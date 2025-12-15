(Información remitida por la empresa firmante)

- Claros Technologies logra una destrucción del 99,99 % de PFAS en una ejecución de optimización comercial utilizando el sistema ClarosTechUV™ en asociación con Daikin America

La colaboración, que trató más de 170.000 galones (640.000 litros) de agua de proceso industrial, subraya el liderazgo de Daikin America, Inc. en la fabricación sostenible a través de su validación y adopción de ClarosTechUV™, la plataforma de destrucción de PFAS de alto flujo más avanzada y probada en campo del mundo.

MINNEAPOLIS y DECATUR, Ala., 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros) anunció hoy la finalización exitosa de una ejecución de optimización comercial a gran escala de ClarosTechUV™, la plataforma de tecnología de destrucción de PFAS mediante fotoquímica UV patentada de Claros, en las instalaciones de Daikin America (DAI) en Decatur, Alabama.

Tras el éxito de un piloto inicial anunciado a principios de este año, esta optimización comercial valida y confirma la disponibilidad de la tecnología para su implementación comercial completa. Este hito subraya el liderazgo de DAI en la fabricación sostenible de última generación y destaca la innovación de Claros en la destrucción de PFAS, lo que posiciona a ambas compañías para entregar la primera instalación industrial comercial a gran escala del mundo para la destrucción de PFAS.

"Durante el último año, hemos demostrado que la destrucción completa de PFAS a escala industrial no es una teoría, sino algo que ya está sucediendo", afirmó David Hendrixson, vicepresidente ejecutivo de Daikin America, Inc. "Este hito refleja el liderazgo duradero de DAI en sostenibilidad y nuestro compromiso con la adopción de tecnologías innovadoras que impulsen el progreso de la industria y de nuestros clientes".

"Asociarse con una empresa como Claros, cuyo sistema ClarosTechUV™ representa la tecnología de destrucción de PFAS comercialmente lista más avanzada, demuestra cómo la colaboración y la innovación pueden generar un progreso ambiental real", agregó Hendrixson.

"Esta comercialización marca un antes y un después, no solo para DAI y Claros, sino para todo el sector de las PFAS", afirmó Michelle Bellanca, consejera delegada y cofundadora de Claros. "Estamos a punto de ofrecer la tecnología de destrucción de PFAS a escala comercial más avanzada para aguas residuales industriales de alto caudal, lo que demuestra que la industria puede liderar la innovación sostenible, de alto rendimiento y asequible. La colaboración y el compromiso de DAI con la promoción de la solución ClarosTechUV™ han sido clave para convertir este avance en una realidad industrial".

En esta última fase, el sistema ClarosTechUV™ trató más de 170.000 galones (aproximadamente 640.000 litros) de agua de proceso industrial que contenía diversos compuestos PFAS. El sistema logró una destrucción superior al 99,99 % de todas las especies de PFAS objetivo (cadena larga, corta y ultracorta) a altos caudales de cientos de galones por minuto, demostrando un rendimiento estable y una eficiencia energética excepcional.

Del avance a la preparación comercial

Con este logro, Claros se ha establecido firmemente como la única plataforma de destrucción de PFAS probada en campo, lista para su implementación comercial: validada industrialmente, escalable y rentable para operaciones de fabricación y aguas residuales del mundo real.

Gracias a su colaboración con DAI y otros socios industriales, Claros ha procesado más de medio millón de galones de agua de proceso industrial que contiene PFAS en instalaciones industriales, demostrando un rendimiento de destrucción consistente y verificado en diversas concentraciones y químicas del agua.

Próximos pasos hacia la primera instalación comercial

Tras alcanzar este hito, DAI y Claros trabajan ahora en la ingeniería y las especificaciones del sistema para la primera instalación comercial a gran escala de destrucción de PFAS. Ambas empresas también están ampliando su colaboración, ayudando a fabricantes y socios de la industria a cerrar el ciclo de las PFAS y a impulsar una producción verdaderamente sostenible.

El sistema de destrucción de PFAS de próxima generación ClarosTechUV™ demostró:

Eficacia en PFAS de cadena larga, corta y ultracorta (incluido el TFA)

Destrucción del 99,99 % de PFAS en todas las especies objetivo

Capacidad de alto caudal de cientos de galones por minuto (miles de litros por minuto)

Diseño compacto para una integración perfecta

Tecnología UV segura y fiable

Rendimiento económico, ideal para aplicaciones de remediación industrial

Acerca de Claros Technologies

Fundada en 2018 y con sede en Minneapolis, Minnesota, Claros Technologies es líder mundial en la mitigación de PFAS, con dos divisiones principales. La división ClarosTech™ se centra exclusivamente en la destrucción permanente de PFAS, ofreciendo sistemas asequibles, de alto flujo, escalables y listos para usar en campo que eliminan compuestos de cadena larga, corta y ultracorta con una eficiencia del 99,99 %. ClarosLabs™, la división analítica acreditada según la norma ISO/IEC 17025:2017, es un laboratorio comercial líder dedicado exclusivamente a la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a PFAS. Claros tiene la misión de eliminar los PFAS del medio ambiente. Claros Technologies destruye los PFAS para siempre.

