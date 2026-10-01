Claros Technologies y Daikin America: acuerdo comercial para la destrucción permanente de PFAS

(Información remitida por la empresa firmante)

-Claros Technologies y Daikin America anuncian un acuerdo comercial para la implementación a gran escala de una tecnología de destrucción permanente de PFAS

Esta implementación comercial a gran escala y a largo plazo consolida la destrucción de PFAS in situ y con alto caudal como una solución probada para la fabricación industrial, marcando un hito decisivo para la industria mundial de los PFAS.

MINNEAPOLIS y DECATUR, Ala., 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), un líder mundial en la destrucción permanente de PFAS y servicios analíticos, y Daikin America, Inc. (Daikin), fabricante líder de materiales avanzados para aplicaciones críticas en diversos sectores, anunciaron hoy un acuerdo comercial para la implementación a gran escala del sistema de destrucción de PFAS ClarosTechUV™ en la planta de fabricación de Daikin en Decatur, Alabama.

Este momento crucial representa la culminación de una colaboración de múltiples fases entre las dos empresas que avanzó desde una demostración piloto exitosa hasta la optimización comercial y ahora la implementación permanente. La instalación a gran escala y a largo plazo integrará la tecnología ClarosTechUV™ directamente en las operaciones de fabricación de Daikin, creando un sistema de destrucción de PFAS en funcionamiento continuo diseñado para un rendimiento a escala industrial.

Más allá de la instalación en sí, el anuncio de hoy representa un momento decisivo en la evolución de la gestión de PFAS industriales. La tecnología de Claros respalda el uso continuo de PFAS en aplicaciones críticas en todas las industrias, incluida la fabricación de semiconductores, dispositivos médicos y atención médica, aeroespacial y energía limpia, al tiempo que permite la destrucción de todas las químicas de flúor objetivo (largas, cortas y ultracortas, incluido TFA) a escala industrial, mitigando el impacto en el medio ambiente. El resultado es una solución que promueve tanto la innovación como la gestión ambiental, brindando a la industria un nuevo enfoque probado que elimina permanentemente los PFAS donde se generan.

Esta implementación también representa una importante validación comercial para Claros y para la disponibilidad de su plataforma patentada ClarosTechUV™. La instalación se integrará en un plan más amplio de mejoras de las instalaciones que Daikin está llevando a cabo actualmente en su complejo de Decatur durante los próximos años. El proyecto combinará la destrucción permanente de PFAS mediante ClarosTechUV™ con análisis continuos y verificación del rendimiento a través de ClarosLabs™, creando así una plataforma integrada para el tratamiento, la medición y la validación operativa.

El acuerdo comercial trasciende una instalación aislada; establece una relación estratégica a largo plazo entre Claros y Daikin y genera oportunidades para que ambas empresas evalúen aplicaciones adicionales de ClarosTechUV™ en las operaciones globales de Daikin.

"Para Daikin America, Inc. es un placer continuar nuestra colaboración con Claros mediante este acuerdo para la implementación a gran escala de la tecnología de destrucción de PFAS, demostrando así nuestro compromiso con la innovación y la responsabilidad medioambiental", declaró Yuichi Hashikawa, consejero delegado de Daikin America, Inc.

"Nuestro trabajo conjunto en los últimos años ha demostrado que es posible ser un fabricante responsable y, al mismo tiempo, suministrar materiales esenciales para la sociedad actual. DAI espera establecer una hoja de ruta para toda la industria".

"Este es el logro comercial más importante en la historia de Claros", afirmó Michelle Bellanca, consejera delegada y cofundadora de Claros Technologies.

"Creemos que esto marca un punto de inflexión no solo para Claros, sino para toda la industria. Durante décadas, las organizaciones se han centrado principalmente en la gestión de los PFAS: capturarlos, concentrarlos y transportarlos a otro lugar para su eliminación o destrucción. Ahora, los fabricantes disponen de una solución probada y comercialmente viable, capaz de destruir permanentemente los PFAS in situ como parte de las operaciones industriales habituales. Cuando la responsabilidad medioambiental se alinea con el rendimiento operativo y la viabilidad comercial, las tecnologías transformadoras pasan de la fase de innovación a la de adopción".

"Este anuncio trasciende con creces el ámbito de una única instalación. Demuestra que la destrucción permanente de los PFAS ha cruzado el umbral que separa el logro científico de la realidad comercial. Creemos que las generaciones futuras recordarán esta etapa como el momento en que la industria comenzó a ir más allá de la mera gestión de los PFAS para avanzar hacia su eliminación definitiva".

A medida que los gobiernos de todo el mundo endurecen las normativas sobre los PFAS en el agua potable, las aguas residuales industriales y los procesos de fabricación, las industrias demandan cada vez más tecnologías capaces de eliminar estas sustancias de forma permanente, en lugar de limitarse a transferir los contaminantes entre distintos flujos de residuos. La implementación comercial de ClarosTechUV™ demuestra que los fabricantes disponen ya de una solución probada, capaz de lograr la destrucción permanente de los PFAS cumpliendo con la normativa y a escala industrial directamente en sus instalaciones, y que reúne las características operativas y económicas necesarias para su adopción comercial a largo plazo.

Acerca de Claros Technologies

Fundada en 2018 y con sede en Minneapolis, Claros Technologies implementa soluciones para la destrucción de PFAS en aplicaciones que abarcan aguas residuales industriales, aguas subterráneas, agua para centros de datos y aguas residuales municipales. La empresa opera a través de dos divisiones principales: ClarosTech™, que ofrece la destrucción permanente de PFAS mediante sistemas de alto flujo basados en tecnología UV disponibles comercialmente capaces de eliminar definitivamente el 99,99 % de las especies de PFAS objetivo (de cadena larga, corta y ultracorta); y ClarosLabs™, su división de análisis acreditada bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y laboratorio comercial líder especializado en la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a PFAS.

Claros tiene la misión de eliminar el concepto de "eterno" de los llamados "productos químicos eternos" y destruir los PFAS de forma definitiva.

Acerca de Daikin America

Daikin America, Inc. se fundó en 1991 y hoy en día es el principal desarrollador y fabricante a nivel mundial de materiales de alto rendimiento con propiedades únicas, fundamentales para satisfacer las necesidades de la sociedad. Conscientes de la economía global y del medio ambiente, nuestro compromiso es desarrollar productos que logren más con menos —menos residuos, menos energía y menos materiales—, ofreciendo al mismo tiempo un mayor rendimiento y una vida útil más prolongada. Nuestra ingeniería avanzada y experiencia técnica están respaldadas por un servicio y soporte de gran calidad.

Para consultas de los medios, contactar con:

Claros TechnologiesKari Finklerkari@clarostech.com

Daikin America, Inc.communications@daikin-america.com

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