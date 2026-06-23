CNTE presenta el sistema integrado de almacenamiento de energía CC/CA refrigerado por líquido STAR X

(Información remitida por la empresa firmante)

-CNTE presenta el sistema integrado de almacenamiento de energía CC/CArefrigerado por líquido STAR X en IntersolarEurope 2026

MUNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ContemporaryNebulaTechnologyEnergy (CNTE) presenta su última innovación en almacenamiento de energía a gran escala: el sistema integrado de almacenamiento de energía CC/CArefrigerado por líquido STAR X, en Thesmarter E Europe / IntersolarEurope 2026, que se celebrará en Múnich, Alemania (del 23 al 25 de junio). En el stand C2.420, CNTE muestra cómo STAR X redefine el almacenamiento de energía a gran escala mediante una arquitectura altamente integrada, un funcionamiento inteligente, una implementación flexible y un rendimiento de seguridad mejorado.

Diseñado para aplicaciones comerciales avanzadas y a escala de servicios públicos, STAR X ofrece hasta 2800 kW/5644 kWh en una arquitectura altamente integrada que combina el sistema de batería y el PCS de formación de rejilla refrigerado por líquido dentro de un solo gabinete. Con cableado de CC completamente interno y preinstalación y precomisionado de fábrica, el sistema mejora significativamente la seguridad al tiempo que acelera la implementación del proyecto.

Impulsado por celdas de batería de gran capacidad de 530 Ah de tercera generación de CATL, STAR X alcanza más de 10.000 ciclos (@70% SOH) y se encuentra entre las primeras soluciones ESS integradas con refrigeración líquida de la industria equipadas con paquetes de baterías de 530 Ah. El sistema también adopta la tecnología de control inteligente a nivel de clúster de CNTE, lo que permite la gestión independiente del clúster y el aislamiento de fallos para mantener más del 99% de disponibilidad del sistema. Al eliminar el desequilibrio del grupo y la pérdida de circulación, STAR X mejora la capacidad de descarga del ciclo de vida completo en un 6 % y al mismo tiempo extiende la vida útil del sistema en un 5 %.

Para adaptarse a diversos escenarios de proyectos, STAR X ofrece configuraciones flexibles que van desde 1 MW/2 MWh hasta 2,8 MW/5,6 MWh, con modo de alta potencia seleccionable de 0,5 P o modo de duración de cuatro horas de 0,25 P. Su diseño optimizado para el transporte mantiene el peso total del sistema por debajo de las 45 toneladas, cumpliendo con los requisitos internacionales de transporte terrestre y marítimo.

El sistema simplifica aún más la operación y el mantenimiento mediante el arranque y apagado con un solo clic, la puesta en marcha a través de una aplicación, las actualizaciones remotas OTA, el diagnóstico de fallos con IA, la predicción inteligente de la vida útil y la calibración automática del SOC, lo que reduce considerablemente la complejidad del mantenimiento in situ.

Para mayor seguridad, STAR X incorpora una arquitectura de protección multinivel integral que abarca los niveles de celda, módulo, clúster y contenedor, junto con la monitorización del aislamiento en línea 24/7 para una mayor fiabilidad operativa.

Diseñado para aplicaciones como la reducción de picos de demanda, la integración de energías renovables, la regulación de frecuencia, las microrredes y el apoyo a la formación de redes, STAR X demuestra el compromiso continuo de CNTE con la aceleración de la transición energética global mediante tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía.

Acerca de CNTE

Con el respaldo financiero de CATL, CNTE se especializa en soluciones integradas de almacenamiento de energía, ofreciendo I+D, fabricación inteligente, ventas globales y servicio local. Gracias a un estricto control de calidad y una entrega estandarizada, CNTE proporciona sistemas de alta seguridad y eficiencia que impulsan la transición energética global. Más información en el sitio web oficial de CNTE

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