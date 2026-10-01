HelpMeSee nombra a Doug May presidente y consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

May, director de operaciones y exejecutivo de FlightSafety International, liderará la organización en la aplicación de métodos de entrenamiento aeronáutico a la cirugía de cataratas

JERSEY CITY, N.J., 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Junta Directiva de HelpMeSee ha nombrado a Doug May como presidente y consejero delegado. May, quien anteriormente ocupaba el cargo de director de operaciones de la organización, asumió el cargo el pasado 16 de septiembre de 2026 y dirigirá la capacitación en Cirugía Manual de Cataratas con Incisión Pequeña (MSICS), un procedimiento de alta calidad que devuelve la vista a las personas ciegas por cataratas a una fracción del coste de las alternativas.

HelpMeSee se fundó por medio de una premisa fundamental: que los métodos de entrenamiento que hicieron segura la aviación comercial podrían hacer lo mismo con la cirugía de cataratas. May ha dedicado su carrera a poner en marcha esta disciplina. Comenzó como piloto de pruebas experimental, una experiencia que le permitió comprender la importancia del entrenamiento riguroso, la competencia medible y la mejora continua en entornos de alto riesgo. En el año 2025, se unió a HelpMeSee procedente de FlightSafety International, la empresa de formación aeronáutica donde se desarrollaron estos métodos.

"Desde que se unió a nuestro equipo directivo, Doug ha demostrado disponer de un liderazgo operativo excepcional, una visión estratégica sólida y un gran compromiso con nuestra misión", indicó Jim Ueltschi, cofundador y presidente de HelpMeSee. "La Junta Directiva confía en que, por medio del liderazgo de Doug, HelpMeSee seguirá expandiendo rápidamente sus programas de formación quirúrgica basados en simulación a nivel mundial y acelerará nuestros esfuerzos para erradicar la ceguera por cataratas en todo el mundo".

El sistema de capacitación HelpMeSee combina simuladores de realidad virtual fotorrealistas de alta fidelidad y tecnología háptica realista junto a programas de estudio que están basados en competencias y dirigidos por medio de instructores. Los alumnos completan un amplio programa de aprendizaje electrónico antes de comenzar la formación con el simulador, posteriormente practican cada paso quirúrgico cientos de veces, reciben una evaluación objetiva del rendimiento y retroalimentación individualizada del instructor, y finalmente alcanzan la competencia mucho antes que frente al aprendizaje tradicional. Posteriormente, HelpMeSee colabora con socios con el objetivo de poner en marcha esas habilidades en la práctica clínica y desarrollar una capacidad quirúrgica que sea duradera.

En FlightSafety International, May ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones y relaciones con socios, donde se encargó de llevar a cabo la supervisión de una red de centros de capacitación, fortaleciendo las relaciones con socios estratégicos y apoyando el uso de tecnologías inmersivas, incluida la realidad virtual, con el objetivo de mejorar la instrucción de pilotos. Anteriormente ocupó puestos de liderazgo en Textron Aviation, Bell Helicopter y Bombardie.

"Es un honor para mí el poder liderar HelpMeSee y continuar con la visión que Jim y Al Ueltschi establecieron", declaró May. "La simulación transformó la formación aeronáutica gracias a poder proporcionar a las personas la oportunidad de desarrollar y demostrar habilidades cruciales antes de que sus vidas dependieran de ellas. HelpMeSee está aplicando ese mismo principio fundamental para su uso en la formación en cirugía de cataratas. Nuestra oportunidad reside en poder trabajar con socios de todo el mundo para formar a más especialistas en cataratas con las habilidades y la confianza que necesitan para restaurar la vista en sus propias comunidades".

Acerca de HelpMeSee

Aproximadamente 100 millones de personas en todo el mundo padecen ceguera o discapacidad visual debido a cataratas. HelpMeSee, una organización sin ánimo de lucro bajo la sección 501(c)(3) del IRS, es la única que trabaja para erradicar la ceguera por cataratas mediante simulación de alta fidelidad y capacitación basada en competencias, adaptada de la aviación comercial. La Cirugía Manual de Cataratas por Incisión Pequeña (MSICS) ofrece resultados exitosos a una fracción del coste de las alternativas. Contando con más de 40 simuladores y 19 centros de formación en todo el mundo, HelpMeSee colabora con gobiernos, universidades e innovadores para combatir la crisis mundial de ceguera por cataratas.

HelpMeSee fue cofundada por Al y Jim Ueltschi, quienes se propusieron desarrollar el sistema de capacitación MSICS utilizando métodos probados en la formación de pilotos comerciales. Al Ueltschi fundó FlightSafety International, la empresa líder mundial en formación aeronáutica, y cofundó Orbis International, donde trabajó como presidente durante 35 años. Siendo una figura emblemática de la industria aeronáutica, se dedicó a erradicar la ceguera prevenible en los países en desarrollo.

Si desea más información visite helpmesee.org.

Amanda Kronberg | 720-220-9882 | directora de marketing de HelpMeSee

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