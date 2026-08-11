Clean Air Metals y Springbok Ventures, respaldada por Fiore, amplían su colocación privada a 6,1 M$

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(Información remitida por la empresa firmante)

La operación financiará el avance del proyecto de minerales críticos Thunder Bay North y las actividades de exploración de Springbok

Madrid, 11 de agosto de 2026.- Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals") (TSX.V: AIR) (FRA: CKU) (OTCQB: CLRMF) y Springbok Ventures Inc. ("Springbok") han anunciado que, tras el comunicado conjunto publicado el 1 de agosto de 2026 y debido a la fuerte demanda del mercado, han acordado aumentar el importe de la colocación privada de recibos de suscripción sin intermediarios previamente anunciada (la "Oferta") hasta 6,1 millones de dólares canadienses, de la siguiente manera:



• 10.000.000 de recibos de suscripción de Springbok (los "Recibos de Suscripción de Springbok"), a un precio de 0,50 dólares canadienses por recibo.



• 2.000.000 de recibos de suscripción de Clean Air Metals (los "Recibos de Suscripción de CAM"), a un precio de 0,55 dólares canadienses por recibo.



Cada Recibo de Suscripción de Springbok, sujeto al cumplimiento o renuncia de determinadas condiciones para la liberación del depósito en garantía, se convertirá automáticamente, de acuerdo con sus términos, en el número de acciones ordinarias de Springbok (las "Acciones de Springbok") equivalente al cociente obtenido al dividir diez entre nueve inmediatamente antes del momento efectivo de la Amalgamación (definida a continuación).



Cada Recibo de Suscripción de CAM, sujeto al cumplimiento o renuncia de determinadas condiciones para la liberación del depósito en garantía, se convertirá automáticamente, de acuerdo con sus términos, en una acción ordinaria de Clean Air Metals elegible para el régimen de flow-through (las "Acciones del Emisor Resultante") inmediatamente antes del momento efectivo de la Amalgamación.



De acuerdo con la Transacción Propuesta (definida a continuación), cada Acción de Springbok emitida en virtud de los Recibos de Suscripción se canjeará por nueve décimas partes (0,9) de una Acción del Emisor Resultante en el momento efectivo de la Amalgamación.



La Oferta se lleva a cabo en relación con el acuerdo de amalgamación fechado el 31 de julio de 2026 (el "Acuerdo de Amalgamación"), suscrito entre Clean Air Metals, 1602037 B.C. Ltd. ("Newco"), una filial propiedad al 100 % de Clean Air Metals, y Springbok, para completar una combinación de negocios (la "Transacción Propuesta") que dará lugar a una compañía de minerales críticos con una sólida capitalización (el "Emisor Resultante").



La nueva compañía estará centrada en el desarrollo del principal proyecto de minerales críticos de Clean Air Metals, Thunder Bay North Critical Minerals Project, situado en el noroeste de Ontario (Canadá) (el "Proyecto TBN"), así como en la continuidad de las actividades de exploración de Maude Lake Property, propiedad de Springbok y situada también en el noroeste de Ontario.



De acuerdo con los términos del Acuerdo de Amalgamación, la operación se completará mediante una amalgamación a tres bandas (la "Amalgamación"), en virtud de la cual Springbok y Newco se fusionarán de conformidad con las disposiciones legales de la Business Corporations Act de Columbia Británica y continuarán como Amalco, una filial propiedad al 100 % de Clean Air Metals. Los antiguos accionistas de Springbok pasarán a ser accionistas de Clean Air Metals, que será el "Emisor Resultante" una vez completada la Transacción Propuesta.



Para obtener más información sobre la Transacción Propuesta, consultar el comunicado conjunto publicado el 1 de agosto de 2026.



Los valores descritos en el presente documento no han sido ni serán registrados en virtud de la Securities Act de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "U.S. Securities Act"), ni de las leyes de valores de ningún estado de Estados Unidos. En consecuencia, no podrán ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos salvo que se cumplan los requisitos de registro de la U.S. Securities Act y las disposiciones aplicables de las leyes estatales de valores, o de conformidad con las exenciones correspondientes.



Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores en ninguna jurisdicción.



Todos los fondos obtenidos mediante la Oferta se mantendrán en depósito en garantía y solo se liberarán al Emisor Resultante una vez completado el cierre de la Transacción Propuesta. Podrá abonarse una comisión de intermediación por la totalidad o parte de la Oferta, de conformidad con las políticas de la TSX Venture Exchange (TSXV).



Está previsto que el Emisor Resultante utilice los ingresos netos de la Oferta para avanzar en las actividades relacionadas con el proyecto y las labores de exploración, así como para evaluar alternativas de desarrollo estratégico.



Mediante el crecimiento de su cartera de activos a través de adquisiciones y oportunidades de exploración realizadas de forma disciplinada, el Emisor Resultante pretende convertirse en una compañía canadiense de referencia en el desarrollo de minerales críticos, con capacidad para suministrar metales del grupo del platino, cobre y níquel a los mercados norteamericanos.



Una vez completada la Transacción Propuesta, el Grupo Fiore recibirá una comisión administrativa de éxito del 1,0 %.



La Transacción Propuesta y la Oferta están sujetas a la aprobación de la TSX Venture Exchange.



Acerca de Springbok Ventures

Springbok Ventures Inc. es una compañía de exploración minera no cotizada que presenta información financiera periódica y está respaldada por Fiore Group, una organización dedicada al desarrollo de proyectos mineros con una trayectoria demostrada en el descubrimiento, financiación y desarrollo de compañías mineras de éxito a escala mundial.



El principal activo de Springbok es su participación en Maude Lake Property, situada aproximadamente 14 kilómetros al norte de Schreiber, Ontario, y formada por 95 concesiones mineras contiguas que abarcan aproximadamente 2.017 hectáreas.



La propiedad alberga mineralización de sulfuros de níquel, cobre y elementos del grupo del platino (PGE) asociada a la histórica Nicopor Occurrence y ha sido objeto de amplios programas geológicos, geofísicos y de perforación que han identificado múltiples objetivos de exploración prioritarios con un importante potencial de descubrimiento.



Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una compañía de desarrollo y exploración que impulsa su principal proyecto, Thunder Bay North Critical Minerals Project, del que es propietaria al 100 %, situado a 40 kilómetros al noreste de Thunder Bay, Ontario (Canadá).



El Proyecto TBN, accesible por carretera y situado junto a infraestructuras ya establecidas, alberga dos yacimientos: Current y Escape, separados por tan solo 2,5 kilómetros.



En conjunto, ambos yacimientos cuentan con un recurso mineral indicado de 14,9 millones de toneladas, con leyes de 2,66 g/t de Pt+Pd, 0,40 % de Cu y 0,24 % de Ni, según el informe técnico de evaluación económica preliminar NI 43-101 del Thunder Bay North Project, Ontario, Canadá, elaborado por SLR Consulting Canada Ltd. el 21 de noviembre de 2025. Existe además un potencial significativo de ampliación en profundidad.



El Proyecto TBN constituye uno de los pocos recursos primarios de platino situados fuera de Sudáfrica. Se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la actividad minera y cuenta con relaciones consolidadas con las comunidades indígenas de las Primeras Naciones de la zona.



El Proyecto TBN tiene potencial para convertirse en una fuente segura de metales de platino poco frecuentes, así como de otros metales críticos como cobre, níquel y cobalto, destinados al sector manufacturero norteamericano.



Las actuales preocupaciones sobre el suministro futuro de platino están impulsando los precios hasta máximos históricos, con beneficios potenciales para una futura operación minera en el Proyecto TBN.



Con su equipo técnico experimentado, Clean Air Metals está comprometida con el desarrollo del Proyecto TBN y la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.

Contacto

Nombre contacto: Mike Garbutt

Descripción contacto: Presidente y CEO de Clean Air Metals

Teléfono de contacto: 705-207-2111