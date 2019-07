CO2 Solutions y COAL21 anuncian los resultados de un importante estudio (1)

Publicado 03/07/2019 11:41:58 CET

- CO2 Solutions y COAL21 anuncian conjuntamente los resultados de un importante estudio sobre la aplicación de la tecnología enzimática a procesos industriales y de centrales eléctricas de carbón

QUEBEC CITY, 3 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- CO(2) Solutions Inc. (la "corporación") un líder de tecnología del carbono en el campo de captura de carbono basado en enzimas y COAL21 Ltd. (COAL21), la fundación de una importante inversión de la industria del carbón australiana en la demostración de tecnologías de carbón de baja emisión, tales como captura de carbono y almacenamiento (CCS), se complacen en anunciar los resultados de un estudio que examina el rendimiento de la tecnología enzimática de la corporación cuando se aplica a las centrales de carbón para la captura de carbono tras la combustión. El estudio se realizó durante los últimos 18 meses por PROCOM Consultants (Brisbane, Australia) y fue financiado por COAL21 Fund.

La metodología aplicada por PROCOM en este profundo estudio incluyó el desarrollo de modelos basados en tasas para absorbente/decapante, validación del balance de calor/masa de la tecnología enzimática y los parámetros claves de rendimiento e integración de modelo de la tecnología enzimática en centrales eléctricas de carbón. El software de simulación utilizado fue Aspen Plus. Dos casos de referencia fueron modelados: i) caso de referencia U US DoE SC (B12B) y ii) central supercrítica (SC) de Queensland, Australia. En ambos casos, se comparó el rendimiento de la tecnología enzimática de la corporación con una tecnología de amina avanzada conocida (Cansolv). La corporación proporciona dos libros de proceso no optimizado de su tecnología enzimática a diferentes escalas basadas en sus modelos ProTreat® al estudio PROCOM.

Principales conclusiones del estudio alcanzadas por PROCOM Consultants:

-- La tecnología enzimática parece estar bien indicada para las plantas industriales basadas en carbón (por ejemplo, hierro y acero, cemento) en concreto gracias a su tolerancia a los óxidos en gas chimenea, además de que aparentan tener ventajas destacadas medioambientales y operativas frente a la captura de post-combustión alternativas, como la tecnología amina avanzada. -- Al usar energía térmica residual de menor grado en forma de agua caliente, el rendimiento del solvente enzimático modelado no optimizado es algo superior en electricidad dentro de contexto de la planta con energía de carbón existente en Australia en comparación a los procesos aminos avanzados. -- La tolerancia de tecnología enzimática para los contaminantes SOx y NOx en el gas chimenea de bajo sulfuro en plantas que funcionan por carbón proporciona una ventaja de referencia estimada de un 30% relativa a la tecnología amina avanzada ya que no hace falta pulir este gas chimenea a partes de un solo dígito por millón (ppm) utilizando Flue Gas Desulfurization (FGD) y Selective Catalytic Reduction (SCR). -- El modelado ha confirmado que las plantas súper-críticas (SC) que funcionan por carbón en Australia presentan suficiente calor residual de baja gradación para proporcionar a la tecnología enzimática una ventaja competitiva con eficacia energética frente a la tecnología amina avanzada. Además, la posibilidad de una optimización superior de la tecnología enzimática podría ampliar esta ventaja. -- Además de ser capaz de utilizar el calor residual y de bajo grado en forma de agua caliente como energía térmica, la tecnología enzimática podría también entrar en las Fuentes de energía renovables, como las Fuentes geotérmica y solar térmica por sus requisitos de energía, opciones que son más complicadas para la tecnología amina avanzada que necesita de un influjo. Entrar dentro de estas fuentes de calor renovable externo podría reducir potencialmente la carga térmica parásita de captura de carbono. -- El estudio PROCOM ha confirmado que los procesos enzimáticos minimizan la huella medioambiental por medio del uso de un solvente benigno medioambientalmente e iónico (no volátil). -- La tecnología enzimática convierte una porción de contaminantes de óxido del gas chimenea (SOx and NOx) en sulfatos de alto valor, sulfitos, nitratos y nitritos, que se acumulan con el tiempo en el solvente. Como resultado, la purga periódica de este solvente no tóxico crea una oportunidad para recuperar materiales valiosos, como fertilizante de nitrato de potasio, que reduce los costes operativos generales para con la tecnología enzimática. Esta aproximación no está disponible para la tecnología amina avanzada. -- A través de la optimización esperada, la tecnología enzimática podría ser más favorable que los procesos basados en aminos relacionados con el punto de referencia y los requisitos de energía generales, y muy favorable a los procesos basados en aminos relacionados con los aspectos de la gestión de contaminantes de óxido de gas chimenea. -- La tecnología enzimática parece estar bien indicada para las plantas industriales basadas en carbón (por ejemplo, hierro y acero, cemento) en concreto gracias a su tolerancia a los óxidos en gas chimenea, además de que aparentan tener ventajas destacadas medioambientales y operativas frente a la captura de post-combustión alternativas, como la tecnología amina avanzada.

"Tenemos esta oportunidad para reconocer a COAL21 y a PROCOM Consultants por su robustez, atención al detalle, duro trabajo y diligencia en los que respecta a desarrollar este estudio extenso", explicó Richard Surprenant, responsable de tecnología de CO(2) Solutions. "El informe detallado preparado por Procom Consultants destaca el bajo coste y las calidades de nuestro proceso respetuosas con el medio ambiente. Confirma además el avance de paradigma destacado que la tecnología enzimática representa para la industria de la captura de carbono. Creemos firmemente que el futuro de la captura de carbono está en la baja huella medioambiental, moderna e innovadora, además de las tecnologías de bajo coste. Es el momento de enfrentarse al reto de carbono actual con la tecnología del siglo XXI".

"Agradecemos a CO(2) Solutions su cooperación completa durante la preparación de este estudio de tecnología enzimática", declaró Mark McCallum, consejero delegado de COAL21. "La tecnología enzimática desarrollada por medio de CO(2) Solutions es un proceso emocionante que mantiene la promesa de un menor coste y una captura de carbono más respetuosa con el medio-ambiente. Ha demostrado que es posible reducir las cargas de energía parásitas y la huella medioambiental general. Por medio de la aplicación amplia de tecnologías como estas podemos mitigar las emisiones de carbono desde cualquier fuente, incluyendo el carbón".

