(Información remitida por la empresa firmante)

- Computex 2026: SSSTC amplía su cartera de SSD con refrigeración por inmersión para abordar los desafíos térmicos de los centros de datos de IA

TAIPEI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC), filial de Kioxia Corporation y proveedor líder mundial de SSD, presenta sus SSD empresariales diseñados para refrigeración por inmersión y creados para centros de datos impulsados por IA, junto con una cartera integral de soluciones SSD industriales y empresariales.

A medida que evolucionan la IA generativa y la computación de alta densidad, la gestión térmica se vuelve fundamental. Para abordar este desafío, SSSTC ha optimizado sus SSD para entornos de refrigeración por inmersión, mejorando la resistencia a la corrosión mediante materiales especializados, protección de componentes y un diseño estructural optimizado. La gama incluye las series SATA ER3, ER4 y ER5, así como las series PCIe U.2 PJ1 y EJ5.

Estas unidades SSD están optimizadas para entornos de refrigeración por inmersión, donde los sistemas se sumergen en fluidos dieléctricos no conductores. Aprovechando la alta capacidad calorífica y las propiedades convectivas de los líquidos, el calor se disipa de manera eficiente mediante la circulación del fluido y el intercambio de calor. Este enfoque reduce la dependencia de la refrigeración por aire tradicional, a la vez que mejora la eficiencia energética (PUE) y la fiabilidad general del sistema.

SSSTC también destaca una gama de SSD industriales y empresariales optimizadas para IA y aplicaciones de borde. Las SSD industriales admiten IA de borde e implementaciones en entornos exigentes, con temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta 85 °C, además de diseños antivibración y resistentes a golpes para entornos industriales y exteriores. La arquitectura pSLC mejora la durabilidad para cargas de trabajo intensivas de escritura sostenidas, mientras que un marco PLP (Protección contra Pérdida de Energía) de múltiples niveles, que incluye PLP de hardware, PLP de firmware y PLN, proporciona una protección de datos flexible.

Las unidades SSD Enterprise eTLC están diseñadas para ofrecer un rendimiento estable en cargas de trabajo de IA, con opciones de durabilidad de 1 y 3 DWPD durante un período de cinco años para diferentes intensidades de carga. Bajo cargas de trabajo sostenidas, mantienen una consistencia de IOPS aleatorias superior al 90%, minimizando las fluctuaciones de rendimiento. El firmware optimizado para computación de alta densidad permite un funcionamiento de baja latencia, mientras que la protección PLP basada en condensadores y la refrigeración por inmersión garantizan un rendimiento fiable en entornos de implementación exigentes.

Con más de 18 años de experiencia en el desarrollo interno de firmware, SSSTC comprende las diversas necesidades de almacenamiento en distintos sectores y ofrece opciones de personalización flexibles, como el sobreaprovisionamiento configurable, la optimización de la vida útil y la capacidad, el ajuste del rendimiento y el consumo energético, y el desarrollo de firmware específico para cada aplicación. SSSTC mantiene su compromiso de ayudar a sus clientes a construir infraestructuras de almacenamiento de IA estables, eficientes y sostenibles.

Acerca de SSSTC

Fundada en el año 2008, SSSTC se convirtió en filial de Kioxia Corporation en 2020 y ofrece unidades SSD de alta calidad gracias a su firmware propio y su experiencia en memoria NAND. Para más información, visite el sitio web de SSSTC.

Nota: PCIe es una marca registrada de PCI-SIG.

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