Connaught Bar de Londres nombrado No.1 en los The World's 50 Best Bars 2021

London's Connaught Bar is crowned No.1 in The World's 50 Best Bars for the second consecutive year. The 13th list of The World's 50 Best Bars, sponsored by Perrier, was announced at a live awards ceremony on Tuesday, 7th December 2021, in London, UK. - 50 BEST/PR NEWSWIRE

- Connaught Bar es elegido The World's Best Bar, patrocinado por Perrier, por segundo año consecutivo

- La lista de 2021 incluye bares de 17 países, con 18 nuevas entradas repartidas entre Australia, India, México, Rusia, Argentina, Suecia, España, China y los Emiratos Árabes Unidos

- El innovador de la coctelería de origen francés Remy Savage es galardonado como Roku Industry Icon

- Thunderbolt, Los Ángeles, es nombrado Campari One To Watch

- Re, Sídney, obtiene el Ketel One Sustainable Bar Award

- Lab 22, Cardiff, se lleva el título del inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu

- Hanky Panky, Ciudad de México, gana el Disaronno Highest New Entry Award, debutando en el puesto No.12

- Presidente, Buenos Aires, se asegura el Nikka Highest Climber Award, escalando 29 puestos

- Insider Bar, Moscú, gana el London Essence Best New Opening

- Attaboy, Nueva York, se lleva el título de Rémy Martin Legend of the List

LONDRES, 7 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2021, patrocinado por Perrier, se anunció en una ceremonia de entrega de premios en directo celebrada el martes 7 de diciembre en Londres (Reino Unido), donde se reunieron en persona luminarias de la escena mundial de la coctelería por primera vez en más de dos años. La edición 2021 de la clasificación anual incluye bares de 17 países, donde Connaught Bar de Londres se ha hecho con el puesto número 1 y ha conseguido los títulos de The World's Best Bar y The Best Bar in Europepor segundo año consecutivo.

Bajo la magistral dirección de Agostino Perrone, el Connaught Bar presenta bebidas modernas y artísticas con un servicio elegante en un entorno de gran elegancia. Diseñado por el difunto David Collins, el bar, de inspiración cubista, es conocido por su exclusivo carrito de Martini, en el que los camareros ofrecen una experiencia de bebidas altamente personalizada a los clientes.

Otros bares que se encuentran entre los cinco primeros son el también londinense Tayēr + Elementary (No.2), la estrella emergente Paradiso de Barcelona (No.3), el favorito de Atenas The Clumsies (No.4) y la aclamada Florería Atlántico de Buenos Aires (No.5). La lista completa se puede consultar aquí.

Mark Sansom, redactor de contenidos de The World's 50 Best Bars, dijo: "Connaught Bar, enhorabuena - este premio es un testimonio de la hospitalidad inherente de Ago Perrone y su equipo y la continua búsqueda de la excelencia, encapsulada en la forma en que han modernizado el cóctel Martini. También felicitamos a todos los locales que figuran en la lista de 2021 de The World's 50 Best Bars. Ha sido otro año increíblemente duro para la hostelería y la resistencia y la unión del sector a través de estos desafíos es sorprendente".

