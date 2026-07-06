(Información remitida por la empresa firmante)

- Codis adquirirá la planta de Catalent en Nottingham, Reino Unido, para crear la principal capacidad de secado por pulverización integral de Europa

Gracias a esta adquisición, Codis se convierte en un proveedor líder de soluciones integrales de secado por pulverización en Europa.

La adquisición de Nottingham aporta desarrollo de dosis sólidas orales y fabricación comercial a pequeña escala, con más de dos décadas de experiencia en Reino Unido.

Esta adquisición refuerza la experiencia de Codis en ingeniería de partículas y complementa la inversión de GEA PSD-4 a escala comercial en Haverhill, Reino Unido.

HAVERHILL, Inglaterra, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Codis, organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en secado por pulverización, dispersiones sólidas amorfas (ASD) y soluciones avanzadas de ingeniería de partículas, ha dado a conocer hoy un acuerdo con Catalent Pharma Solutions ("Catalent") para adquirir las instalaciones de Catalent en Nottingham, Reino Unido. La adquisición, que está previsto se cierre durante el tercer trimestre de este año y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, añadirá capacidades de desarrollo de dosis sólidas orales (OSD) y fabricación a pequeña escala, y creará la principal vía de colaboración en Europa para soluciones integradas de secado por pulverización, desde el desarrollo hasta el suministro clínico y los intermedios comerciales, hasta las formas farmacéuticas orales finales.

La planta de Nottingham cuenta con un equipo altamente experimentado y una profunda experiencia científica en el desarrollo de formulaciones y el suministro clínico, ofreciendo con éxito soluciones de secado por pulverización y OSD a escala de desarrollo durante más de dos décadas. Codis se complace en dar la bienvenida al equipo de Nottingham a la organización.

Esta adquisición va a complementar de forma estratégica la planta de secado por pulverización comercial a gran escala de Codis en Haverhill, Reino Unido, que actualmente se encuentra en plena expansión con un nuevo secador por pulverización comercial GEA Pharma-SD tipo PSD-4, cuya validación está prevista para el año 2027. Además, ampliará la cartera actual de soluciones de Codis para la mejora de la biodisponibilidad, con desarrollo integrado, análisis, ensayos clínicos y fabricación comercial a pequeña escala ubicados en el mismo emplazamiento.

"Esta adquisición estratégica va a servir para consolidar aún más a Codis como proveedor europeo líder de soluciones integrales de secado por pulverización", declaró Nicolas Fortin, consejero delegado de Codis. "La proximidad de nuestras instalaciones en Nottingham y Haverhill nos proporciona una ventaja única. Ahora, Codis puede ofrecer acceso a la mejor experiencia científica, combinada con una sólida capacidad de fabricación integrada dentro de una misma organización y un mismo sistema de calidad".

Fortin añadió: "La mayoría de los fármacos candidatos de molécula pequeña sufren de baja solubilidad, y las dispersiones secadas por pulverización han pasado a ser uno de los principales enfoques para mejorar la biodisponibilidad. Sin embargo, uno de los mayores riesgos de desarrollo sigue siendo la transferencia de la formulación a la fabricación a escala comercial. Al combinar el desarrollo de la formulación y la fabricación según las normas GMP, proporcionamos la vía más rápida y de menor riesgo para liberar todo el potencial de una molécula".

Acerca de Codis

Codis es una CDMO global especializada en secado por pulverización comercial, dispersiones sólidas amorfas, ingeniería de partículas y fabricación de dosis terminadas para los sectores farmacéutico, de salud del consumidor, nutracéutico y de productos de venta libre. Contando con un espacio de más de 400.000 pies cuadrados de instalaciones cGMP en St. Louis, Missouri, Seymour, Indiana y Haverhill, Reino Unido, Codis combina décadas de experiencia regulatoria, desarrollo y capacidad de fabricación bajo una sola marca. Obtenga más información en la página web www.codis.com.

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