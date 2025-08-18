Cirujanos se reúnen en el Simposio de Viena para experimentar el hemostato de sellado HEMOPATCH de Baxter

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de una década de confianza. Durante más de una década, el hemostato de sellado Hemopatch ha sido un compañero de confianza en cirugías de todo el mundo, brindando soporte crítico y precisión bajo presión, a la vez que evoluciona con el panorama de la atención médica.

Un nuevo hito: el hemostato de sellado HEMOPATCH, ahora a temperatura ambiente En un simposio celebrado en Viena, Austria, Baxter presentó el nuevo hemostato de sellado Hemopatch, una almohadilla de colágeno a temperatura ambiente diseñada para la hemostasia y el sellado en procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos (MIS).1 Este evento marcó la culminación de una década de colaboración entre expertos y desarrolladores. El hemostato de sellado Hemopatch es una solución más inteligente, diseñada directamente a partir de las opiniones de quienes lo utilizan a diario. Durante el evento, ponentes expertos compartieron cómo sus conocimientos y experiencias impulsaron el desarrollo del nuevo hemostato de sellado Hemopatch, ante un público de cirujanos de diversas especialidades.

El profesor de cirugía general Selman Uranüs, uno de los primeros usuarios que asistió al simposio, comentó: "Utilicé por primera vez el hemostato de sellado Hemopatch para pruebas experimentales. Desde entonces, lo he usado a diario por sus propiedades de sellado únicas, especialmente en cirugía laparoscópica. Eliminar la necesidad de refrigeración y prolongar la vida útil son mejoras cruciales que garantizan su disponibilidad en el quirófano cuando más se necesita".

Una reafirmación de confianza y colaboración El simposio reafirmó nuestro compromiso compartido con la innovación continua. El nuevo hemostato de sellado Hemopatch está diseñado para acceso directo en el quirófano, lo que refleja nuestra dedicación a mejorar la atención quirúrgica con herramientas prácticas. Su nueva configuración es el resultado de una estrecha colaboración con los cirujanos, lo que garantiza que satisfaga las necesidades clínicas reales.

Esperamos compartir más información a medida que avance el lanzamiento global.

Referencia

1. Instrucciones de uso del hemostato de sellado Hemopatch.

Fabricante:

Baxter Healthcare SA

Thurgauerstrasse 130 Glattbrugg,

ZÜRICH, 8152 Suiza

Clase de dispositivo: III

CE0123

Este contenido está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud y no debe interpretarse como consejo médico. Consulte con un profesional de la salud cualificado si tiene alguna duda sobre su salud.

El hemostato de sellado Hemopatch está aprobado para su uso únicamente en países seleccionados. Para obtener información específica sobre la disponibilidad y la normativa del hemostato de sellado Hemopatch a temperatura ambiente en su país, le recomendamos que se ponga en contacto con su representante de ventas local de Baxter Healthcare.

Baxter y Hemopatch son marcas comerciales de Baxter International Inc. o sus filiales.

GBU-AS21-250025 (v1.0) 08/2025

