(Información remitida por la empresa firmante)

- China World Summit Wing, Beijing, hangri-La Hotel, marca un nuevo capítulo para la marca a través de la Vertical Run 2026

BEIJING, 26 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- El 22 de noviembre, el China World Summit Wing, Beijing, A Shangri-La Hotel, anunció una renovación integral de su marca y presentó su nuevo posicionamiento: "Más allá del instante. Sé tú mismo". Este posicionamiento reafirma la visión del hotel de crear experiencias de lujo silencioso y personalizado, que fomentan una conexión más profunda con uno mismo, con el entorno y con el ritmo de la ciudad.

Como parte de la renovación de la marca, el hotel fue sede de la Beijing CBD Vertical Run 2026, que contó con la participación de cerca de 1.000 personas. Los competidores subieron más de 2.000 escalones a lo largo de 81 pisos, hasta alcanzar la cima situada a 330 metros sobre el horizonte urbano en el hotel más alto de Pekín.

El nuevo posicionamiento marca una evolución significativa en la identidad del hotel. Reconocido desde hace tiempo como uno de los hitos emblemáticos de Pekín, el China World Summit Wing, Beijing, A Shangri-La Hotel, desplaza su enfoque de la altura física hacia la perspectiva personal. Ofrece un santuario sobre la ciudad, donde los viajeros de todo el mundo pueden alejarse del ritmo de la vida cotidiana y reconectar consigo mismos a través de momentos de calma, confort y reflexión.

La renovación de la marca abarca el alojamiento, la oferta gastronómica y las experiencias de bienestar. Entre los aspectos más destacados se incluye una nueva colección de habitaciones y suites con vistas a lugares emblemáticos, que ofrecen panorámicas espectaculares de los monumentos más icónicos de Pekín. Los huéspedes también pueden disfrutar de experiencias culinarias de alto nivel y del exclusivo programa de bienestar 'Oriental Five Senses' que incluye el spa Chi, The Spa, así como de una piscina infinita con vistas a la capital.

"Más allá del instante. Sé tú mismo refleja nuestra convicción de que, hoy en día, el lujo ya no se define únicamente por el lugar, sino por cómo ese lugar te hace sentir", afirmó Jean-Marc Poli, director general de área. "Situados en lo alto de una de las capitales más dinámicas del mundo, creamos un entorno donde los huéspedes pueden experimentar tanto la energía de Pekín como momentos de auténtica renovación personal. Guiados por la atemporal hospitalidad asiática de Shangri-La, esperamos dar la bienvenida a viajeros de todo el mundo con calidez, esmero y experiencias significativas que perdurarán en su recuerdo mucho después de que su viaje haya concluido".

Dé vida al espíritu de Más allá del instante. Sé tú mismo y disfrute de una perspectiva única del lujo en el corazón de Pekín. En esta temporada festiva, eleve el nivel de cada estancia y cada encuentro. Los miembros de Shangri-La Circle disfrutan de recompensas exclusivas: el triple de puntos en estancias y el doble de puntos en experiencias gastronómicas. Regístrese o inicie sesión para acceder a sus privilegios y comience su celebración sobre el horizonte de Pekín en Shangri-La.com.

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