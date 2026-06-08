Configit, nombrada por Deloitte como una de las empresas mejor gestionadas de Dinamarca

(Información remitida por la empresa firmante)

La mayor red de servicios profesionales reconoce la excelente gestión de Configit en cuatro funciones clave.

COPENHAGUE, Dinamarca, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), anunció hoy su inclusión en la lista de premios Deloitte Best Managed Companies para Dinamarca en 2026.

El premio a las Mejores Empresas Gestionadas reconoce la excelencia entre las empresas danesas. El programa evalúa anualmente si las empresas destacan en sus estrategias de crecimiento en todas las funciones clave de gestión: Estrategia, Cultura y Compromiso, Capacidades e Innovación, y Gobernanza y Finanzas.

Las empresas participantes son evaluadas durante este proceso según un marco de evaluación común, mediante un proceso integral de solicitud y asesoramiento. El programa culmina con una ceremonia de premiación exclusiva, que reconoce únicamente a las mejores empresas.

Configit es un líder de confianza en la gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), que proporciona a los principales fabricantes mundiales soluciones esenciales para la configuración de productos complejos. Basadas en la tecnología patentada Virtual Tabulation (VT)™, las soluciones de Configit permiten a las empresas reducir el tiempo de comercialización, aumentar la calidad de los productos configurables y mejorar la eficiencia de los procesos.

Johan Salenstedt, consejero delegado de Configit, declaró: "A medida que la IA transforma rápidamente la fabricación, permitimos que las empresas de fabricación discreta lancen al mercado productos y servicios configurables de forma más rápida y eficaz. Ayudamos a aprovechar el valor de la IA a medida que las empresas se embarcan en proyectos de transformación digital cruciales. Es gratificante ver que nuestro arduo trabajo es reconocido, especialmente por una organización como Deloitte".

"Logros como este no se consiguen solo gracias a un equipo directivo, un documento estratégico o un conjunto de procesos. Se consiguen porque cada empleado contribuye a diario a convertir nuestra estrategia en acción, a vivir nuestros valores, a adoptar nuestra cultura y a aplicar de forma coherente los marcos y las directrices que nos ayudan a operar como una sola empresa global".

Acerca de Configit

Configit es líder mundial en soluciones de gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM) y proveedor de software crítico para la configuración de productos complejos. Todos los productos de Configit se basan en la tecnología patentada Virtual Tabulation (VT™), que ha revolucionado la configuración de productos al ofrecer mayor velocidad y una mejor gestión de la complejidad. Virtual Tabulation permite a Configit ofrecer soluciones de configuración potentes y fáciles de usar a empresas líderes a nivel mundial. Sitio web: configit.com

Contacto para Medios:Diana Diaz Force4 Technology Communicationsdiana.diaz@force4.co

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