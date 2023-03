Clé de Peau Beauté anuncia el quinto galardonado de los premios 'Power of Radiance Awards' (

Ms. Dao Thi Hong Quyen, 2023 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’

Reconocimiento a quienes han potenciado y mejorado la vida de niñas y mujeres a través de la educación STEM.

TOKYO, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marca de maquillaje y cuidado de la piel de lujo, se enorgullece de anunciar su quinto año de los premios "Power of Radiance Awards" y de nombrar a Dao Thi Hong Quyen de Hanoi, Vietnam, como la galardonada de este año. El compromiso filantrópico a largo plazo de Clé de Peau Beauté incluye los premios anuales "Power of Radiance Awards" y una asociación plurianual con UNICEF, cuyo objetivo es apoyar los programas de educación, empleo y empoderamiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas de todo el mundo con el fin de conseguir un mundo mejor.

Las soluciones científicas y tecnológicas son fundamentales para abordar algunos de los mayores problemas del mundo, como el cambio climático y la pobreza. Por ello, no se puede pasar por alto el potencial ilimitado de la mitad de la población mundial, que incluye a niñas y mujeres. Las niñas, en particular las de zonas desfavorecidas, se ven aún más privadas de la educación STEM. A medida que aumenta la demanda de competencias en TIC (tecnologías de la información y la comunicación), las diferencias de género se acentúan debido a la escasa participación de las mujeres en estos sectores.

Quyen es una apasionada profesora de biología que trabaja para cerrar las lagunas en la educación STEM y combatir los prejuicios sexistas en su comunidad. En Vietnam, la disparidad educativa es especialmente prevalente entre los niños de las provincias más pobres[1], que cuentan con un mayor número de minorías étnicas, discapacitados y niñas. Esto es especialmente cierto en la educación STEM, orientada principalmente a los niños[2] lo que provoca que las niñas académicamente aisladas se vean bloqueadas para entrar en el mundo laboral.[3] El número de niñas que se presentaron al examen de acceso al 10º grado en 2019 alcanzó alrededor del 10,5% en la remota y montañosa provincia de Lao Cai, en el noroeste de Vietnam, una provincia con altas concentraciones de minorías étnicas.[4] La aparición de la pandemia ha agravado aún más la ya de por sí grave crisis de aprendizaje en Vietnam.[5]

Quyen está decidida a cambiar esta situación promoviendo la educación STEM para las niñas y grupos marginados de Vietnam, abriéndoles la oportunidad de incorporarse y contribuir a estos campos cruciales. Como directora de Ciencias en la escuela Genesis, Quyen ha hecho contribuciones significativas a la educación STEM en los últimos 8 años. Como fundadora del proyecto "STEM for Rural Area" en 2018, Quyen ha apoyado a más de 10 escuelas, beneficiando a más de 1200 niñas. Como embajadora del proyecto Girl in STEM del British Council, su proyecto en el instituto Le Hong Phong logró que la participación de las alumnas en actividades STEM aumentara hasta un 70%. Durante Covid-19, organizó 28 seminarios web en línea para profesores sobre educación en STEM, con nuevos contenidos sobre STEM y desarrollo de aptitudes interpersonales, incluidas aptitudes de asesoramiento, para más de 84.000 profesores de Vietnam.

"Durante los últimos cuatro años, Clé de Peau Beauté ha tenido el gran privilegio de ayudar a personas destacadas a impulsar un cambio positivo a través de la educación y la capacitación. Quyen tiene un interés inquebrantable en la educación de los estudiantes vulnerables. Su empuje y sus importantes logros en su comunidad encapsulan a la perfección el espíritu de nuestras aspiraciones de transformar el mundo a través de un cambio positivo y proactivo", declaró Mizuki Hashimoto, directora de Marca de Clé de Peau Beauté. "Creemos que el futuro es brillante y, a través de los 'Power of Radiance Awards', esperamos seguir creando un mundo más radiante e inspirar a otros a pasar a la acción."

"Deseo hacer frente a los prejuicios de género en Vietnam cambiando la mentalidad de la sociedad hacia las niñas con un enfoque más igualitario, y proporcionar a las niñas la confianza para elegir y aprender STEM, para que puedan aprovechar al máximo su potencial y no aceptar los límites que se les imponen. Recibir el premio me permitirá contribuir significativamente a la causa y ampliar las iniciativas STEM transformadoras de género en Vietnam", declaró Quyen.

Como ganadora de los premios "Power of Radiance Awards" de 2023, Quyen recibirá una subvención que se destinará a apoyar la educación STEM de las adolescentes vulnerables en tres componentes: STEM para adolescentes de minorías étnicas, STEM para estudiantes con discapacidades y actividades de comunicación sobre STEM.

Quyen se une a una impresionante lista de galardonadas con los premios "Power of Radiance" que siguen inspirando a través de su trabajo en defensa de las niñas de todo el mundo. Entre las galardonadas en el pasado figuran Muzoon Almellehan, defensora de la educación en Siria y embajadora de buena voluntad de UNICEF, Binita Shrestha y Pratiksha Pandey, cofundadoras de WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko, defensora de la educación en STEM en Kazajstán, y Amanda Simandjuntak, consejera delegada y cofundadora de MARKODING Indonesia. El poder de liberar un resplandor interior que puede lograr un cambio real y positivo está dentro de cada individuo, y a través de los 'Power of Radiance Awards', Clé de Peau Beauté apoya a las niñas y mujeres de todo el mundo para que transformen el mundo para sí mismas, sus familias y sus comunidades.

La trayectoria de Clé de Peau Beauté como defensora de la educación comenzó con el sueño de un mundo mejor. Por este motivo, la marca ha seleccionado uno de sus productos más emblemáticos, el sérum, y se ha comprometido a destinar una parte de sus ventas a esta misión. Los "Power of Radiance Awards" se financian con un porcentaje de las ventas mundiales de The Serum.

UNICEF no respalda a ninguna empresa, marca, producto o servicio.

Acerca de Dao Thi Hong Quyen

Quyen es la directora de Ciencias de la escuela Génesis, pionera en Vietnam de la educación verde, donde supervisa el diseño de los programas de ciencias. Nacida y criada en un pueblo pobre, Quyen se inspiró en su difunto padre, que promovió con pasión la educación en su pueblo durante más de 10 años. Ella busca difundir la educación y apoyar a las niñas cerrando la brecha de género en la Educación STEM y abordando el sesgo de género. En 2018, fundó el proyecto "STEM for Rural Area", que ha tenido un impacto en más de 10 escuelas y 2000 estudiantes. En 2019, obtuvo el premio ganador del concurso "SL - STEM of SL - STEM (STEAM)" de la Universidad Nacional de Ciencias de Vietnam por su proyecto ecológico. También fue embajadora del proyecto Girl in STEM del British Council. A partir de 2021, con subvenciones de proyectos apoyados por EE.UU., ha estado ampliando la educación STEM y la orientación profesional en todo el país. Durante Covid-19, impartió 28 seminarios web en línea para profesores sobre educación STEM, lo que dio lugar a contenidos actualizados sobre STEM y desarrollo de competencias interpersonales, incluidas competencias de asesoramiento, para más de 84.000 profesores de Vietnam. En 2022, fue seleccionada para participar en el Programa Fulbright de Enseñanza.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca global de lujo de Shiseido Co Ltd, se fundó en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es liberar el poder de la luminosidad de la mujer aprovechando las tecnologías de maquillaje y el cuidado avanzado de la piel de todo el mundo. Siempre guiada por una exquisita sensibilidad e inteligencia estéticas, Clé de Peau Beauté ha infundido modernidad, encanto y dinamismo a sus productos para convertirse en líder del sector y ofrecer una luminosidad tan extraordinaria que emana de su interior. Disponible en 23 países y regiones de todo el mundo.

