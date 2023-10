3 conclusiones de la carta de Niccolò Calandri para el Día Mundial del Hábitat 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

- 3 conclusiones de la carta de Niccolò Calandri, consejero delegado de 3Bee, para el Día Mundial del Hábitat 2023

Preservar la biodiversidad y la urgencia de actuar

MILÁN, 2 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- En una poderosa carta escrita para el Día Mundial del Hábitat 2023, Niccolò Calandri, consejero delegado de 3Bee, la empresa líder en tecnología climática para la conservación de la biodiversidad a través de la tecnología, transmite un convincente mensaje que destaca la importancia de la conservación de la biodiversidad y la necesidad de actuar de inmediato. Mientras reflexionamos sobre esta cuestión crítica, aquí van tres puntos clave de su impactante carta.

1. Biodiversidad: El latido de nuestro planeta

Calandri subraya que la biodiversidad es la savia de nuestro planeta, un elemento esencial para garantizar la resistencia climática y la supervivencia de la existencia humana. Las recientes catástrofes mundiales, cada vez más frecuentes y devastadoras, sirven de crudo recordatorio de la urgente necesidad de un cambio de paradigma. La carta se hace eco del sentimiento de que la pérdida de biodiversidad es una de las emergencias más acuciantes de nuestro tiempo.

2. Regeneración y seguimiento de 10.000 oasis de biodiversidad

Una de las iniciativas centrales destacadas en la carta es el ambicioso proyecto de 3Bee " Oasis de Biodiversidad". Con el objetivo de regenerar 10.000 zonas de baja biodiversidad en toda Europa, este proyecto pretende transformar los hábitats urbanos y agroforestales reintroduciendo la flora autóctona y proporcionando refugios a los polinizadores. Lo que hace notable este empeño es su confianza en la tecnología para lograr un impacto trazable y medible, que garantice que las acciones emprendidas se ajustan a los objetivos de preservación de la biodiversidad.

3. Amplificar el mensaje de cambio

La carta de Calandri resuena con el llamamiento a la acción del renombrado biólogo E. O. Wilson, que aboga por la restauración del 50% de los hábitats naturales de la Tierra. Insta a particulares, organizaciones y empresas a unirse a 3Bee para amplificar el mensaje de preservación de la biodiversidad. Este esfuerzo colectivo es esencial para situar la biodiversidad en primer plano y garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta. Con el objetivo de sensibilizar al mayor número posible de personas sobre el importante tema de la protección de la biodiversidad, 3Bee está actualmente en el aire con dos campañas Out Of Home y omnicanal, " Voices from the Oases" en Milán, Italia y Siehst du mich jetzt?" en Berlín, Alemania.

En conclusión, la carta de Niccolò Calandri para el Día Mundial del Hábitat 2023 sirve como grito de guerra para la preservación de la biodiversidad. Destaca el papel fundamental de la biodiversidad para mantener la resistencia de nuestro planeta y subraya la urgencia de tomar medidas tangibles. A través de iniciativas como los "Oasis de Biodiversidad", 3Bee lidera la lucha, y el llamamiento a la acción es claro: unámonos en el esfuerzo de proteger la biodiversidad de nuestro planeta para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Detalles de contacto: Lisa Santillo – directora de comunicacioneslisa.santillo@3bee.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2235496...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/3-conclusiones-de-la-carta-de-niccolo-calandri-para-el-dia-mundial-del-habitat-2023-301944218.html