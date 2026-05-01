Claros demuestra una destrucción de PFAS ≥99,99% en aguas subterráneas del sitio de Lake Elmo de MPCA

(Información remitida por la empresa firmante)

- ClarosTechUV™ ofrece un rendimiento a escala comercial en condiciones de remediación complejas utilizando concentrado de PFAS del sitio de Lake Elmo, Minnesota

MINNEAPOLIS, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), líder en tecnología de destrucción de PFAS, anunció hoy los resultados de un nuevo estudio que demuestra una destrucción ≥99,99% de las especies objetivo (PFOS y PFOA) utilizando su sistema ClarosTechUV™ en muestras de agua subterránea de un sitio de remediación de la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota (MPCA) en Lake Elmo, Minnesota.

La MPCA proporcionó a Claros un concentrado de fraccionamiento de espuma derivado del tratamiento de aproximadamente un millón de galones de agua subterránea y superficial contaminada, lo que resultó en una matriz de PFAS altamente concentrada con niveles elevados de PFOS, PFOA y otros compuestos de cadena corta y ultracorta.

El estudio evaluó ClarosTechUV™ como parte de un sistema de tratamiento integrado aplicado a esta matriz de agua de baja transparencia, caracterizada por una turbidez significativa y una transmitancia UV casi nula en su estado crudo; condiciones representativas de entornos de remediación reales, en lugar de entornos de laboratorio controlados.

A escala comercial, ClarosTechUV™ logró una destrucción ≥99,99% en concentrado filtrado en tan solo cuatro horas, manteniendo su rendimiento en sistemas a pequeña, mediana y gran escala. El volumen de concentrado tratado en el sistema a escala comercial provino de aproximadamente 600.000 galones de agua subterránea, lo que subraya la relevancia del sistema para proyectos de remediación a gran escala.

El informe técnico y el resumen técnico completo están disponibles aquí.

Validación del rendimiento en condiciones reales

Basándose en implementaciones previas en instalaciones industriales, incluyendo una prueba de optimización comercial de 170.000 galones (640.000 litros) con Daikin America, una de las mayores pruebas de destrucción de PFAS en campo realizadas hasta la fecha, este estudio se centró en el rendimiento a nivel de subsistema, donde ClarosTechUV™ puede combinarse con tecnologías de captura y concentración para la destrucción in situ. Con este estudio, ClarosTechUV™ eleva el volumen total de agua contaminada con PFAS tratada a más de 1.000.000 de galones (aproximadamente 3,8 millones de litros) en implementaciones de laboratorio, piloto y comerciales.

Este proyecto piloto deja claro que ClarosTechUV™ está diseñado para las exigencias del terreno, afirmó Michelle Bellanca, consejero delegado de Claros Technologies. Ya sea que el agua sea limpia o muy compleja, de baja transparencia o con una alta concentración de PFAS, nuestro sistema se adapta y ofrece un rendimiento de destrucción constante y de alto nivel. Este tipo de fiabilidad, en diversas condiciones, es lo que, en última instancia, permite lograr la destrucción permanente de PFAS a gran escala, añadió Bellanca. Además, abre una nueva categoría para Claros en el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas y sitios de remediación a gran escala.

La validación analítica confirma la mineralización

ClarosLabs™ analizó las muestras utilizando un método EPA 1633 modificado para compuestos específicos, incluyendo PFOS y PFOA. Los resultados de organofluorados totales se obtuvieron mediante cromatografía iónica de combustión (CIC).

Los resultados mostraron una reducción aproximada del 88% en el flúor orgánico total tras el tratamiento, con un aumento correspondiente en el fluoruro inorgánico, lo que confirma la conversión de PFAS en productos finales mineralizados.

Este proyecto piloto demuestra que ClarosTechUV™ mantiene su rendimiento a medida que se amplía y se integra con los procesos previos, explicó John Brockgreitens, cofundador y vicepresidente de desarrollo de productos de Claros Technologies. Eso es lo que convierte esta solución de laboratorio en algo que se puede implementar a gran escala, añadió. Incluso las matrices de agua altamente complejas pueden tratarse eficazmente con este sistema.

Destrucción de PFAS escalable y rentable

Los resultados del proyecto piloto en el sitio de MPCA Lake Elmo también demuestran un excelente rendimiento energético y económico, logrando una destrucción de PFOS y PFOA superior al 99,99% a escala comercial en cuatro horas, con un consumo energético inferior a 200 Wh/L y un coste operativo de aproximadamente 0,015 dólares por cada 1.000 galones (0,004 dólares por metro cúbico) de agua subterránea sin tratar.

Alcanzar este nivel de eficiencia en costes cambia por completo la situación, comentó Lucas Harvey, director global de ventas de Claros Technologies. Ahora existe un fuerte incentivo para que las autoridades de remediación y otros actores adopten soluciones que destruyan realmente los PFAS, en lugar de simplemente gestionarlos.

Acerca de Claros Technologies

Fundada en el año 2018 y con sede en Minneapolis, Minnesota, Claros Technologies es líder mundial en la mitigación de PFAS, con dos divisiones principales. La división ClarosTech™ se centra exclusivamente en la destrucción permanente de PFAS, ofreciendo sistemas asequibles, de alto caudal, escalables y listos para su uso en campo que eliminan compuestos de cadena larga, corta y ultracorta con una eficiencia del 99,99%. ClarosLabs™, la división analítica acreditada según la norma ISO/IEC 17025:2017, es un laboratorio comercial líder dedicado a la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a PFAS. La misión de Claros es eliminar los PFAS del medio ambiente. Claros Technologies destruye los PFAS para siempre.

Si desea más información visite www.clarostech.com .

Contacto para mediosKari FinklerClaros Technologies kari@clarostech.com

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