CHiQ recibe galardones internacionales por su fuerte poder de marca

ZHONGSHAN, China, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Changhong, uno de los principales fabricantes chinos de electrodomésticos, y su marca premium CHiQ han sido nombrados recientemente como una de las 10 mejores marcas mundiales de televisión de 2022-2023. El Global Top Brands es un acontecimiento mundial de autoridad, profesionalidad y credibilidad, el salón de honor de la electrónica de consumo internacional. La lista de las Mejores Marcas Globales 2022-2023 y una serie de premios a productos individuales se anunciaron en el 56 Salón Internacional de la Electrónica de Consumo (CES 2023), uno de los diez principales acontecimientos anuales de la industria tecnológica mundial, que se celebró en Las Vegas del 5 al 8 de enero. El CES de este año marca el inicio de una amplia recuperación fuera de línea.

Changhong creó la marca CHiQ para crecer a largo plazo en el sector de la electrónica de consumo a través de Internet. La marca ofrece una amplia gama de productos, como televisores, frigoríficos y aparatos de aire acondicionado. Con CHiQ, Changhong espera ofrecer a los consumidores una experiencia de vida más cómoda y autónoma.

CHiQ no ha dejado de expandirse en los mercados mundiales desde 2017, con presencia en más de 30 países y más de 40 plataformas de comercio electrónico multimercado, como Amazon, Lazada y Shopee. Con la obtención del premio Global TV Brands Top 10 2022-2023 como testimonio de su éxito, CHiQ se está dando a conocer cada vez más a los consumidores de fuera de China en virtud de su propia fuerza y de los numerosos canales de medios a través de los cuales se promociona la marca, todo lo cual sirve para aumentar la influencia de la marca.

El objetivo de CHiQ es convertir el hogar de cada persona en un espacio vital en el que pueda obtener satisfacción espiritual, ofreciéndole una gama de productos inteligentes, innovadores y llenos de diseño que resuenen con sus valores vitales (por ser coloridos, atractivos, positivos y agradables). Para ello, CHiQ ha desarrollado la idea de +More ("Get + MORE Out Of Your Life"), de la que se pueden extraer los conceptos de +diseño, +diversión, +creatividad, +elección, +estilo y +valor.

En la actualidad, las categorías de productos de CHiQ no se limitan a televisores, frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, sino que incluyen lavadoras, monitores y barredoras de suelos. La competitividad de su línea de productos también crece al mismo tiempo. Los productos de alta calidad son la base de la marca. Teniendo esto en cuenta, CHiQ seguirá perfeccionando sus capacidades técnicas para ofrecer productos inteligentes y fiables que creen una vida digitalmente inteligente para sus usuarios.

