades de cualquier escenario, desde el ensamblaje de precisión hasta la manipulación de materiales pesados.

Aprovechando la fusión táctil-visual y las tecnologías de control inteligente basadas en IA, Changingtek Robotics ofrece soluciones de agarre inteligentes estables y eficientes para la industria aeroespacial, la fabricación de automóviles, la logística inteligente y otros sectores. Al abordar los desafíos de la industria, como los altos costes de aplicación, la flexibilidad limitada y la complejidad de la implementación, la empresa continúa impulsando la innovación y la adopción a gran escala de tecnologías de efectores finales robóticos en todo el mundo.

