China Matters presenta la historia del mayor fabricante mundial de guitarras

PEKÍN, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Zheng An es un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Pese a su reducido tamaño, ha logrado convertirse en el mayor fabricante mundial de guitarras. Posee un parque industrial de más de 100 empresas y plantas dedicadas al sector con una producción de 6 millones de unidades al año y exportaciones a más de 30 países y regiones.

Sin embargo, hace solo 10 años, Zheng An era un lugar pobre y su industria de guitarras era casi inexistente. El desempleo obligaba a muchos locales a partir en busca de trabajo. No obstante, a inicios de 2013, Zheng An pasó de no tener nada a ser el mayor fabricante de este instrumento musical en el mundo en menos de una década.

Y esta increíble transformación trajo enormes cambios en el lugar.

Jack de China Matters viajó a Zheng An para conocer de cerca el atractivo de este pueblo para legiones de empresas, las nuevas ideas en la producción y la particularidad de sus guitarras hechas a mano.

Y luego, tras alcanzar la cumbre mundial en el rubro, cómo ha cambiado la vida de su gente. Jack nos ofrece una mirada en lo que hace a este pueblo tan especial.

