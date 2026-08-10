Ciarra amplía su oferta de productos con una nueva serie de calentadores eléctricos para hogares europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ciarra amplía su oferta de productos para el confort del hogar con una nueva serie de calentadores eléctricos para hogares europeos

HAMBURGO, Alemania, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ciarra anunció el lanzamiento de su nueva serie de Calentadores Eléctricos inteligentes, una línea completa diseñada para brindar calidez eficiente, programable y confortable a los hogares europeos. La serie, que llega a medida que los hogares buscan formas más inteligentes, seguras y energéticamente conscientes de calentar habitaciones individuales, ofrece opciones flexibles para dormitorios, baños, oficinas en el hogar y espacios habitables.

La gama incluye radiadores cerámicos de inercia, radiadores cerámicos de inercia secos con calefacción de doble núcleo y un calefactor de convección con elemento de aluminio en forma de X. Disponibles en versiones de 1000 W, 1500 W y 2000 W, estos radiadores son ideales para espacios de entre 10 m y 20 m, según el aislamiento, la distribución y las condiciones climáticas, cubriendo así los escenarios de calefacción doméstica más comunes en Europa. Esta amplia variedad permite a los clientes adaptar el rendimiento de la calefacción a sus necesidades, desde dormitorios compactos hasta espacios abiertos.

El modelo estrella de la serie es el CBHTD15A-W, el buque insignia de 1500 W con conexión Wi-Fi. Diseñado para espacios de alrededor de 15 m, combina un núcleo cerámico con una lámina calefactora de aluminio para ofrecer un calor estable y un calentamiento rápido en menos de cinco minutos. Mediante control Wi-Fi, los usuarios pueden gestionar la calefacción de forma remota, programar horarios semanales y ajustar la temperatura habitación por habitación. Entre sus características adicionales se incluyen un termostato digital, pantalla LCD, indicador de consumo energético, detección de ventana abierta, protección contra sobrecalentamiento y programación de 24 horas para 7 días. Con clasificación IP24, es apto para su uso en baños si se instala siguiendo las normas de seguridad aplicables, ofreciendo una protección fiable contra la humedad y proporcionando una calefacción segura y confortable incluso en ambientes húmedos.

Además del modelo estrella, la serie incluye radiadores de inercia cerámica en los tres niveles de potencia, modelos adicionales de inercia cerámica seca de doble núcleo con Wi-Fi en acabados blanco y negro, y CBHX20-B, un calefactor de convección con un moderno diseño de metal y vidrio. Todos los modelos comparten características principales: programación semanal, control digital de temperatura, detección de ventana abierta, protección contra sobrecalentamiento y clasificación IP24 para mayor tranquilidad.

"La nueva serie de calefactores de Ciarra está diseñada como una solución integral para el confort del hogar", declaró un portavoz de Ciarra. "Desde habitaciones pequeñas hasta espacios más amplios, la gama ofrece a los hogares europeos más opciones, mientras que el CBHTD15A-W reúne las ventajas más relevantes de la calefacción inteligente en un modelo insignia".

La nueva serie está disponible desde el 23 de julio de 2026 a través de los canales online oficiales de Ciarra en la mayoría de los países europeos. Para más información, visite: https://www.ciarraappliances.com/collect...

CONTACTO PARA MEDIOS:Ciarrapr@ciarraappliances.com

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