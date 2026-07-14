(Información remitida por la empresa firmante)

-Cision incorpora AI Search Visibility a CisionOne, lo que ayuda a los equipos de relaciones públicas a monitorizar la presencia de las marcas en las respuestas de la IA

El nuevo AI Visibility Dashboard de Cision integra señales de las principales plataformas de IA, como ChatGPT, Gemini y Claude, en un ecosistema unificado de inteligencia de medios.

CHICAGO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumo y medios, anunció hoy el lanzamiento de AI Visibility Dashboard en su galardonada plataforma CisionOne, incorporando la monitorización de LLM a su completa oferta de inteligencia de medios. Impulsada por datos de Trajaan, líder del sector en inteligencia de búsqueda, esta nueva función permite a los equipos de relaciones públicas y comunicación monitorizar, analizar y comparar la presencia de sus marcas en las principales plataformas de IA del mundo.

El nuevo panel de control integra datos de visibilidad de IA en CisionOne, junto con la monitorización de medios, la escucha social y la gestión de relaciones con los medios, ofreciendo a los equipos de comunicación una visión más completa de cómo se moldea la reputación de la marca en canales tradicionales y emergentes.

A medida que las audiencias recurren cada vez más a las herramientas de IA para investigar, obtener recomendaciones de productos e información diaria, las respuestas generadas por IA se convierten en un elemento cada vez más importante en la forma en que las marcas son descubiertas y percibidas. Para los equipos de comunicación actuales, esto plantea un nuevo desafío de visibilidad: ya no basta con comprender lo que se dice en los medios tradicionales o las plataformas sociales. Los equipos también necesitan comprender cómo las respuestas generadas por IA representan su marca y la de sus competidores, qué fuentes pueden estar influyendo en esas respuestas y qué preguntas o temas impulsan la visibilidad.

"Las plataformas de IA están transformando rápidamente la forma en que el mundo consume información y se forma opiniones sobre las marcas", afirmó Jim Daxner, director de producto de Cision. "Para los equipos modernos de relaciones públicas y comunicación, comprender la presencia de la marca en las respuestas generadas por IA ya no es opcional, sino esencial. Al integrar los datos de visibilidad de la IA en el mismo entorno que el monitoreo de medios y la escucha social, ofrecemos a los profesionales la primera visión verdaderamente unificada de la reputación de marca moderna".

Transformando señales dispares en información útil

El AI Visibility Dashboard permite a los usuarios monitorear la presencia de la marca en las principales plataformas de gestión de la información (LLM), incluyendo ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, DeepSeek, Google AI Overview, Google AI Mode y Mistral.

Con el AI Visibility Dashboard, los equipos de comunicación pueden:

Monitorear cómo aparecen su marca, la competencia y los temas clave en las principales plataformas de IA y en las búsquedas con IA.

Realizar un seguimiento de la visibilidad a lo largo del tiempo mediante paneles personalizables.

Comparar la visibilidad y la cuota de voz con la competencia.

Comprender el sentimiento asociado a su marca en las respuestas generadas por IA.

Identificar las preguntas y los temas donde aparece su marca.

Consultar qué periodistas, publicaciones y dominios se citan en las respuestas generadas por IA.

Conectar la visibilidad de la IA con el monitoreo de medios, la escucha social y las actividades de difusión.

A diferencia de las herramientas de seguimiento de IA independientes que añaden un panel de control desconectado al flujo de trabajo, CisionOne integra las métricas de visibilidad de la IA directamente con el monitoreo de medios tradicionales, la escucha social y la comunicación con los medios en una única plataforma. Esta capa adicional proporciona a los equipos información útil para la toma de decisiones, ayudándoles a comprender cómo la cobertura mediática, la actividad de comunicación, las conversaciones en redes sociales y la autoridad de las fuentes pueden influir en las respuestas generadas por la IA, al tiempo que les ofrece una forma más integral de informar sobre la visibilidad de la marca y el impacto de las comunicaciones.

"Los equipos de relaciones públicas no pueden proteger ni mejorar la reputación de la marca de forma aislada; necesitan ver cómo sus esfuerzos en medios ganados alimentan los algoritmos en los que confían los consumidores", afirmó Amy Jones, directora de marketing de Cision. "Introducir la inteligencia de búsqueda en el flujo de trabajo de relaciones públicas no se trata solo de monitorizar otro canal. Se trata de ayudar a los comunicadores a conectar las señales entre la comunicación con los medios, la cobertura tradicional y la visibilidad de la IA para que puedan pasar de los datos a la acción estratégica con mayor rapidez".

Este lanzamiento refleja la estrategia general de Cision para ayudar a los equipos de comunicación y marketing a pasar de datos desconectados a inteligencia conectada. Al integrar la inteligencia de búsqueda impulsada por Trajaan en toda la suite de productos de Cision, incluyendo CisionOne, Brandwatch y PR Newswire, Cision ayuda a los equipos a conectar las señales que dan forma a la reputación, la comprensión de la audiencia, el descubrimiento y la influencia. Para los clientes, esto significa una visión más clara de cómo la cobertura mediática, las conversaciones en redes sociales, el comportamiento de búsqueda, la distribución y las respuestas generadas por IA interactúan para moldear la percepción de la marca.

El AI Visibility Dashboard está disponible hoy para los usuarios de CisionOne. Para obtener más información o solicitar una demostración, visite aquí.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos.

Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como Trajaan, Brandwatch, CisionOne y PR Newswire, reúnen las señales procedentes de las búsquedas, las redes sociales y los medios de comunicación para que los equipos puedan comprender mejor lo que está sucediendo, dar forma a la conversación y amplificar su impacto.

Más de 75.000 empresas y organizaciones, incluido el 84% de las Fortune 500, confían en Cision para tomar mejores decisiones y alcanzar sus objetivos.

Para consultas de medios, contactar: Cision Public Relations en CisionPR@cision.com

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