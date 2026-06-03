La competitividad de Europa requiere una electrificación industrial integrada, según Eurelectric

(Información remitida por la empresa firmante)

HELSINKI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La electrificación ya constituye una ventaja competitiva para Europa, pero acelerar su despliegue exige una mejor coordinación entre los distintos elementos del sistema, según un nuevo informe de Eurelectric presentado hoy en la Power Summit. Basado en la experiencia de 61 empresas y el análisis de 30 proyectos reales, el estudio identifica los factores que impulsan el éxito de los proyectos industriales y las barreras que siguen frenando su desarrollo. De él surge un nuevo modelo: los Power Couples, una estrategia de electrificación replicable que refuerza la competitividad alineando señales de mercado, infraestructuras de red, marcos de inversión y políticas públicas.

La electrificación se reconoce cada vez más como un elemento esencial para que la industria europea mantenga su competitividad global. Sin embargo, su adopción sigue avanzando a un ritmo insuficiente. Para identificar los principales obstáculos y definir soluciones comunes, el sector eléctrico europeo ha colaborado con representantes industriales de tres segmentos clave: procesos térmicos de baja y media temperatura, industrias intensivas en energía y centros de datos.

El informe identifica cinco modelos replicables de Power Couples: e asociaciones industriales que optimizan conjuntamente la demanda, el suministro bajo en carbono, las infraestructuras y la flexibilidad.

En un modelo Power Couples, una instalación garantiza una demanda estable de electricidad limpia a largo plazo, otra adapta su consumo en función de las señales de precio, una tercera aporta servicios de balanceo rápido al sistema y todas comparten infraestructuras, riesgos y beneficios. Estos modelos operan mediante estructuras comerciales como contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs), Heat as a Service, Energy as a Service, aprovechamiento del calor residual, ingresos por flexibilidad o financiación mixta público-privada.

La clave para acelerar la electrificación pasa por sustituir decisiones aisladas por una implementación coordinada a escala de todo el sistema, afirmó Markus Rauramo, presidente de Eurelectric y CEO de Fortum. Europa necesita ahora un entorno predecible para las inversiones, una expansión más rápida de las redes eléctricas y modelos integrados que puedan replicarse y ampliarse con rapidez. Solo así podremos construir una economía industrial más resiliente, competitiva y atractiva para la inversión.

Para la industria, el enfoque Power Couples también respalda la viabilidad económica de las inversiones en electrificación. Catherine MacGregor, Vicepresidenta de Eurelectric y CEO de ENGIE, señaló: La electrificación es una piedra angular de la competitividad industrial y de la transición energética de Europa. Para desbloquear todo su potencial, necesitamos un enfoque más integrado que conecte diseño de mercado, infraestructuras y marcos de inversión. Cuando estas dimensiones se coordinan desde el principio, la electrificación se convierte no solo en una opción técnicamente viable, sino también económicamente atractiva, allanando el camino hacia proyectos escalables, replicables y rentables en toda Europa.

Note to Editors:

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