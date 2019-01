Conferencia inaugural del comité académico de la Zhuhai Design Week (1)

Publicado 28/01/2019 16:41:45 CET

Reconocidos diseñadores se reúnen en Zhuhai, China; la innovación fomenta el desarrollo industrial

ZHUHAI, China, 28 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- En la tarde del 24 de enero, el comité académico de la Zhuhai Design Week celebró su conferencia inaugural en el centro de exposiciones y convenciones Zhuhai International Convention & Exhibition Center. Entre los asistentes estaban Wang Min, subdirector del comité académico de la China Central Academy of Fine Arts (Academia central de Bellas Artes de China); varios miembros académicos, como Chen Dongliang, director ejecutivo del ICCSD (Centro internacional para la creatividad y el desarrollo sostenible) de la UNESCO; representantes de Zhuhai Huafa Group, organizador de la Zhuhai Design Week, y miembros del secretariado del comité académico.

https://mma.prnewswire.com/media/813449/Zhuhai_Design_Week_organizer.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/813449/Zhuhai_Design_Week_organizer.jpg]

En la reunión, el organizador académico, Wang Min, hizo una presentación sobre la experiencia del comité, los miembros y la orientación académica de la Zhuhai Design Week. Xi Xiaole, representante de Huafa Group, organizador del evento, entregó las cartas de nombramiento a los miembros, mientras que Ma Chenfeng, secretario general del comité, hizo una presentación en la que revisó el evento de 2018 y habló sobre sus expectativas para la edición de 2019 de la Zhuhai Design Week.

Reconocidos diseñadores se reunieron en Zhuhai, formando un grupo de reflexión de alto nivel

En la reunión, Wang hizo una presentación detallada sobre la experiencia del comité y sus miembros. Explicó que el comité se establece para servir de plataforma académica de alto nivel con el objetivo de mejorar y fortalecer la organización, fomentar el contenido y el posicionamiento de la marca de la Zhuhai Design Week, con la intención de mantener la calidad académica de alto nivel del evento, e integrar recursos para impulsar el desarrollo de la industria del diseño en Zhuhai.

El comité académico está comprendido por un organizador académico y ocho miembros académicos, que son destacados profesionales dentro del mundo del diseño o de algún sector relacionado con el diseño, como los ya mencionados Wang Min y Chen Dongliang, David Grossman, presidente del International Council of Design (Consejo Internacional del Diseño); Liu Xiaokang, secretario general de la Hong Kong Federation of Design Associations (Federación de Asociaciones de Diseño de Hong Kong); Liu Xiaodu, fundador de URBANUS; Ma Ke, fundador de Wu Yong; Ma Quan, vicedecano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao; Tong Huiming, subdirector del Subcommittee on the Teaching of Industrial Design (Subcomité para la Enseñanza de Diseño Industrial) del Ministerio de Educación y Wang Yudong, subdirector de la oficina del comité organizador de la Beijing Design Week.

El comité académico de la Zhuhai Design Week se ha diferenciado gracias a su alto nivel académico, así como por la gran variedad de disciplinas incluidas y la profundidad de la cobertura regional. En lo que respecta al nivel académico, además del organizador, el Sr. Wang (expresidente de la School of Design of China Central Academy of Fine Arts (Escuela de Diseño de la Academia central de Bellas Artes de China) y actualmente subdirector del comité académico de la academia), que fue nombrado Yangtze River Scholar Professor (catedrático académico), el comité cuenta con los mejores diseñadores de la moda, la industria y la arquitectura de China y algunos de los diseñadores gráficos y artistas más famosos de Asia, así como con importantes miembros de las organizaciones de diseñadores más grandes del mundo. En cuanto a las áreas de especialización, los miembros académicos proceden de distintos campos, como el diseño industrial, arquitectónico, de moda y de arte, además de la investigación académica en materia de diseño y la gestión de la producción. En lo que se refiere a la cobertura regional, vienen de algunos de los centros de diseño más importantes del mundo, como Nueva York, Pekín, Cantón, Shenzhen, Hong Kong y Macao. Gracias a sus esfuerzos, la industria del diseño ha establecido un mecanismo de colaboración e intercambio en el que se facilitan conversaciones de alta calidad y la cooperación entre regiones internacionales y domésticas clave, impulsando la convergencia global de la industria del diseño.

En la reunión, Xi Xiaole, representante de Huafa Group y organizador del evento, entregó las cartas de nombramiento, que llevan el logo único de la Zhuhai Design Week, a los expertos mencionados anteriormente.

Expertos y académicos, mediante presentaciones y conversaciones, contribuyen al desarrollo de un proyecto para el sector del diseño de la Bay Area

El comité académico de la Zhuhai Design Week organizó tres seminarios de primera calidad entre las 9:00 y las 18:00 del 24 de enero: los seminarios de preparación y establecimiento, así como el seminario de la Zhuhai Design Center en el que expertos y académicos, a través de presentaciones y la participación en conversaciones, contribuyeron al desarrollo de un gran proyecto para el sector del diseño de la Cantón-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (la «Bay Area»).

Durante la mañana, los miembros del comité hablaron en primer lugar de la situación del desarrollo social y económico, así como de la singularidad regional tanto de la Bay Area como de Zhuhai. Consideraron que, además de ser el lugar adecuado para celebrar la semana del diseño, Zhuhai también ha creado el círculo social más importante del mundo para los diseñadores, gracias a la constitución del comité. Tras participar en conversaciones sobre las características, el posicionamiento y la relevancia de la Zhuhai Design Week, los miembros presentaron tres propuestas: fortalecer las conexiones entre la comunidad de diseñadores y un rango más amplio de firmas pequeñas y medianas para proporcionar una plataforma que muestre el éxito de los proyectos de diseño de alta calidad y hacer posible la transformación de negocios y productos; aumentar el número de intercambios y la calidad de las comunicaciones entre los diseñadores de todos los centros del sector del diseño del mundo y crear una alianza del sector del diseño de la Bay Area como ventana de expansión internacional y atracción de recursos; acelerar la introducción y la comercialización de iniciativas de investigación y diseño de universidades colaboradoras.

Por la tarde, el comité propuso la idea de crear la plataforma Zhuhai Design Center con la finalidad de atraer empresas de fabricación de alta calidad y relacionadas con el diseño junto con recursos novedosos tanto domésticos como extranjeros a través de la plataforma, para impulsar la transformación de los sectores de fabricación, moda y turismo de Zhuhai y la zona de la Bay Area.

El comité alcanzó un acuerdo sobre cómo los miembros pueden complementarse unos a otros en cuanto a experiencia, integración de recursos y cooperación: con la celebración de la Zhuhai Design Week, trabajarán juntos para traer recursos del sector del diseño y explorar cómo integrar la tecnología y el diseño mediante un pensamiento innovador y humanista. El objetivo es impulsar la integración profunda de la fabricación de alta calidad y de servicios modernos, sobre la base de innovación real del sector liderada por la economía, hacer aportaciones a la aglomeración industrial y al desarrollo de una segunda generación de emprendedores en Zhuhai, potenciando la prosperidad del sector del diseño de la zona y dando una mejor respuesta a las crecientes expectativas de una vida mejor de la población local.

El secretario general del comité habla sobre sus expectativas para la Zhuhai Design Week de 2019 y revisa la edición de 2018

(CONTINUA)