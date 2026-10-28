Concluye con éxito el XII Foro Mundial de la Economía Turística • Macao 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

MACAO, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El XII Foro Mundial de la Economía Turística • Macao 2026 (GTEF o "el foro") concluyó con éxito. El evento logró resultados fructíferos, sirviendo como marco de reunión para cerca de 1.300 funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales, líderes empresariales, expertos, académicos y periodistas de aproximadamente 30 países y regiones. Las transmisiones en directo del foro atrajeron a más de 8,6 millones de espectadores en línea. Durante la celebración del foro, distinguidos oradores compartieron valiosas perspectivas y experiencias centradas en temas clave como la resiliencia de la economía turística, el turismo receptivo, la integración del turismo cultural y la sostenibilidad. Estos debates no solo ofrecieron soluciones pragmáticas basadas en la experiencia china y la sabiduría de Macao para ayudar a la industria turística mundial a afrontar las incertidumbres, sino que también subrayaron una vez más la posición de Macao como Centro Mundial del Turismo y el Ocio, junto con su encanto único como centro internacional para el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) y el intercambio cultural.

La ceremonia de clausura se llevó a cabo la noche del 16 de octubre. Entre los principales invitados se encontraban HO Hau Wah, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y presidente del Foro Mundial de la Economía Turística; Shaikha AL NUWAIS, secretaria general de Turismo de la ONU; LUO Laijun, vicepresidente de la Federación Nacional de Industria y Comercio de China; Bateer, vicegobernador ejecutivo del Gobierno Popular Provincial de Hainan (provincia destacada); Miguel SANZ CASTEDO, representante del Ministro de Industria y Turismo de España (país socio), director general de Turespaña y presidente de la Comisión Europea de Viajes; LONG Yongtu, ex viceministro del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica de China y ex secretario general del Foro de Boao para Asia; Pansy HO, vicepresidenta y secretaria general del Foro Mundial de la Economía Turística; y María Helena DE SENNA FERNANDES, directora de la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO) de la Región Administrativa Especial de Macao y vicepresidenta del Foro Mundial de la Economía Turística.

En sus palabras de clausura, Maria Helena DE SENNA FERNANDES, directora de MGTO y vicepresidenta de GTEF, destacó que, al reunir a lo largo de los años a responsables de la toma de decisiones, impulsores del desarrollo y líderes de la industria en la economía turística mundial, el foro ha facilitado el intercambio de experiencias y la cooperación pragmática transfronteriza y sectorial, convirtiéndose en una plataforma internacional para generar consenso y definir las tendencias de la industria. Macao no solo aprovecha sus ventajas únicas derivadas del "apoyo de la Madre Patria y su conexión con el mundo", sino que también comparte sus propias experiencias en el logro del progreso urbano, colaborando con socios de todo el mundo con el objetivo de trazar nuevos caminos hacia un horizonte más innovador y sostenible para la economía turística.

Pansy HO, vicepresidenta y secretaria general del Foro Mundial de la Economía Turística, señaló en su discurso de clausura: "El mensaje de hoy es claro: Adoptar prácticas sostenibles no es una carga, sino más bien una oportunidad escalable que conecta con los jóvenes viajeros y mantiene el valor dentro de las comunidades locales".

De cara al futuro, celebró el interés de Hainan en ser sede de la próxima edición del foro y afirmó: "En lugar de limitarnos a reparar los daños existentes, reunirnos en Hainan nos invita a retomar nuestra aspiración original, nuestro chuxin, y a abrazar el turismo verde y azul. ¿Podemos convertirlo en un modelo de "turismo sostenible y con prioridad en la conservación", que realce la naturaleza sin destruir su esencia, en lugar de alterarla solo para repararla después?".

En su discurso realizado durante la ceremonia de clausura, Bateer, representante de la provincia de Hainan como provincia destacada y vicegobernador ejecutivo del Gobierno Popular Provincial de Hainan, declaró que Hainan espera aprovechar el papel de Macao como puente de conexión con el mundo para profundizar la cooperación con socios globales en intercambios turísticos, desarrollo industrial conjunto e innovación en turismo cultural, entre otras áreas. Añadió que Hainan espera sinceramente poder colaborar junto a las entidades organizadoras del foro, el Gobierno de la RAE de Macao y amigos de todos los sectores para implementar los fructíferos resultados del foro, facilitar la celebración del GTEF en Hainan en 2027 y promover el desarrollo colaborativo entre Hainan como centro internacional de turismo y consumo y Macao como centro mundial de turismo y ocio, y gracias a ello impulsar el crecimiento económico y beneficiando a personas de todo el mundo.

Como país socio del GTEF 2026, España aportó al foro la perspectiva de un destino turístico líder a nivel mundial, siendo reconocido gracias a sus ciudades históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus diversos paisajes y un cambio estratégico que prioriza la calidad, la sostenibilidad y el beneficio para la comunidad, en lugar del crecimiento basado en el volumen. La colaboración bilateral entre España y China se ha consolidado como una de las más dinámicas dentro del sector, y está impulsada por medio del fuerte crecimiento del turismo chino, la ampliación de la conectividad aérea directa y las inversiones conjuntas en intercambio cultural.

Además de Miguel Sanz Castedo, representante del Ministro de Industria y Turismo de España, director general de Turespaña y presidente de la Comisión Europea de Turismo, quien pronunció el discurso de apertura en nombre del país socio y participó como panelista en la sesión titulada "Europa y China: Facilitación, Conectividad e Intercambio", organizada en colaboración con la Comisión Europea de Turismo, también participaron otras personalidades destacadas y delegados españoles también contribuyeron ampliamente a los programas del foro.

Durante la presentación para profesionales del sector turístico, Teresa Siles Suárez, consejera de Turismo (China Meridional, Hong Kong y Macao) del Consulado General de España en Guangzhou, presentó la ponencia Hacia un turismo de alto valor: estrategia española y potencial chino. La diplomacia culinaria también brilló en el almuerzo 'España', celebrado en el Grand Lisboa Palace Garden House, donde el reconocido chef Javi Estévez celebró la rica diversidad regional y la modernidad de la gastronomía española. Los ponentes invitados fueron Xan Carlos González Pérez, responsable de Proyectos y Promociones de Turismo de Galicia; Antonio Li, director de CPT-China de la Oficina de Turismo de Cataluña; Felipe Montaño, especialista en Información Turística de la Comunidad de Madrid; y Liqiong Xu, representante de Gran Canaria en China. Como broche de oro al programa, la fiesta "Tributo a España", con la participación del DJ Quintino, sirviendo así para consolidar más los lazos culturales y económicos existentes entre España y la comunidad turística mundial.

Esta edición del Foro contó con la puesta en marcha de 28 sesiones plenarias, diálogos de alto nivel y mesas redondas, entre otros aspectos destacados. Un total de 75 invitados de honor, ponentes y moderadores de renombre, procedentes de diversos países, compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la resiliencia de la economía turística, el turismo receptivo, la integración de la cultura y el turismo, entre otros aspectos, explorando las vías y oportunidades para poner en marcha el desarrollo de un turismo sostenible y de alta calidad desde múltiples ángulos. Durante la celebración del foro se celebraron cerca de 50 reuniones bilaterales, que abarcaron turismo, aviación civil, promoción de inversiones, cooperación internacional y otros ámbitos. También se llevaron a cabo sesiones de encuentros empresariales, con la participación de más de 600 personas y la concreción de más de 1.000 contactos comerciales entre empresas, tanto presenciales como en línea, incluyendo más de 90 encuentros exitosos en España. Estas actividades sirvieron como marco para facilitar el intercambio y la cooperación entre delegados del sector de todo el mundo, promovieron las conexiones profesionales y ampliaron el abanico de oportunidades de colaboración. Asimismo, se realizaron entrevistas especiales, presentaciones de proyectos y otras actividades para fomentar el intercambio internacional y ampliar el alcance de la cooperación intersectorial.

Hainan está trabajando activamente para ser sede del XIII Foro Mundial de la Economía Turística en 2027. Aprovechando la ocasión, la Oficina de Turismo de Macao (MGTO) y el Departamento de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de la provincia de Hainan firmaron un memorando de entendimiento con el fin de lograr profundizar la cooperación entre Hainan y Macao en turismo y áreas afines. En estrecha consonancia con el desarrollo del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y el Puerto de Libre Comercio de Hainan, ambas partes fortalecerán el intercambio de recursos y las conexiones industriales, todo ello buscando como objetivo poder lograr un desarrollo turístico colaborativo y de alta calidad en Macao y Hainan.

El programa del foro incluyó además visitas culturales y de inspección cuidadosamente seleccionadas, que permitieron a los asistentes conocer más en profundidad la diversificada oferta de "Turismo+" de Macao. El itinerario incluyó una visita al sitio Patrimonio de la Humanidad: el Centro Histórico de Macao, y la asistencia a la exposición temática "Encuentro con la Antigua China a través de Productos Creativos Culturales de Museos", presentada de forma conjunta a través de 22 instituciones culturales de todo el país; o bien, un recorrido por el Complejo de Salud de las Islas: el Centro Médico de Macao del Hospital Universitario Peking Union Medical College ("Centro Médico Macao Union"), el "Salón de Experiencias de la Cultura de la Medicina Tradicional China de Hengqin" en el Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de la Medicina Tradicional China, fruto de la cooperación entre Guangdong y Macao, y el Zhuhai Chimelong International Ocean Resort, entre otros. Estas visitas han permitido a los participantes comprender mejor los esfuerzos continuos de Macao y Hengqin para impulsar la colaboración industrial y la sinergia regional en ámbitos como "Turismo + Cultura" y "Turismo + Salud Integral".

Al generar consenso en tiempos de crisis y lograr avances significativos a través de la resiliencia, el XII Foro Mundial de la Economía Turística no solo proporcionó una hoja de ruta clara para que la industria cultural y turística mundial afrontara el cambio y la transformación, sino que también emprendió un nuevo camino de profundización de la cooperación, a través de una "plataforma de Macao" y hasta la sinergia entre Hainan y Macao, y también su alcance global. El foro seguirá sirviendo como puente entre China y el mundo, e impulsará el progreso constante de la economía turística mundial por un camino de apertura, innovación e inclusión.

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Acerca del Foro Mundial de la Economía Turística

Fundado en el año 2012, el Foro Mundial de la Economía Turística es una plataforma internacional de primer nivel dedicada a promover el desarrollo sostenible de la economía turística mundial. Sirviendo como puente esencial para el intercambio y la cooperación entre China y la comunidad internacional, el foro reúne a líderes de gobiernos, empresas, instituciones académicas y organizaciones internacionales de todo el mundo para hacer frente a las oportunidades y los desafíos del turismo global, consolidándose como uno de los eventos anuales más influyentes del sector.

Para obtener más información sobre el Foro, visite https://gte-forum.com/en/ y siga sus canales oficiales en redes sociales si desea estar al día de las últimas novedades.

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