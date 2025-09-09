La estrella emergente ASTRAUX brilla en IFA Berlín y acelera su expansión en mercados clave de la UE

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología para el estilo de vida ASTRAUX, con sede en Dubái, causó sensación en IFA Berlín 2025 con la presentación de tres productos originales que atrajeron a multitudes y posicionaron a la empresa como una de las más comentadas en el ámbito de la movilidad ecológica y la vida inteligente. Como parte de su estrategia de crecimiento global, ASTRAUX anunció una expansión acelerada en cuatro mercados clave de la UE(Alemania, Francia, Italia y España) con el objetivo de captar la creciente demanda de soluciones de movilidad innovadoras y accesibles.

En la IFA de este año, ASTRAUX presentó por primera vez al público europeo su Mini EV, el robot compañero Aimon y las gafas inteligentes. El stand se convirtió rápidamente en una de las principales atracciones, atrayendo a más de 20.000 visitantes en un solo día, con largas colas alrededor de la zona de experiencias y los muros para selfies. El stand de ASTRAUX se situó entre los tres primeros en cuanto a participación en toda la IFA.

Cabe destacar que Yoyo Zhang, actual directora de ASTRAUX para Europa, lleva años profundamente involucrada en el negocio de consumo en empresas como Huawei y Xiaomi. También fue directora de las operaciones de Xiaomi en Italia, donde acumuló una amplia experiencia en la creación de marcas, el diseño de canales y la gestión de usuarios. Su liderazgo pone de manifiesto el firme compromiso de ASTRAUX de establecer una sólida presencia en Europa. Destacó que ASTRAUX se encuentra en una posición única para conectar con los consumidores europeos más jóvenes que buscan soluciones tecnológicas asequibles, innovadoras y elegantes, lo que sienta las bases para un rápido crecimiento en Alemania, Francia, Italia y España.

Innovación impulsada por los jóvenes

ASTRAUX Mini EV (desde 5.990 €): un microvehículo eléctrico con un diseño llamativo, pintura personalizable, techo panorámico de cristal y apto para conductores de tan solo 14 años en determinados países de la UE.

Aimon Companion Robot (89 €): un robot interactivo con inteligencia artificial emocional que reacciona al tacto, al movimiento y al estado de ánimo, y que rápidamente se ha convertido en uno de los favoritos del público en la zona de experiencias de IFA.

Gafas inteligentes ASTRAUX (79 €): combinan gafas de sol con certificación UV400, traducción con tecnología de inteligencia artificial, una cámara en primera persona de 8 MP y audio de oído abierto, lo que ofrece experiencias inteligentes manos libres para los usuarios de última generación.

Vea la repetición y reserve ahora mismo.

Vea la repetición completa del lanzamiento en Berlín y reserve los productos ASTRAUX:

Repetición del lanzamiento: https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?fea...

Reserva: https://fr.aliexpress.com/item/100500986...

Síganos en las redes sociales:

Instagram: @Astraux.global

TikTok: @astrauxglobal

Facebook: @Astraux.global

Ofertas de lanzamiento por tiempo limitado (hasta el 4 de diciembre a las 23:59 CET)

Pase de reserva por 9,9 € → Asegúrese su plaza ahora; puede cancelar en cualquier momento antes del 4 de diciembre.

Precio de venta anticipada del ASTRAUX AL7: 7.990 € (precio normal: 8.990 €)

Precio de venta anticipada del ASTRAUX AL6: 5.990 € (precio normal: 6.990 €)

Sitio web oficial: https://astra-ux.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767227...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767228...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comunicadola-estrella-emergente-astraux-brilla-en-ifa-berlin-y-acelera-su-expansion-en-mercados-clave-de-la-ue-302551491.html