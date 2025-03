Clean Air Metals intercepta 41,0 m con una graduación de 13,2 g/t Pt.eq en el proyecto Current

Clean Air Metals, Inc. - Clean Air Metals, Inc.

La compañía anuncia los últimos resultados del programa de perforación en el proyecto de minerales críticos del norte de Thunder Bay

Madrid, 4 de marzo de 2025.- Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals o la Compañía) (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) se complace en anunciar los últimos resultados de su programa de perforación de invierno en curso en su Proyecto de Minerales Críticos del Norte de Thunder Bay (TBN), 100% de su propiedad. La segunda serie de resultados de ensayos ha confirmado que la mineralización de alta ley cercana a la superficie en el yacimiento Current es más extensa y significativa de lo previsto. En particular, un pozo interceptó 41,0 metros con una ley de 13,2 g/t Pt.eq, incluyendo 10,0 metros con 1,57% Cu y 22,39 g/t Pt.eq. La forma recientemente modelada de esta zona de alta ley se asemeja mucho a las estructuras Ballroom asociadas al filón JM en el complejo Stillwater de Montana. La zona de alta ley interceptada en el sondeo CL25-005 y en varias zonas adyacentes de alta ley permanece abierta lateralmente y en profundidad, lo que aumenta significativamente el potencial de exploración del yacimiento Current.



Los equivalentes se basan en las siguientes recuperaciones Pt 80,6%, Pd 86,2%, Cu 95,9% Ni 57%, Au 85%, Ag 65,2%; y precios de los metales del 20 de febrero de 2025, US Spot; Pt 976 $, Pd 966 $, Cu 4,25 $, Ni 6,98 $, Au 2939 $, Ag 32,89 $.



Mike Garbutt, Consejero Delegado de Clean Air Metals, comentó: "Estos últimos resultados han validado nuestra creencia de que el yacimiento Current alberga más mineralización de alta ley cerca de la superficie de lo que se había estimado anteriormente. La impresionante ley y el significativo espesor hallados durante los recientes programas de perforación proporcionan un apoyo adicional para establecer un modelo de producción de alta ley más sólido. Estos resultados también han puesto de relieve la importancia crítica de aprovechar la geofísica de fondo de pozo para localizar los objetivos de mineralización de mayor valor en Current y Escape a medida que continuamos avanzando en el proyecto Thunder Bay North".



El programa de perforación de invierno de 2025 está estratégicamente diseñado para aumentar el tamaño, el número y la ley de las zonas de alta ley cercanas a la superficie en el depósito Current, basándose en los sólidos resultados del programa de verano de 2024. Los últimos hallazgos, junto con los datos anteriores, validan aún más la extensión de las zonas mineralizadas más allá del alcance del modelo de recursos más reciente (informe técnico NI 43-101 sobre el Proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023).



A diferencia de las perforaciones anteriores, en este sondeo se interceptó una zona de alta ley excavada en la pared inferior del yacimiento, lo que indica una distribución de la mineralización más expansiva que la modelada actualmente. Este resultado altera significativamente la interpretación del yacimiento Current, ya que sugiere que las zonas que antes se consideraban fuera del núcleo mineralizado también pueden albergar mineralización de alta ley, muy parecida a las zonas irregulares de alta concentración observadas en los salones de baile bajo el filón JM del Complejo Stillwater en Montana.



Este descubrimiento es fundamental para la estimación de los recursos, ya que modifica los parámetros que se utilizarán para estimar las zonas ricas en sulfuros y de alta ley. La nueva comprensión de la mineralización que se extiende hasta la pared del pie y más allá de los límites de los modelos anteriores, exige una reevaluación del potencial de recursos, en particular en términos de capturar con precisión la extensión de estas zonas de mayor ley.



Además, el potencial de subzonas adicionales de alta ley en la región es significativo. Con la prosecución de las perforaciones y el aumento de la densidad de los sondeos electromagnéticos de pozo (BHEM), esperamos identificar nuevas zonas en las que la mineralización podría reflejar las características de alta ley observadas en CL25-005. El aumento de la densidad de perforación y la utilización de BHEM para guiar los futuros objetivos de perforación serán esenciales para desbloquear completamente el potencial de alta ley de los depósitos Current y Escape e identificar subzonas similares que pueden haber sido pasadas por alto por la exploración anterior.



El Vicepresidente de Exploración de Clean Air Metals, Lionnel Djon, comentó: "La extensión de la mineralización de alta ley hacia la pared inferior en el pozo CL25-005, combinada con el hecho de que permanece abierta hacia el suroeste, pone de relieve la clara oportunidad de aumentar el porcentaje de recursos de alta ley en Current. Siguiendo con la analogía del salón de baile, continuaremos buscando mineralización gruesa y de alta ley dentro y debajo de la capa mineralizada existente. El uso de sondeos BHEM será una herramienta crítica para guiar nuestra próxima fase de perforación, permitiéndonos identificar nuevos objetivos conductivos y definir mejor la extensión completa de las zonas de alta ley".



Próximo acto para inversores

Clean Air Metals invita a los accionistas y partes interesadas a reunirse con la Dirección y el equipo técnico en la próxima convención de la PDAC Core Shack (#3107B) los días 4 y 5 de marzo de 2025 en el Metro Toronto Convention Centre, Toronto.



Persona Cualificada

El Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., Persona Cualificada según el Instrumento Nacional 43-101 y Vicepresidente de Exploración de la empresa, ha revisado y aprobado toda la información técnica de este comunicado de prensa.



