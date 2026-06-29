CHINT destaca sus soluciones resilientes y preparadas para el futuro en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Satisfacer las necesidades cambiantes de la red eléctrica de Europa: CHINT destaca sus soluciones resilientes y preparadas para el futuro en la era de la IA en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 29 de junio de 2026/PRNewswire/ -- A medida que Europa acelera su transición energética, el sector se centra cada vez más, más allá de la capacidad de generación de energías renovables, en la resiliencia de la red, la flexibilidad del sistema y la modernización de la infraestructura. En Intersolar Europe 2026, CHINT presentó una gama de tecnologías y soluciones diseñadas para abordar estos nuevos desafíos, reafirmando su compromiso con el desarrollo de un sistema energético más sostenible, resiliente y electrificado.

Esta transición está impulsando un cambio fundamental en el diseño y la operación de los sistemas eléctricos modernos. A medida que aumenta la penetración de las energías renovables y se acelera la electrificación, las empresas de servicios públicos y los desarrolladores priorizan la estabilidad de la red, el cumplimiento normativo y la eficiencia del sistema. Estos avances están incrementando la demanda de soluciones de red más avanzadas, incluyendo capacidades de formación de redes, tecnologías libres de SF6 y arquitecturas eléctricas de mayor eficiencia.

Tendencias del mercado que impulsan las innovaciones de CHINT

Parques eólicos y fotovoltaicos a gran escala

SST: El núcleo de las arquitecturas de CC de próxima generación. Ofrece una salida directa nativa de 800 V CC sin conversión intermedia.

Conmutador MV libre de SF6: Rendimiento con cero emisiones de gases de efecto invernadero a 24 kV, totalmente conforme con la normativa europea sobre gases fluorados.

Subestación prefabricada MV: Subestación modular plug-and-play que reduce el tiempo de instalación in situ hasta en un 60 %.

Almacenamiento a escala de servicios públicos

Almacenamiento en cascada (sistema 2H/4H): conexión directa a la red de hasta 35 kV sin transformador principal, control independiente por fase y tecnología de formación de red, que ofrece una eficiencia superior al 90 % con menores costes de piezas de repuesto.

Almacenamiento centralizado (10 MW PCS): sistema de inversor y conversión de energía totalmente integrado para almacenamiento a gran escala y de calidad industrial. Ampliable hasta cientos de megavatios con fiabilidad comprobada.

Componentes y soluciones fotovoltaicas para uso residencial y comercial e industrial.

Residencial: Protección y control fiables de la parte de CA y CC de la planta fotovoltaica. Opciones de acoplamiento flexibles para viviendas nuevas o reformadas, con suministro eléctrico de respaldo y preparación para la carga de vehículos eléctricos.

C&I: Plataforma de distribución fotovoltaica dedicada de 800 VAC, que reduce la incertidumbre de ingeniería proyecto por proyecto para aplicaciones solares de alta potencia.

Perspectiva ejecutiva

"En Europa, la infraestructura eléctrica no se desarrolla al mismo ritmo que la demanda de IA, y la congestión de la red y los retrasos en las conexiones se están convirtiendo en limitaciones clave", afirmó Beibei Zheng, vicepresidente de CHINT Global. "Como resultado, los clientes buscan cada vez más socios que puedan ofrecer soluciones energéticas integradas, fiables y preparadas para el futuro, en lugar de productos aislados. En CHINT, vemos esta transformación como una oportunidad para impulsar la innovación y crear valor para nuestros clientes. Aprovechando nuestra cadena de valor energética integral, ofrecemos soluciones integradas que permiten una infraestructura eléctrica y de IA más fiable, eficiente y sostenible en toda Europa. Desde tecnologías de última generación, como transformadores y disyuntores de estado sólido, hasta soluciones de almacenamiento en cascada, nuestro enfoque no solo se centra en ofrecer productos innovadores, sino también en capacitar a los clientes para construir una infraestructura resiliente y preparada para el futuro en la era de la IA".

Perspectiva

A medida que la electrificación, la integración de energías renovables y las infraestructuras basadas en inteligencia artificial siguen transformando el panorama energético europeo, se prevé que la demanda de modernización de la red, sistemas de almacenamiento de energía y tecnologías de energía inteligentes se acelere. Los próximos años estarán marcados por la capacidad del sector para mejorar la flexibilidad, la resiliencia y la eficiencia operativa de los sistemas, al tiempo que satisface unas demandas energéticas cada vez más complejas.

CHINT mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con empresas de servicios públicos, promotores, empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y socios tecnológicos en toda Europa para apoyar esta transformación, al tiempo que continúa invirtiendo en innovaciones que ayuden a construir sistemas energéticos más resilientes, eficientes y preparados para el futuro.

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