Chervon nombra a Charlie Harte director de Ventas de Campo y Contratación en Canadá

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(Información remitida por la empresa firmante)

Charlie Harte se incorpora a Chervon como director de Ventas de Campo y Contratación en Canadá, con efecto desde el lunes 12 de octubre de 2026, y reportará a Neil Harrison, vicepresidente y director general de Ventas y Marketing en Canadá

Estados Unidos, 13 de octubre de 2026.- Harte cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado canadiense de herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores y herramientas manuales. Además, acumula más de seis años de experiencia en ventas en el sector de la fontanería comercial.



Al inicio de su carrera, Harte trabajó durante seis años en Black and Decker, donde fue ascendiendo hasta ocupar el puesto de director nacional de Ventas y Marketing de B&D Canadá. Posteriormente, se convirtió en director de Ventas de Irwin Industrial Tools y, más adelante, asumió el cargo de director de Ventas de Milwaukee Canadá. Después, Harte pasó a ocupar el puesto de vicepresidente de Ventas de Uponor Advanced Plumbing Solutions.



Harte cuenta con una destacada trayectoria en la dirección de equipos de ventas de campo y el desarrollo de cuentas estratégicas. Es reconocido por su capacidad para crear y gestionar equipos de ventas de alto rendimiento en todo Canadá.



"Charlie aporta un conjunto excepcional de habilidades a Chervon Canadá", afirmó Neil Harrison, vicepresidente y director general de Chervon Canadá. "Su experiencia en gestión de ventas y en la identificación, formación y desarrollo de profesionales comerciales con gran potencial acelerará nuestro crecimiento en el mercado canadiense".



"Siento que toda mi carrera profesional me ha preparado para asumir este emocionante puesto en Chervon", afirmó Harte. "Estoy deseando trabajar con nuestro extraordinario equipo canadiense para construir la empresa líder en herramientas eléctricas profesionales y equipos eléctricos para exteriores de nuestro mercado".



Harte obtuvo su título universitario en Administración de Empresas en el Polytechnic of Wales, Reino Unido. Posteriormente, estudió Negocios Internacionales en la Universidad Xi'an Jiaotong-Liverpool, en Suzhou, China. Después, completó su MBA en la Universidad de Toronto.



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