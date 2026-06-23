CNTE presenta el nuevo sistema STAR H-MAX C&I ESS refrigerado por líquido en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EnThe smarter E Europe / Intersolar Europe 2026, Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) lanzó oficialmente su sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial refrigerado por líquido STAR H-MAX de nueva generación, ampliando aún más su cartera flexible de almacenamiento de energía MWh+ para los mercados globales.

Los visitantes podrán explorar la nueva solución en el stand C2.450 de CNTE durante la feria, que se celebrará del 23 al 25 de junio en Múnich.

Diseñado para satisfacer las crecientes demandas energéticas comerciales e industriales, el STAR H-MAX integra una capacidad de 220 kW / 440 kWh en una arquitectura compacta todo en uno para exteriores, lo que permite a los clientes optimizar la relación entre picos y valles de demanda, obtener energía de respaldo y gestionar la energía de forma interactiva con la red.

Fabricado con baterías CATL LFP de 530 Ah, el sistema ofrece más de 10.000 ciclos de vida útil y admite configuraciones duales de 0,5P y 0,25P, lo que permite a los usuarios equilibrar de forma flexible la alta potencia de salida con el suministro de energía de larga duración en diferentes escenarios operativos.

El STAR H-MAX adopta un diseño sin transformador con integración directa de carga para aplicaciones comerciales e industriales, lo que reduce significativamente la complejidad de la instalación, los costes de despliegue y el espacio requerido. Cada unidad ocupa tan solo 2,03 m y admite una expansión en paralelo de hasta 4,4 MWh, lo que la hace idónea para fábricas, parques industriales y proyectos de energía distribuida.

Para garantizar un funcionamiento estable en diversos entornos, el sistema integra tecnología de control de temperatura inteligente mediante IA, compatible con temperaturas de funcionamiento de -25 °C a 55 °C, manteniendo una gestión térmica precisa con diferencias de temperatura entre celdas inferiores a 3 °C. El producto también opera a tan solo 65 dB, lo que permite su implementación en entornos sensibles al ruido.

Para una mayor resiliencia energética y servicios de red avanzados, STAR H-MAX admite la conmutación fluida entre la red y fuera de la red mediante la tecnología STS y ofrece tiempos de respuesta de regulación de frecuencia rápidos, inferiores a 250 ms a nivel de sistema, compatibles con aplicaciones como aFRR, mFRR y FCR.

El producto ha obtenido múltiples certificaciones internacionales, incluidas IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730-1, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2&4 y UN38.3, y está certificado para la conexión a la red en 45 países de Europa, África y Asia.

Acerca de CNTE

Con el respaldo financiero de CATL, CNTE se especializa en soluciones integradas de almacenamiento de energía, ofreciendo I+D, fabricación inteligente, ventas globales y servicio local. Gracias a un estricto control de calidad y una entrega estandarizada, CNTE proporciona sistemas de alta seguridad y eficiencia que impulsan la transición energética global.

Más información en el sitio web oficial de CNTE

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