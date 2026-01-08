Cleanova fortalece su cartera de filtración con adquisiciones de Airflotek y TES-Clean Air Systems

(Información remitida por la empresa firmante)

-Cleanova fortalece su cartera de filtración con adquisiciones estratégicas de Airflotek y TES-Clean Air Systems, ingresando al mercado de entornos controlados ultralimpios

CHATTANOOGA, Tenn., 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cleanova, fabricante líder mundial de soluciones avanzadas de filtración industrial, anunció hoy la adquisición estratégica de dos empresas estadounidenses: Airflotek y TES-Clean Air Systems. Fundada en 1982, Airflotek diseña y fabrica sistemas de filtración de aire y ambiente controlado personalizados que se utilizan en salas blancas de vanguardia en todo el mundo, prestando servicio a industrias con requisitos de calidad del aire excepcionalmente estrictos, como la fabricación de semiconductores, productos farmacéuticos y biotecnológicos. Fundada en 1986, TES-Clean Air Systems es el distribuidor exclusivo de los productos Airflotek y aporta décadas de experiencia en salas blancas y aplicaciones de semiconductores, dando soporte a una cartera global de clientes.

Estas adquisiciones permiten a Cleanova acceder de inmediato a entornos ultralimpios y controlados, esenciales para la fabricación de semiconductores basada en IA, la rápida implementación de centros de datos e infraestructura informática de alto rendimiento, y la producción aséptica farmacéutica y biotecnológica, donde la fiabilidad, el rendimiento y el control de la contaminación son fundamentales.

Airflotek y TES-Clean Air Systems aportan una profunda experiencia y capacidades líderes en la industria en soluciones de filtración de aire ultralimpio y salas blancas de misión crítica.

Las unidades de filtrado de ventilador ("FFU") personalizadas de Airflotek, utilizadas en entornos avanzados de salas blancas, ofrecen filtración de aire de alta eficiencia con partículas de alta eficiencia ("HEPA") y aire de partículas ultrabaja ("ULPA") para garantizar el riguroso control de partículas necesario para proteger procesos sensibles, cumplir con las exigentes normas regulatorias y reducir los riesgos relacionados con la contaminación. Los diseños a medida de Airflotek optimizan la uniformidad del flujo de aire, la eficiencia energética y el rendimiento general para diseños de instalaciones y clasificaciones de limpieza únicos. La cartera también incluye un conjunto completo de otras soluciones de infraestructura para salas blancas.

Estas adquisiciones representan la quinta y la sexta completadas por Cleanova desde 2023 y siguen a la incorporación estratégica de Micronics Engineered Filtration Group en 2025. Según los términos de la transacción, Airflotek y TES-Clean Air Systems se consolidarán en una sola empresa dentro de Cleanova.

Cleanova es una empresa de cartera de PX3, la firma de capital privado con sede en Londres.

Chris Cummins, consejero delegado de Cleanova, comentó: "Airflotek y TES-Clean Air Systems son una excelente opción estratégica para Cleanova. Su experiencia en unidades de filtración de aire (FFU) personalizadas, filtración de aire HEPA/ULPA y soluciones para entornos controlados amplía nuestras capacidades a las industrias de semiconductores, farmacéutica, biotecnológica y otras altamente reguladas donde la calidad del aire ultralimpio es esencial. Juntos, fortalecemos la posición de Cleanova como la plataforma independiente de filtración industrial líder a nivel mundial, ofreciendo una gama aún más amplia de soluciones de alto rendimiento y de misión crítica para nuestros clientes".

Alan Schlesinger, presidente de Airflotek, y Jim Harris, fundador de TES-Clean Air Systems, comentaron: "Estamos sumamente orgullosos de unirnos a Cleanova, una empresa que comparte nuestro compromiso con la excelencia técnica, la colaboración con el cliente y el rendimiento de la filtración de misión crítica. Nuestro equipo está entusiasmado de contribuir al crecimiento de Cleanova y de seguir apoyando a los clientes con la misma capacidad de respuesta, fiabilidad y experiencia que esperan de Airflotek y TES-Clean Air Systems".

Los socios directores de PX3 comentaron: "Nos complace apoyar a la dirección de Cleanova en esta adquisición estratégica de Airflotek y TES-Clean Air Systems. Estas empresas de tecnología limpia refuerzan significativamente las capacidades de Cleanova en filtración de aire ultralimpio y entornos controlados, a la vez que abren el acceso a sectores atractivos y de alto crecimiento como la fabricación de semiconductores, la industria farmacéutica y la biotecnología. Esta inversión refuerza nuestro compromiso de seguir desarrollando la plataforma independiente de filtración industrial líder a nivel mundial y de apoyar el continuo crecimiento global de Cleanova".

Cleanova contó con el apoyo de Alvarez & Marsal como asesor contable y fiscal; Aon como asesor en beneficios, seguros y pensiones; Debevoise & Plimpton como asesor en estructuración fiscal; Perkins Coie como asesor legal; Phoenix Advantage como asesor en TI.

Acerca de Cleanova

Cleanova se fundó en octubre de 2023 y es propiedad de la firma paneuropea de capital privado PX3 Partners. La empresa ofrece soluciones de filtración fiables, innovadoras y sostenibles, combinando ideas innovadoras con tecnologías de filtración de eficacia probada. Con nuestros medios filtrantes, sistemas de filtración y soluciones de servicio, nuestro objetivo no solo es superar las expectativas de los clientes en cuanto a rendimiento y coste, sino también contribuir a un futuro mejor. Cleanova está compuesta por 19 marcas consolidadas de filtración industrial: Action, AeroPulse, AFT, Airpel, Allied Filter, CPE, Dollinger, Filterfab, Micronics, Midwesco, NFM, Plenty, Roome, SFM, Shawndra, Sidco, SOLAFT, UPC y Vokes. Con la incorporación de Airflotek y TES-Clean Air Systems, Cleanova cuenta actualmente con aproximadamente 1.600 empleados en sus instalaciones de EE.UU., Canadá, México, Inglaterra, Irlanda, India, China, Brasil, Australia y Oriente Medio. www.cleanova.com

Acerca de PX3 Partners

PX3 representa propósito, pasión y rendimiento. Es una firma paneuropea de capital privado fundada por Petter Johnsson, Gianpiero Lenza y Sébastien Mazella di Bosco, con sede en Londres. Invierte en temas transformadores y se centra en empresas que operan en segmentos selectos de los sectores de servicios empresariales, consumo y ocio, e industria con sólidos fundamentos empresariales. PX3 se compromete a apoyar a emprendedores y equipos directivos ambiciosos para construir grandes negocios mediante un crecimiento transformador a nivel internacional y la mejora operativa. PX3 es la continuación y consolidación de la estrategia de inversión de los socios fundadores y su modelo distintivo de creación de valor, centrado en las relaciones y perfeccionado durante 20 años de colaboración. www.px3partners.com

