CityUHK (Dongguan) organiza la ceremonia inaugural de graduación de 2026 en CityUHK

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de la Ciudad de Hong Kong (Dongguan) celebró su primera ceremonia de graduación el 22 de junio de 2026. Más de 420 graduados MSc viajaron desde Dongguan a Hong Kong para asistir a la ceremonia, convirtiéndose así en la primera promoción de la universidad y en parte de la comunidad global de CityUHK.

Altos funcionarios, académicos e invitados asistieron al evento histórico, entre ellos el Leung Chun-ying, Vicepresidente del Comité Nacional de CPPCC; Li Jun, Vicealcaldesa del Gobierno Popular Municipal de Dongguan; Chen Yulin, Director del Departamento de Asuntos Educativos, Científicos y Tecnológicos de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central en la RAEHK; el Profesor Michael Ngai, Presidente del Consejo de CityUHK; el Profesor Chun-Sing Lee, Presidente Interino de CityUHK y Presidente de la Junta Directiva de CityUHK (Dongguan); el Profesor Duan Baoyan, Presidente de CityUHK (Dongguan) y Miembro de la Academia China de Ingeniería; y el Profesor Lu Chun, Presidente Ejecutivo de CityUHK (Dongguan) y Vicepresidente de CityUHK.

En su discurso, Leung destacó el valor educativo transfronterizo de CityUHK (Dongguan) e instó a los graduados a aprovechar las oportunidades de la Gran Área de la Bahía para impulsar la innovación regional y nacional.

En nombre del Gobierno Popular Municipal de Dongguan, Li reconoció a CityUHK (Dongguan) como un proyecto educativo emblemático en la Gran Área de la Bahía, respaldado por sólidos recursos industriales y de innovación locales, y animó a los graduados a desarrollar sus carreras profesionales en las industrias de Dongguan.

El profesor Ngai destacó la excepcional trayectoria internacional de CityUHK: sigue siendo la única universidad del mundo nombrada por THE como la "Universidad más internacional del mundo" durante tres años consecutivos, ocupando el puesto 47 en la clasificación de las Mejores Universidades Globales 2026-2027 de U.S. News & World Report y el puesto 52 en la clasificación mundial de universidades QS 2027.

El profesor Lee definió a las universidades como parte integral del tejido urbano, instando a los graduados a adoptar una mentalidad emprendedora y a adoptar el lema: "El futuro pertenece a quienes se atreven a empezar".

El profesor Duan inauguró su discurso con la frase: "La vida es un viaje y la carrera profesional una maratón". Recordó a los graduados la importancia de un buen comienzo y les aconsejó mantener la calma y la determinación ante los cambios globales, así como perseguir sus ambiciosos sueños con perseverancia y dedicación.

Durante la ceremonia de graduación, Leung entregó certificados a los diez mejores graduados, entre ellos al representante estudiantil Nie Liheng, quien habló de cómo sus estudios en Dongguan fortalecieron su resiliencia y su perspectiva internacional. El profesor Ngai nombró a los primeros Embajadores de Enlace con los Exalumnos para mantener vínculos duraderos entre Dongguan y Hong Kong.

La mayoría de los graduados han conseguido excelentes oportunidades laborales. Varios han recibido ofertas de importantes empresas privadas, corporaciones estatales e instituciones de investigación, como Tencent, Alibaba, ByteDance, Meituan, JD.com, CATL, OPPO, Baidu, Xiaomi, NetEase, China Mobile, China Unicom y State Grid.

Algunos graduados trabajarán en Hong Kong gracias al programa de visados IANG, mientras que otros cursarán doctorados en instituciones de renombre mundial como la Universidad Tecnológica de Nanyang, CityUHK, la Universidad de Fudan y el Instituto Tecnológico de Harbin.

Fundada en 2024, CityUHK (Dongguan) ha experimentado un rápido crecimiento en tan solo dos años, junto con su primera promoción. La institución seguirá impulsando una educación interdisciplinaria y vinculada a la industria para ofrecer oportunidades internacionales a sus futuros estudiantes.

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