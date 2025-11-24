(Información remitida por la empresa firmante)

-Comunicación de marketing: Future Standard lanza el fondo de capital privado FS Mid Market en Europa, ampliando el acceso a las oportunidades en este mercado

El nuevo fondo semilíquido, con sede en Luxemburgo, invertirá en empresas de capital privado del mercado intermedio en EE.UU. y Europa

FILADELFIA, Pa. y ZURICH, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Future Standard, un gestor global de activos alternativos de 86.000 millones de dólares, anunció hoy el lanzamiento del FS Mid Market Private Equity Fund ("FS MPE" o "el Fondo"), una nueva estrategia semilíquida que ofrece acceso diversificado a inversiones de capital privado de alta calidad en el mercado medio de Estados Unidos y Europa.

El Fondo busca capitalizar la fortaleza y resiliencia del mercado intermedio, un segmento que históricamente ha generado atractivas rentabilidades ajustadas al riesgo e impulsado gran parte de la creación de valor a largo plazo en el sector del capital privado. FS MPE se basa en la trayectoria de 30 años de Future Standard en mercados privados y su sólida red de relaciones con patrocinadores de capital privado de primer nivel.

"El mercado intermedio sigue siendo un motor de crecimiento, pero su verdadero potencial reside en áreas que otros suelen pasar por alto", afirmó Nicolas von der Schulenburg, director general y codirector del equipo de Inversión Europea de Future Standard. "A través de FS MPE, descubrimos oportunidades diferenciadas y ofrecemos a los clientes acceso a una cartera diversificada de patrocinadores y empresas de alta calidad, todo dentro de una estructura diseñada para la alineación y la liquidez a largo plazo".

FS MPE se lanza con una cartera de capital semilla diversificada de más de 200 millones de dólares, distribuida en 30 fondos del mercado intermedio, y se centra en inversiones secundarias, coinversiones e inversiones primarias. Ofrece exposición inmediata a una gama de patrocinadores de capital privado y empresas del mercado intermedio en sectores clave, como tecnología, salud, industria y bienes de consumo. El Fondo está respaldado por COPRÉ, una fundación de pensiones colectiva semiautónoma e independiente con más de 7.000 millones de CHF en activos bajo gestión.

"Los mercados intermedios de EE.UU. y Europa ofrecen un amplio conjunto de oportunidades menos competitivas con vías de salida flexibles, ideales para crear valor duradero", afirmó Mike Kelly, copresidente y director de inversiones de Future Standard. "Esta estrategia refleja nuestra capacidad para identificar y evaluar oportunidades que otros podrían pasar por alto, aprovechando nuestra experiencia en inversiones primarias, secundarias y coinversiones para ofrecer resultados atractivos a nuestros clientes".

Acerca de Future Standard

Future Standard es una gestora global de activos alternativos que presta servicios a clientes institucionales y privados, invirtiendo en capital privado, crédito y bienes inmuebles. Con más de 30 años de trayectoria en creación de valor y más de 86.000 millones de dólares en activos bajo gestión (a 31 de marzo de 2025), la firma respalda a empresarios y patrocinadores financieros que impulsan el crecimiento y la innovación en el mercado intermedio. Para más información, visite futurestandard.com.

Información importante y descargos de responsabilidad

Esta comunicación de marketing tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Tampoco se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro, la calificación o la exención según la legislación de valores de dicha jurisdicción. Las participaciones en el Fondo se ofrecerán, en su caso, únicamente mediante los documentos rectores y de oferta definitivos y únicamente a inversores elegibles en las jurisdicciones permitidas. El Fondo es un fondo de gestión activa sin referencia a ningún índice de referencia. Invertir en el Fondo es diferente de invertir en las empresas en las que invierte y que constituyen sus activos subyacentes. El Fondo invierte en activos ilíquidos y no se puede garantizar la liquidez a los inversores.

El Fondo está estructurado como un subfondo de un Fondo de Inversión Alternativa Reservado (FIAR) conforme a la legislación luxemburguesa. Los FIAR no están sujetos a la aprobación previa de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) y deben ser gestionados por un gestor autorizado de fondos de inversión alternativos (AIFM). Las participaciones/participaciones están destinadas exclusivamente a 'inversores bien informados' en el sentido de la ley luxemburguesa de FIAR y/o a inversores profesionales, según se define en la normativa aplicable. La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley; quienes lo posean deben informarse sobre dichas restricciones y observarlas.

Este material no está destinado a la distribución ni al uso por parte de ninguna persona o entidad en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Las participaciones no se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable.

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas, que son inherentemente inciertas y están sujetas a cambios. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos. El rendimiento pasado no constituye un indicador fiable de resultados futuros. Los objetivos no constituyen garantías y están sujetos a las condiciones del mercado y otros riesgos.

