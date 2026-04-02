El Club InterContinental Lounge reabrirá sus puertas el 1 de abril tras su renovación

(Información remitida por la empresa firmante)

- El Club InterContinental Lounge, con vistas a la bahía de Tokio, reabrirá sus puertas el 1 de abril tras su renovación: un espacio refinado bañado por la suave luz y el brillo de la bahía de Tokio

- Las habitaciones y el salón renovados en la planta superior ofrecen una experiencia Club InterContinental aún más confortable

TOKIO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El InterContinental Tokyo Bay se complace en anunciar la reapertura del Club InterContinental Lounge, recientemente renovado y ubicado en el piso 20 con vistas a la bahía de Tokio, el 1 de abril de 2026. Coincidiendo con la renovación del salón, algunas habitaciones de los pisos superiores también han sido renovadas con cabeceros y luces modernizadas para aumentar la comodidad y la sofisticación de la estancia de los huéspedes.

Vista interior del Club InterContinental Lounge: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Espacio comun: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Vistas espectaculares de la bahía de Tokio: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Inspirado en la luz y el océano, el ambiente del salón rediseñado es tranquilo y elegante. El salón presenta una refinada paleta de colores blanco, negro y azul en armonía con la bahía de Tokio, a la que se divisa. Las luminarias que incorporan alabastro natural translúcido proyectan un brillo suave que envuelve delicadamente el espacio, mientras que los azulejos de vidrio iridiscente en blanco y negro crean sutiles variaciones con los cambios de luz, añadiendo matices refinados al interior. Además, se está incorporando un nuevo espacio común en el salón que incluye una mesa alta. Gracias a las mamparas correderas que permiten utilizar el área como sala privada cuando sea necesario, ahora puede adaptarse a una gama más amplia de necesidades y ocasiones de los huéspedes.

Alfombra inspirada en el océano combinada con iluminación de alabastro natural: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Paredes acabadas con azulejos de vidrio iridiscente en color negro: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

La recepción: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

El desayuno incluye un bufé complementado con un plato principal a elección del huésped. Entre las opciones más destacadas se encuentran el croque-madame con jamón, queso y huevo frito con salsa bechamel, y los huevos en cocotte con espinacas y champiñones, horneados con minestrone y queso. Los huéspedes también pueden elegir entre una variedad de platos de desayuno con huevo y de estilo japonés.

Además, las habitaciones de la planta Club han sido renovadas. Los cabeceros actualizados y la nueva iluminación, que incluye apliques de pared de alabastro y lámparas regulables, crean un ambiente cálido y relajante. Los acabados de pared en oro brillante con motivos de hojas blancas y detalles de eucalipto estilo sumi añaden un toque decorativo elegante a las habitaciones.

Habitación de huéspedes reformada: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Pared dorada con motivo de hojas blancas: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Reservas y consultas:https://www.interconti-tokyo.com/en/lounge/clubintercontinental/

Si desea más detalles consulte:Contenidos de servicio del Club InterContinental Lounge:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603246190-O3-b0FfqEY4.pdf

Descripción general del hotel: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603246190-O4-MermO7TL.pdf

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