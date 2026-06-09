Los conflictos sin precedentes llevan la paz a mínimos históricos mientras se intensifica la guerra de la IA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-IEP - Los conflictos sin precedentes llevan la paz a mínimos históricos mientras se intensifica la guerra de la IA

LONDRES, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Índice de Paz Global (GPI) 2026, publicado hoy por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), revela un mundo que lucha contra las consecuencias económicas de un número récord de conflictos cada vez más interconectados y difíciles de resolver. Este deterioro se debe a un profundo cambio geopolítico, caracterizado por la creciente influencia de las potencias medianas y el debilitamiento de las potencias europeas tradicionales, fenómeno conocido como la "Gran Fragmentación". A esto se suma una rápida revolución tecnológica en la guerra que está dejando muy atrás al derecho internacional y la diplomacia.

Por primera vez en la historia, las máquinas toman decisiones de vida o muerte en combate más rápido de lo que cualquier ser humano puede revisarlas, y los marcos internacionales destinados a regularlas son prácticamente inexistentes.

Hallazgos clave

99 países experimentaron un deterioro en la paz durante el último año, la cifra más alta desde la creación del Índice hace 20 años.

119 países, el 73%, son ahora menos pacíficos que cuando se publicó por primera vez el Índice de Paz Global en 2007.

El número de países involucrados en conflictos externos casi se ha duplicado, pasando de 59 en 2008 a 103 en el GPI de 2026.

El impacto económico mundial de la violencia aumentó un 3,2%, hasta alcanzar los 21,81 billones de dólares estadounidenses en 2025, lo que equivale al 10,5% del PIB mundial.

Los ataques con drones aumentaron en más de un 11.500% entre 2018 y 2025, mientras que la IA ha reducido los tiempos de ataque de un día a segundos.

Las muertes por conflictos globales se mantienen en máximos históricos, con más de 181.000 fallecidos en 2025, lo que representa un aumento de seis veces desde 2008.

El gasto militar mundial, liderado por Europa, alcanzó la cifra récord de 2,9 billones de dólares en 2025. Excluyendo a Estados Unidos, el gasto militar aumentó un 9,2 %.

Una diplomacia exitosa que impida la reanudación de la guerra en Irán aportaría aproximadamente 2,2 billones de dólares a la economía mundial.

La paz mundial se deterioró por duodécimo año consecutivo, alcanzando los 61 conflictos activos entre estados. Esta es la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este declive a largo plazo se sustenta en un aumento de seis veces en las muertes por conflictos internos desde 2007, pasando de 29.000 a más de 181.000 en 2025, mientras que el número de países que registran 1.000 o más muertes por conflictos es el más alto desde la creación del GPI hace 20 años.

Esta escalada se enmarca dentro de una transformación estructural más amplia del sistema internacional, denominada la "Gran Fragmentación". A medida que las potencias medianas emergentes llenan el vacío dejado por las grandes potencias tradicionales en declive, las reglas globales para la paz se están fracturando. Este cambio se ve acentuado por la marcada disminución de la influencia económica de las potencias europeas en las últimas tres décadas. Desde 1995, la participación de Alemania en el PIB mundial ha caído un 49%, la de Francia un 44% y la de Italia un 42%. Con el debilitamiento de las instituciones multilaterales y la disminución del consenso entre las grandes potencias, los mecanismos históricos para poner fin a las guerras están fallando. El porcentaje de conflictos que terminan con un acuerdo de paz se ha desplomado del 23 % en la década de 1970 a tan solo el 4 % en la última década, mientras que la inversión global en la consolidación proactiva de la paz representa apenas el 0,52 % del gasto militar total.

La IA y las nuevas herramientas de guerra

Los drones se han convertido en un arma fundamental de la guerra moderna, con un aumento del 11.500% en los ataques registrados entre 2018 y 2025. Esta proliferación trasciende las fronteras estatales, ya que 565 grupos armados diferentes, incluidos cárteles criminales, llevaron a cabo ataques con drones durante ese período.

En Gaza, la selección de objetivos mediante algoritmos ha reducido, según informes, el tiempo de revisión humana de los objetivos generados por IA a aproximadamente 20 segundos por ataque. En Ucrania, se están desplegando sistemas autónomos para atacar objetivos sin la intervención de un operador. Esto genera serias preocupaciones sobre la erosión de la supervisión humana efectiva en la toma de decisiones letales.

Aspectos destacados globales

En medio de estas presiones globales, Islandia se mantiene como el país más pacífico, posición que ha ostentado durante 19 años consecutivos, seguida de Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda. Por primera vez, Rusia es el país menos pacífico del mundo, seguida de Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel. El sur de Asia registró el mayor deterioro regional en el Índice de 2026, impulsado por la disminución de la paz en Nepal y Pakistán. Mientras tanto, la inestabilidad política y el aumento de las manifestaciones violentas provocaron un descenso del 4% en Estados Unidos, relegándolo al puesto 134, su clasificación más baja desde la creación del Índice.

El impacto económico de la violencia a nivel mundial aumentó un 3,2%, alcanzando la cifra récord de 21,81 billones de dólares estadounidenses. Esto equivale al 10,5% del PIB mundial. La disparidad en el impacto económico es notable: para los diez países más afectados por la violencia, el impacto promedio fue del 23,4% del PIB, en comparación con solo el 2,2% para los diez menos afectados.

Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo de IEP, declaró:

A medida que se intensifica la 'Gran Fragmentación', las instituciones de paz se ven superadas por los rápidos cambios geopolíticos y tecnológicos, y los gobiernos luchan por mantenerse al día. Los focos de conflicto se internacionalizan y se extienden cada vez más, lo que dificulta enormemente su resolución. El más significativo de estos focos es el arco de inestabilidad que se extiende desde el sur de Asia, pasando por Irán y Oriente Medio, hasta el Cuerno de África.

"La inteligencia artificial y la tecnología de drones autónomos toman decisiones de vida o muerte con una supervisión humana reducida a segundos. Al mismo tiempo, los sistemas de gobernanza se quedan rezagados con respecto a los acontecimientos del mundo real, mientras que las bajas civiles se disparan. Las consecuencias humanitarias son considerables".

El auge y la propagación del conflicto

Los conflictos intraestatales internacionalizados han aumentado un 175 % desde 2010. Esta nueva era de guerra se caracteriza por sistemas de conflicto superpuestos, en los que las guerras localizadas ya no están aisladas, sino que alimentan inestabilidades regionales más amplias a través de factores políticos, económicos y militares, así como de flujos de refugiados.

Esta dinámica se ve cada vez más impulsada por economías ilícitas autofinanciadas. El valor de la producción de las economías ilícitas de drogas en cinco estados afectados por conflictos importantes se cuadruplicó con creces entre 2015 y 2024, pasando de 14.000 millones de dólares a 59.000 millones de dólares.

La guerra civil de Sudán es la crisis humanitaria más grave del mundo, con un estimado de 150.000 muertos, más de 12 millones de desplazados y hambruna confirmada en múltiples regiones. El país sirve como ejemplo paradigmático de cómo operan los clústeres de conflictos, ya que los conflictos en Sudán, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur y Somalia están interconectados por flujos de refugiados, patrocinio indirecto y comercio ilícito. La guerra en Sudán se autofinancia parcialmente gracias al oro. Las Fuerzas de Apoyo Rápido produjeron aproximadamente diez toneladas solo en 2024, con un valor aproximado de 860 millones de dólares estadounidenses. Con el precio del oro alcanzando máximos históricos, el incentivo financiero para controlar las minas se ha disparado, lo que hace improbable que la retirada del apoyo estatal externo detenga los combates.

Guerra de Irán e impacto económico

La guerra en Irán actúa como un multiplicador de fuerza geopolítica masivo, amplificando las vías de conflicto existentes y propagando la inestabilidad. Más allá del impacto macroeconómico inmediato, el conflicto ha alimentado redes de grupos interpuestos e insurgencias transfronterizas, desde milicias respaldadas por Irán en Irak hasta grupos separatistas de Baluchistán que lanzan ataques a través de la frontera entre Pakistán e Irán, amenazando con arrastrar a los estados vecinos a una conflagración regional más amplia.

Económicamente, el impacto será sustancial y se distribuirá de manera desigual. Si bien la pérdida del PIB mundial en el primer año se estima en un 0,6%, el peor impacto recae sobre un grupo reducido de economías frágiles y dependientes de las importaciones. Se vislumbra una crisis en la producción mundial de alimentos, con cadenas de suministro interrumpidas que afectarán los rendimientos futuros en el sur de Asia y África Oriental. La escasez de cosechas y la inflación de los alimentos tendrán graves consecuencias a finales de 2026 y en 2027.

Países altamente vulnerables como Pakistán, Egipto y Kenia se enfrentan a refinanciaciones de deuda por un total de 5.100 millones de dólares estadounidenses a finales de 2026, en medio de la interrupción de las rutas comerciales y las estrictas revisiones de los programas del FMI. La diferencia entre un estancamiento prolongado y la reanudación de la guerra es abismal. Una diplomacia exitosa que lo evite aportaría aproximadamente 2,2 billones de dólares estadounidenses a la economía mundial.

Aspectos destacados regionales

Europa sigue siendo la región más pacífica, albergando a siete de los diez países más pacíficos. Sin embargo, su tendencia a largo plazo hacia la desmilitarización se ha revertido drásticamente desde 2022. Oriente Medio y el Norte de África siguen siendo la región menos pacífica, con cuatro de los diez países con menor nivel de paz.

El sur de Asia experimentó el mayor deterioro regional en cuanto a la paz, con Nepal cayendo 26 puestos, la mayor caída a nivel mundial, y Pakistán descendiendo al puesto 152.

La paz en América del Norte y Central se deterioró, impulsada por el descenso en Estados Unidos.

Notas para los redactores

El informe completo del Índice de Paz Global (GPI) 2026 y el mapa interactivo están disponibles en: visionofhumanity.org y economicsandpeace.org

X: @GlobPeaceIndex

Facebook: facebook.com/globalpeaceindex

Acerca del Índice de Paz Global (GPI)

El Índice de Paz Global (GPI) es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, un centro de estudios internacional, y se publica anualmente desde hace 20 años. Es el recurso más completo sobre las tendencias de paz a nivel mundial, ya que clasifica a 163 estados y territorios independientes, que representan el 99,7 % de la población mundial. Utiliza múltiples indicadores para medir el estado de paz en función de la seguridad social, los conflictos internos e internacionales en curso y el grado de militarización.

Acerca del Instituto para la Economía y la Paz (IEP)

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el principal centro de estudios del mundo dedicado a desarrollar indicadores para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Para ello, elabora índices globales y nacionales, incluido el Índice de Paz Global anual, calcula el coste económico de la violencia y comprende la Paz Positiva, que se refiere a las actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas.

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