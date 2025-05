Choupette protagoniza la campaña del 20 aniversario de Big Bang de Hublot

Hublot Big Bang 20th Anniversary campaign with Choupette

-Choupette, la felina más famosa y mimada del mundo, protagoniza la campaña del 20 aniversario de Big Bang de Hublot

NYON, Suiza, 15 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- El icono felino reinante de Internet, Choupette, ha conseguido su papel más inesperado en la marca de relojes de lujo más polémica, Hublot. El relojero suizo ha elegido a la famosa gata mimada de la moda para celebrar el 20º aniversario de la icónica colección Big Bang.

Conocido por reescribir las reglas del lujo, Hublot es la antítesis del diseño discreto. Desafía el status quo de la relojería con un diseño audaz de los productos y, al igual que los propios relojes, quienes lo lucen no temen destacar. Hace dos décadas, la llegada de la colección Big Bang marcó un antes y un después en la industria al atreverse a fusionar materiales poco convencionales y romper con los clichés tradicionales de la categoría. Hublot y su Big Bang han ido deslumbrando, construyendo un espíritu de revolución, audacia y dinamismo. Con numerosas primicias mundiales y proezas que desafían el género, el Big Bang pasará a la historia como el primer reloj verdaderamente icónico del siglo XXI y un faro de creatividad en un campo habitualmente limitado por la historia y la tradición.

La campaña presenta el nuevo eslogan de Hublot: "Own it". Una llamada a la acción audaz y sin complejos, con una mentalidad inflexible. Este nuevo mantra captura el espíritu auténtico, contundente y polarizante de la marca. Hublot ha elegido a la inigualable Choupette, que no tiene muñeca ni sabe leer la hora. Choupette, un icono cultural, aporta su estilo característico a una campaña que celebra la confianza desbordante y la individualidad radical que la definen tanto a ella como a Hublot.

Julien Tornare, consejero delegado de Hublot, comentó: "El Big Bang representa una revolución en la relojería, una fusión perfecta de tradición y modernidad. Sin perder de vista los valores de la relojería de lujo, como la calidad artesanal y la atención al detalle, Hublot ha logrado posicionar a Big Bang como un referente en una industria tradicionalmente poco innovadora en cuanto a diseño. Esto es lo que nos distingue".

Capturada por el visionario fotógrafo Carlijn Jacobs, la campaña se despliega en una serie de impactantes imágenes de moda intercaladas con contenido inspirado en memes. Con esto, Hublot adopta el nuevo lenguaje del lujo en redes sociales, conectando con la gente a través de la narrativa, la alegría y la imprevisibilidad.

Desde tomas falsas hasta los momentos de diva de Choupette, la campaña dista mucho de ser una campaña de marketing de lujo refinada. Incluye imágenes tras bambalinas y ofrece una mirada única y consciente a un mundo de lujo que no se toma demasiado en serio. Al aplicar este filtro bajo al lujo de alta gama, Hublot permite romper la cuarta pared y sumergir a su público en el momento, en lugar de observar desde la distancia.

La campaña comenzó el 1 de mayo, con Choupette luciendo el Big Bang 20th Anniversary Red Magic. A lo largo del mes, la atención se centra en dos iconos más: el impactante Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon Saxem, lucido por una elegante y misteriosa dama con un llamativo abrigo de piel sintética, y el Big Bang 20th Anniversary Titanium Ceramic, lucido por un atleta vigoroso que entrena sin complejos en una taquilla de gimnasio.

