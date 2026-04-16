Clé de Peau Beauté renueva su alianza global con UNICEF con el objetivo de llegar a 7,3 millones de niñas más

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKYO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté anunció la renovación de su alianza global de tres años con UNICEF, marcando una nueva etapa de compromiso para empoderar a 7,3 millones de niñas más. Con una promesa total de 17,4 millones de dólares desde 2019, esta es la mayor contribución del sector privado al Programa Global de Igualdad de Género de UNICEF, que busca acelerar el cambio positivo para las adolescentes. Hasta la fecha, la alianza ya ha apoyado a 12,9 millones de niñas en todo el mundo, superando significativamente las expectativas iniciales.

Con la renovación de su tercer mandato, los programas apoyados por Clé de Peau Beauté irán más allá del enfoque exclusivo en STEM para dar mayor énfasis a STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), integrando el arte y la creatividad como fuerzas complementarias a la ciencia y la tecnología. En Indonesia, por ejemplo, las niñas que participan en iniciativas de aprendizaje basado en proyectos ya están combinando el conocimiento científico con la expresión creativa para desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la resiliencia climática.

"Ser testigos de cómo esta alianza ha transformado la vida de las niñas —inspirando confianza, creatividad y nuevas posibilidades para su futuro— hizo que la decisión de renovar nuestro compromiso fuera sumamente significative", afirmó Naomi Kawanishi, Presidenta Global de Marca de Clé de Peau Beauté. "Nos entusiasma especialmente el enfoque en STEAM, que empodera a las niñas no solo con conocimientos técnicos, sino también con la confianza creativa para convertirse en verdaderas innovadoras. Así es como ayudamos a liberar todo su potencial".

La renovación se basa en la sólida trayectoria de programas de gran impacto con iniciativas innovadoras de aprendizaje STEM que ya ofrecen una amplia gama de oportunidades para las niñas a través de esta alianza.

"UNICEF celebra el continuo liderazgo de Clé de Peau Beauté en materia de igualdad de género y su profundo compromiso con el empoderamiento de las niñas", declaró Carla Haddad Mardini, Directora de Recaudación de Fondos y Alianzas con el Sector Privado de UNICEF. "Nuestra alianza renovada, y el enfoque ampliado en el fortalecimiento de las habilidades STEAM esenciales, representa una poderosa inversión en las niñas como agentes de cambio que desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuestro future".

La necesidad crítica de una inversión continua[1]

Este compromiso renovado llega en un momento crucial. A nivel mundial, las niñas se siguen enfrentando a importantes obstáculos para acceder a la educación y el desarrollo de habilidades. 122 millones de niñas permanecen fuera de la escuela, y casi el 40 % de las adolescentes y mujeres jóvenes no completan la educación secundaria superior. Las niñas también están subrepresentadas en los campos STEM y digitales, representando solo el 35 % de los graduados en STEM y el 3 % de los graduados en TIC, mientras que casi 50 millones de niñas carecen de habilidades básicas de alfabetización. En los países de bajos ingresos, alrededor del 90 por ciento de las niñas permanecen sin conexión a internet, lo que limita su acceso al aprendizaje y a las oportunidades.

Estos desafíos se ven impulsados por barreras interrelacionadas, como normas de género perjudiciales, el matrimonio infantil y las responsabilidades de cuidados no remunerados, lo que subraya la necesidad crucial de una inversión sostenida y enfoques con perspectiva de género que permitan a las niñas adquirir las habilidades y oportunidades necesarias para construir su futuro.

Mediante esta colaboración renovada, Clé de Peau Beauté y UNICEF seguirán trabajando juntos para ampliar las oportunidades de las niñas en todo el mundo y apoyar a la próxima generación para que desarrolle todo su potencial.

Notas para los editores

Acerca de la asociación Clé de Peau Beauté – UNICEF

Desde 2019, Clé de Peau Beauté colabora con UNICEF para apoyar la educación, el desarrollo de habilidades y el empoderamiento de las niñas a través de la iniciativa Skills4Girls. Esta alianza se centra en ampliar el acceso a habilidades para el futuro, como la alfabetización digital, el aprendizaje STEAM y programas de habilidades para la vida, al tiempo que aborda las barreras sociales y estructurales que limitan las oportunidades de las niñas.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Co Ltd, fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es potenciar la luminosidad femenina mediante tecnologías de maquillaje y cuidado de la piel de vanguardia provenientes de todo el mundo. Guiada siempre por una exquisita sensibilidad estética e inteligencia, Clé de Peau Beauté ha dotado a sus productos de modernidad, encanto y dinamismo para convertirse en líder del sector, ofreciendo una luminosidad tan extraordinaria que emana desde el interior. Disponible en 28 países y regiones del mundo.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/

Página de Clé de Peau Beauté para UNICEF: https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

Instagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaut...

Tiktok oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños más desfavorecidos. En más de 190 países y territorios, trabajamos por cada niño, en todas partes, para construir un mundo mejor para todos. Visite https://www.unicef.org/

UNICEF no respalda a ninguna empresa, marca, producto o servicio.

Las traducciones a idiomas distintos del inglés y el japonés se proporcionan únicamente para facilitar su distribución.

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