Cisco y Tata Communications colaboran para marcar el comienzo de la próxima era de conectividad eSIM e IoT (1)

MUMBAI, India, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un paso histórico para las implementaciones globales de IoT empresarial, Tata Communications, un actor líder mundial en tecnología de comunicaciones, anunció hoy una nueva colaboración estratégica con Cisco para rediseñar el futuro de cómo las empresas conectan, administran y escalan sus dispositivos conectados en todo el mundo.

A medida que las empresas expanden sus operaciones de IoT, la gestión de grandes flotas de dispositivos, desde vehículos conectados hasta sensores industriales, plantea obstáculos persistentes. Estos incluyen la fragmentación del hardware SIM debido a la combinación de múltiples proveedores o estándares de hardware, la complejidad del aprovisionamiento de dispositivos y la falta de interoperabilidad entre diferentes redes y tecnologías. Estos desafíos, a su vez, ralentizan las implementaciones, aumentan los costes y limitan la flexibilidad, lo que dificulta que las organizaciones escalen sus iniciativas de IoT con confianza y eficacia.

Esta colaboración integrará Tata Communications MOVE™ , una solución inteligente, multigeneracional y global de orquestación de eSIM, que ofrece más de 350 millones de sistemas operativos (SO) eSIM y un ciclo de vida de SIM gestionado con alcance en más de 200 países y territorios, en el Centro de Control de IoT de Cisco, una plataforma de gestión de dispositivos en la nube utilizada por más de 32.000 empresas y que da soporte a más de 270 millones de dispositivos IoT con SIM (incluidos 100 millones de coches conectados). Al aprovechar la experiencia combinada de Tata Communications y Cisco para permitir implementaciones de IoT globales, simplificadas y escalables, las empresas podrán:

Activar y gestionar dispositivos sin problemas entre proveedores de SIM, redes privadas y públicas, y estándares eSIM.

Acelerar el tiempo de comercialización mediante una experiencia de conectividad unificada y sin fricciones.

Obtener visibilidad y control profundos en todas las capas de la implementación de IoT.

Reducir los esfuerzos de integración y evitar depender de proveedores.

Esta colaboración marca un cambio fundamental, prometiendo a las empresas nuevos niveles de control, agilidad y eficiencia en sus ecosistemas de dispositivos conectados.

Marco Bijvelds, vicepresidente y director global de Tata Communications MOVE™, afirmó: "La continua evolución de las tecnologías eSIM está generando un cambio transformador en la forma en que las empresas conectan y gestionan sus dispositivos IoT. La potencia inigualable de la estructura inteligente de IoT de Tata Communications y la probada plataforma de gestión de dispositivos de Cisco permitirán a las empresas globales descubrir nuevas oportunidades, optimizar las operaciones y acelerar la transformación digital. Nos entusiasma sentar las bases para el futuro de las empresas conectadas, donde podrán escalar de forma más rápida, inteligente y con mayor confianza".

La colaboración beneficiará significativamente a sectores como el transporte, la logística y la fabricación, donde la conectividad IoT fiable es fundamental, ya sea una empresa de transporte que activa instantáneamente remolques transfronterizos sin tarjetas SIM locales o un proveedor de servicios públicos que busca supervisar la infraestructura en redes privadas y públicas sin reconfigurar los dispositivos.

"Juntos, Cisco y Tata Communications impulsan la innovación y abren nuevas oportunidades gracias a nuestro trabajo conjunto en la tecnología eSIM", afirmó Masum Mir, vicepresidente sénior y director general de Cisco Provider Mobility. "Dado que las empresas necesitan mayor simplicidad, automatización y escalabilidad para gestionar eficazmente casos de uso cada vez más complejos, consideramos eSIM como una tecnología fundamental. La trayectoria demostrada de Tata Communications como un excelente socio de Cisco los convirtió en la opción lógica para impulsar nuestra visión de los servicios de movilidad, en particular en la gestión de vehículos conectados durante todo su ciclo de vida: desde la fabricación hasta el concesionario y la carretera".

Cisco y Tata Communications buscan establecer un nuevo y audaz punto de referencia para la industria del IoT, donde la interoperabilidad, la escalabilidad y la inteligencia del ciclo de vida sean fundamentales. Ambas compañías trabajarán para que las empresas de todo el mundo puedan acelerar la innovación, generar nuevas fuentes de ingresos y optimizar las operaciones conectadas, impulsando interacciones fluidas entre personas, espacios y objetos.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, facilita la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, soluciones de alojamiento y seguridad en la nube, y servicios de medios. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la compañía conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com .

